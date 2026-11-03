आंध्र प्रदेशात 'मुरासू' चक्रीवादळाचा प्रभाव; अनेक भागांत मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वारे
पहाटेच्या सुमारास या तीव्र चक्रीवादळाची किनारपट्टीवर धडकण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. आंध्र प्रदेशच्या दक्षिण किनारपट्टीच्या भागात पुढील 12 तास मुसळधार पाऊस सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
Published : November 3, 2026 at 10:07 AM IST
विजयवाडा: 'मुरासू' (Murasu) हे चक्रीवादळ मंगळवारी पहाटे आंध्र प्रदेशच्या दक्षिण किनारपट्टीवर पोहोचले. खरं तर हे वादळ प्रकाशम जिल्ह्यातील ओंगोले शहराजवळून किनारपट्टीवर धडकले. हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, पहाटेच्या सुमारास या तीव्र चक्रीवादळाची किनारपट्टीवर धडकण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. आंध्र प्रदेशच्या दक्षिण किनारपट्टीच्या भागात पुढील 12 तास मुसळधार पाऊस सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
वाऱ्याचा वेग ताशी 110 किमीपर्यंत पोहोचला : किनारपट्टीवर धडकल्यानंतर दाट ढगांचा एक मोठा समूह या भागात सक्रिय राहिल्याने अतिवृष्टी झाली. या काळात वाऱ्याचा वेग ताशी 110 किमीपर्यंत पोहोचला होता, तर वाऱ्याचे झोत ताशी 120 किमी वेगापर्यंत जाण्याची शक्यता होती. या चक्रीवादळामुळे विजयवाडाच्या अनेक भागांत मुसळधार पाऊस झाला. रस्त्यांवर पाणी साचल्यामुळे वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला. सोमवारी रात्री उशिरा सुरू झालेला पाऊस मंगळवार सकाळपर्यंत सुरू राहिल्याने शहरातील अनेक भाग जलमय झाले होते.
शहरातील इतर अनेक भागांत पाणी साचले : सततच्या पावसामुळे बंदर रोड (Bandar Road) आणि पॉलीक्लिनिक रोड (Polyclinic Road) यांसारख्या प्रमुख मार्गांवर तसेच शहरातील इतर अनेक भागांत पाणी साचले, ज्यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली. दरम्यान, 'मुरासू' या तीव्र चक्रीवादळाची आंध्र प्रदेशच्या दक्षिण किनारपट्टीवर धडकण्याची प्रक्रिया सुमारे दोन तास सुरू होती. हवामान विभागाने आपल्या ताज्या अपडेटमध्ये नमूद केले आहे की, ढगांचा एक मोठा समूह या प्रदेशात सरकला आहे. हे वादळ नेल्लोर आणि नरसापूर दरम्यान, ओंगोलजवळ किनारपट्टीवर धडकले.
वाऱ्याचा वेग ताशी 100 ते 110 किमी : हवामान विभागाच्या म्हणण्यानुसार, किनारपट्टीवर धडकताना वाऱ्याचा वेग ताशी 100 ते 110 किमी होता, तर वाऱ्याचे झोत ताशी 120 किमीपर्यंत पोहोचले होते. हवामान विभागाने असाही अंदाज वर्तवला आहे की, समुद्रात 1.0 ते 1.5 मीटर उंचीच्या लाटा (स्टॉर्म सर्ज) येऊ शकतात, ज्यामुळे 3 नोव्हेंबरच्या सकाळपर्यंत आंध्र प्रदेशच्या दक्षिण किनारपट्टीवरील सखल भागात पाणी शिरू शकते. बापटला तसेच कृष्णा आणि प्रकाशम जिल्ह्यांत या लाटांचा प्रभाव सर्वाधिक असेल आणि त्यानंतर त्यांची तीव्रता हळूहळू कमी होईल, असेही विभागाने म्हटले आहे. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, पुढील 12 तासांत आंध्र प्रदेशच्या दक्षिण किनारपट्टीवर मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.