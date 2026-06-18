पूर्व, ईशान्य आणि दक्षिण भारतात मुसळधार पावसाचा अंदाज; IMD ची माहिती
पर्यावरणतज्ज्ञ राजेश पॉल यांनी सांगितले की, हंगामाच्या सुरुवातीच्या काळात वेगाने पुढे सरकल्यानंतर मान्सूनचा प्रवास काही काळासाठी थंडावला आहे.
Published : June 18, 2026 at 3:25 PM IST
नवी दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानीतील रहिवाशांना पावसाच्या हलक्या सरींच्या दिलासापेक्षा उष्णता आणि दमटपणाचाच (humidity) अधिक त्रास सहन करावा लागत आहे. कमाल तापमान 38 अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे, तर किमान तापमान 30 अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहील. हवामान विभागाने दुपारच्या वेळी हलका पाऊस किंवा वादळी पावसाची शक्यताही वर्तवली आहे. पर्यावरणतज्ज्ञ राजेश पॉल यांनी सांगितले की, हंगामाच्या सुरुवातीच्या काळात वेगाने पुढे सरकल्यानंतर मान्सूनचा प्रवास काही काळासाठी थंडावला आहे. दिल्ली-एनसीआरमध्ये मान्सूनच्या आगमनाबाबत (जे साधारणपणे 27 जूनच्या सुमारास अपेक्षित असते) अनिश्चितता आहे. मात्र, आताच त्यात मोठा विलंब झाल्याचे जाहीर करणे घाईचे ठरेल.
उत्तर भारतासाठी सध्या मुख्य चिंतेची बाब : येत्या आठवड्यात बंगालच्या उपसागरात तयार होणाऱ्या कमी दाबाच्या पट्ट्याचे स्वरूप मान्सून दिल्लीत वेळेवर दाखल होईल की जुलैच्या सुरुवातीला हे ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. पॉल यांनी नमूद केले की, उत्तर भारतासाठी सध्या मुख्य चिंतेची बाब मान्सूनच्या सुरुवातीची तारीख नसून, मान्सून सक्रिय होईपर्यंत कायम राहणारी उष्णता आणि दमटपणा ही आहे.
उष्णता आणि दमटपणा कायम : काही भागांत अधूनमधून पाऊस पडत असूनही उष्णता आणि दमटपणा कायम आहे. उकाड्यामुळे लोकांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. बिहार, ओडिशा, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये पुढील तीन ते चार दिवस दमट हवामान कायम राहण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तेथील रहिवाशांसाठी हवामान अस्वस्थता निर्माण करणारे ठरू शकते.
वायव्य भारतातील हवामानाचा अंदाज : हवामान विभागाने पुढील आठवड्यात जम्मू-काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये सर्वदूर पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. पश्चिम राजस्थान, पंजाब आणि हरियाणाच्या काही भागांत पुढील दोन दिवसांत सोसाट्याच्या वाऱ्यांसह वादळी पावसाची शक्यता आहे.
पूर्व भारत : IMD च्या मते, 17 जून ते 22 जून दरम्यान बिहार, झारखंड आणि ओडिशातील काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. उप-हिमालयीन पश्चिम बंगाल, बिहार आणि सिक्कीममध्ये हवामानात महत्त्वपूर्ण बदल अपेक्षित असून, तेथे वादळी वारे आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यांसह मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 24 जूनपर्यंत या भागांत वाऱ्याचा वेग ताशी 40 ते 50 किमीपर्यंत पोहोचू शकतो.
ईशान्य भारत : 18 ते 24 जून दरम्यान अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आणि त्रिपुरा येथे सर्वदूर पावसाची शक्यता आहे. या आठवड्यात या प्रदेशांमध्ये वादळी वारे आणि विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा अंदाज आहे.
मध्य भारत : 18 ते 24 जून या कालावधीत मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि विदर्भात पाऊस सुरू राहण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाने 18 ते 21 जून दरम्यान पूर्व आणि पश्चिम मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि विदर्भात काही ठिकाणी पाऊस, मेघगर्जनेसह पाऊस, विजांचा कडकडाट आणि वादळी वाऱ्यांचा अंदाज वर्तवला आहे.
पश्चिम भारत : हवामान विभागाने 18 ते 24 जूनदरम्यान गुजरात, कोकण व गोवा, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. 18 जून रोजी कोकण आणि गोवा, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याच्या काही भागांत वादळी वारे आणि पावसाची शक्यता आहे. दरम्यान, नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (मान्सून) प्रगतीसाठी आवश्यक अनुकूल हवामान परिस्थिती नसल्यामुळे महाराष्ट्रात मान्सूनच्या आगमनास विलंब होत असल्याबाबत भारतीय हवामान विभागाने (IMD) प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आहे.
दक्षिण भारत : तेलंगणा, किनारपट्टीवरील आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि लक्षद्वीप यांसह देशाच्या दक्षिण भागात 24 जूनपर्यंत पाऊस सुरू राहण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाने 18 जून रोजी तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरीमध्ये मुसळधार पावसाचा अंदाजही वर्तवला आहे. या प्रदेशांमध्ये मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि ताशी 40 ते 50 किमी वेगाने वादळी वारे वाहण्याची शक्यता आहे.
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