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2026 मध्ये चार राज्यांसह एका केंद्रशासित प्रदेशात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसनं उमेदवारांवर 69 कोटी रुपये अधिक केले खर्च

केरळ, तामिळनाडू, आसाम, पश्चिम बंगाल आणि पुद्दुचेरीमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसनं आपल्या उमेदवारांवर एकूण 95.52 कोटी रुपये खर्च केले. याबाबतचा संतु दास यांचा रिपोर्ट...

Kerala CM Satheesan (L) and Home Minister Chennithala received Rs 30 lakh each from Congress for the Assembly polls in 2026
केरळचे मुख्यमंत्री सतीशन (डावीकडे) आणि गृहमंत्री चेन्नीथला यांना 2026 च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेसकडून प्रत्येकी 30 लाख रुपये मिळाले. (IANS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 1, 2026 at 7:36 PM IST

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नवी दिल्ली : केरळ, तामिळनाडू, आसाम, पश्चिम बंगाल आणि पुद्दुचेरी येथील विधानसभा निवडणुका लढवण्यासाठी काँग्रेस पक्षानं आपल्या उमेदवारांना दिलेल्या एकूण निधीत मोठी वाढ झाली आहे. दरम्यान, या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरीमध्ये झालेल्या 2021 च्या निवडणुकांच्या तुलनेत उमेदवारांवरील काँग्रेसचा एकूण निवडणूक खर्च 69 कोटी रुपयांहून अधिक वाढल्याचं निवडणूक आयोगाकडं (ECI) पक्षानं सादर केलेल्या निवडणूक खर्चाच्या विश्लेषणावरून दिसून येतं.

'ईटीव्ही भारत'ला मिळालेल्या माहितीनुसार, या राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेसनं सादर केलेल्या खर्चाच्या तपशिलानुसार, पक्षानं या निवडणुकांमध्ये आपल्या उमेदवारांवर एकूण 95.52 कोटी रुपये खर्च केले. यामध्ये 92.32 कोटी रुपये हे चार राज्यांसाठी खर्च करण्यात आले. तर पुद्दुचेरीमध्ये 3.20 कोटी रुपये खर्च केल्याचा समावेश आहे. ही रक्कम निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना धनादेश (cheque), आरटीजीएस (RTGS) आणि इतर पेमेंट पद्धतींद्वारे देण्यात आली होती.

विशेष म्हणजे, प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर 75 ते 90 दिवसांच्या आत आपला निवडणूक खर्च निवडणूक आयोगाकडे सादर करणं अनिवार्य असते. पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व राखण्यासाठी राजकीय पक्षांना आपल्या विवरणपत्रांमध्ये देणग्यांची, ज्यामध्ये उमेदवारांना दिलेल्या एकरकमी रकमेचाही समावेश असतो. तसंच माहिती देणे आवश्यक असते. दरम्यान, या निवडणूक खर्चात काही तफावत आढळल्यास, निवडणूक आयोगाकडून त्याबाबत कारवाई केली जाऊ शकते.

2021 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसनं पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरी येथील आपल्या उमेदवारांना एकूण 26.45 कोटी रुपये दिले होते. 2021 मध्ये निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या खर्चाच्या अहवालानुसार, सर्वाधिक रक्कम (10.75 कोटी रुपये) केरळमधील उमेदवारांना देण्यात आली होती. त्यानंतर आसाममधील उमेवादांना देण्यात आली होती. आसामध्ये 9.15 कोटी रुपये देण्यात आले होते. तिसऱ्या क्रमांकावर पश्चिम बंगाल आहे. पश्चिम बंगालमध्ये 4.60 कोटी रुपये देण्यात आले होते. त्यानंतर तामिळनाडूमधील पक्षाच्या उमेदवारांना (1.25 कोटी रुपये) आणि पुद्दुचेरीमधील उमेदवारांना 70 लाख रुपये देण्यात आले होते.

केरळ : केरळमधील 2026 च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेसकडून निवडणूक निधी मिळालेल्या प्रमुख उमेदवारांमध्ये विद्यमान मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन आणि राज्याचे गृहमंत्री रमेश चेन्नीथला यांचा समावेश आहे. त्यांना पक्षाकडून प्रत्येकी 30 लाख रुपये मिळाले. याउलट, 2021 च्या निवडणुकांसाठी सतीशन यांना 13.50 लाख रुपये आणि चेन्नीथला यांना 5 लाख रुपये मिळाले होते.

आसाम : आसाममध्येही निवडणूक लढवण्यासाठी निधी मिळालेल्या पक्षाच्या प्रमुख उमेदवारांमध्ये आसाम काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि खासदार गौरव गोगोई, विधानसभेतील तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देबब्रत सैकिया आणि मीरा बोरठाकूर यांचा समावेश आहे. या सर्वांना पक्षाकडून 30 लाख रुपये देण्यात आले होते. या तुलनेत, 2021 च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी बोरठाकूर यांना 10 लाख रुपये मिळाले होते.

पुद्दुचेरी : पुद्दुचेरीमध्ये निवडणूक लढवणाऱ्या 16 उमेदवारांना काँग्रेसनं प्रत्येकी 20 लाख रुपये दिले. ही एकूण रक्कम 3.20 कोटी रुपये इतकी होती.

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TAGGED:

CONGRESS
काँग्रेस
ASSEMBLY POLLS
ELECTION COMMISSION OF INDIA
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