यंदा हवामानाचा दुहेरी फटका: मान्सूनचा पाऊस सरासरीपेक्षा कमी; जूनमध्ये उष्णतेच्या अधिक लाटा येण्याचा अंदाज

भारतीय हवामान विभागाचे महासंचालक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा यांनी मान्सूनचे पर्जनमान्य आणि उष्णतेच्या लाटाबाबत अंदाज व्यक्त केला आहे. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

Published : May 29, 2026 at 3:01 PM IST

नवी दिल्ली: भारतीय हवामान विभागानं (IMD) आज (29 मे) 2026 च्या मान्सून हंगामाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठीचा अंदाज जाहीर केला. मान्सून विभागानं नमूद केलं की, या वर्षी देशभरातील मान्सूनचा पाऊस 'दीर्घकालीन सरासरी'च्या (LPA) केवळ 90 टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.

आयएमडीनं सांगितलं की, या मान्सून हंगामात ईशान्य भारतात (Northeast) सामान्य पावसाची अपेक्षा आहे. असे असले तरी देशाच्या इतर भागांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 13 एप्रिल रोजी जारी केलेल्या आयएमडीनं अंदाज व्यक्त केला होता की, या मान्सून हंगामात देशात दीर्घकालीन सरासरीच्या (LPA) 92 टक्के पाऊस मिळेल. हा अंदाज "सामान्य" श्रेणीमध्ये येतो. याचा अर्थ पुढील महिन्यापासून म्हणजेच जूनपासून ते सप्टेंबरपर्यंत, संपूर्ण देशात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. आयएमडीनं जून महिन्यापासून अनेक राज्यांमध्ये उष्णतेच्या लाटांची (heatwave) परिस्थिती निर्माण होईल, असा इशारा दिला.

आयएमडीचे महासंचालक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा यांनी सांगितलं की, भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये सामान्य पाऊस पडण्याची अपेक्षा आहे. हा पाऊस दीर्घकालीन सरासरीच्या (LPA) 94 ते 106 टक्क्यांच्या दरम्यान असू शकतो. तथापि, मध्य भारत, दक्षिण द्वीपकल्प आणि वायव्य भारत—तसेच 'कोअर मान्सून झोन' (मुख्य मान्सून पट्टा) या भागांमध्ये या हंगामात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. जून महिन्याच्या संभाव्य स्थितीबाबत महापात्रा यांनी नमूद केलं की, देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये पाऊस सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः पाऊस LPA च्या 92 टक्क्यांपेक्षा कमी असू शकतो. असे असले तरी, वायव्य भारत, ईशान्य भारत आणि दक्षिण द्वीपकल्पातील काही विशिष्ट भागांमध्ये मात्र सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

भारतीय हवामान विभागानं (IMD) जून महिन्यादरम्यान बहुतांश प्रदेशांमध्ये तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. मोहपात्रा यांनी स्पष्ट केलं की, मध्य, ईशान्य आणि पूर्व भारताच्या काही भागांचा अपवाद वगळता, देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये कमाल तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहण्याची शक्यता आहे. किमान तापमानदेखील सरासरीपेक्षा अधिक राहण्याचा अंदाज आहे. हवामान विभागानं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगड, गुजरात आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये उष्णतेच्या लाटा येतील, असा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि तामिळनाडूच्या काही भागांमध्येही उष्णतेच्या लाटांची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे.

  • मोहपात्रा यांनी नमूद केलं की, पूर्ण मान्सून हंगामात 'इंडियन ओशन डायपोल'ची (IOD) स्थिती 'तटस्थ' (Neutral) राहण्याचा अंदाज आहे. मे महिन्यात देशभरात झालेला पाऊस सरासरीपेक्षा चार टक्क्यांनी अधिक होता. तर 27 मेपर्यंतचा एकूण हंगामी पाऊस सरासरीपेक्षा एक टक्क्यानं अधिक राहिला आहे.

अनेक भागांमध्ये पाऊस पडण्याची शक्यता- मोहपात्रा यांनी सांगितलं की, नैऋत्य मान्सून 16 मे रोजी अंदमान आणि निकोबार बेटांवर दाखल झाला आहे. त्याच्या आगमनाच्या नेहमीच्या तारखेपेक्षा चार दिवस आधीची तारीख होती. तेव्हापासून, मान्सूननं दक्षिण अरबी समुद्र आणि लक्षद्वीपच्या दिशेने प्रगती केली आहे. तसेच येत्या आठवड्यात केरळ आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये मान्सूनच्या आगमनासाठी अनुकूल परिस्थिती कायम आहे. आयएमडीनं गुरुवारी वायव्य भारतात पुढील तीन दिवसांत तीव्र उकाड्यापासून दिलासा मिळण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. याचे कारण म्हणून 'पश्चिमी विक्षोभ' (Western Disturbance) आणि पूर्वेकडील वाऱ्यांचा प्रभाव असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे अनेक भागांमध्ये सोसाट्याचा वारा आणि गारपिटीसह ढगांच्या गडगडाटसह पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

जून महिन्याच्या अखेरीस आयएमडी जारी करणार नवा अंदाज- भारतीय हवामान विभागानं (IMD) 2026 च्या नैऋत्य मोसमी पावसासाठीचा अद्ययावत दीर्घकालीन अंदाज जाहीर केला आहे. या अंदाजानुसार, देशभरात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्र, जलसंपदा आणि अर्थव्यवस्थेबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. या अंदाजानुसार, 2026 हे वर्ष अलीकडील काळातील सर्वात कमकुवत मोसमी पावसाच्या हंगामांपैकी एक ठरू शकते. भारतीय हवामान विभाग (IMD) जून महिन्याच्या अखेरीस जुलै महिन्यासाठीचा अधिक सविस्तर अंदाज जारी करणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारे आणि शेतकऱ्यांना आपत्कालीन योजना तयार करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. यामध्ये पाण्याचे कार्यक्षम व्यवस्थापन, दुष्काळ-प्रतिकारक पिकांच्या जातींचा अवलंब आणि जलसंवर्धनाच्या उपाययोजना अधिक बळकट करणे या बाबींचा समावेश आहे.

