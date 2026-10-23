बंगालच्या उपसागरात चक्रीवादळाची शक्यता; ओडिसा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये सतर्कतेचा इशारा
हवामान विभागानं येत्या काही दिवसांत दक्षिण भारताच्या काही भागांमध्ये मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे.
Published : October 23, 2026 at 1:47 PM IST
नवी दिल्ली : हवामान विभागानं येत्या काही दिवसांत दक्षिण भारताच्या काही भागांमध्ये मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. बंगालच्या उपसागराच्या पूर्व-मध्य आणि लगतच्या आग्नेय भागात शुक्रवारी सकाळी कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाले आहे. हे क्षेत्र 26 ऑक्टोबरच्या सकाळपर्यंत चक्रीवादळात रूपांतरित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं पुढील दोन दिवसांत दक्षिण भारतात मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.
भारतीय हवामान विभागानं (IMD) शुक्रवारी (23 ऑक्टोबर) सांगितलं की, ही प्रणाली अधिक तीव्र होईल आणि पुढील काही दिवसांत पश्चिम-वायव्य दिशेनं सरकत उत्तर आंध्र प्रदेश व लगतच्या दक्षिण ओडिशा किनारपट्टीच्या दिशेनं जाईल. "आग्नेय आणि लगतच्या पूर्व-मध्य बंगालच्या उपसागरावर असलेल्या चक्राकार वाऱ्यांच्या स्थितीमुळं शुक्रवारी पहाटे 5:30 वाजता बंगालच्या उपसागराच्या पूर्व-मध्य आणि लगतच्या आग्नेय भागात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले आहे," असं हवामान विभागानं म्हटलं आहे.
Under the influence of yesterday’s upper-air cyclonic circulation over Southeast and adjoining Eastcentral #Bay_of_Bengal, a low pressure area formed over Eastcentral and adjoining Southeast Bay of Bengal at 0530 hours IST of today, the 23rd October, 2026. It is most likely to persist over the same region and intensify into a depression on 24th October, 2026. Thereafter, it is very likely to move west-northwestwards and intensify further into a deep #depression on 25th October & into a #cyclonic_storm over the Westcentral Bay of Bengal by 26th October morning. It would then continue to intensify further and move west-northwestwards towards North #Andhra_Pradesh and adjoining South #Odisha coasts during subsequent 2 days.— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 23, 2026
हवामान विभागाच्या म्हणण्यानुसार, ही प्रणाली त्याच भागात कायम राहण्याची आणि 24 ऑक्टोबर रोजी अधिक तीव्र होऊन 'डिप्रेशन' (कमी दाबाचे क्षेत्र) मध्ये रूपांतरित होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर, ती पश्चिम-वायव्य दिशेला सरकेल आणि 25 ऑक्टोबर रोजी अधिक तीव्र होऊन 'डीप डिप्रेशन' (गहन कमी दाबाचे क्षेत्र) मध्ये रूपांतरित होईल. 26 ऑक्टोबरला सकाळपर्यंत ही प्रणाली पश्चिम-मध्य बंगालच्या उपसागरावर अधिक तीव्र होऊन एका चक्रीवादळात रूपांतरित होईल. त्यानंतर हे वादळ अधिक तीव्र होत जाईल आणि पुढील दोन दिवसांत पश्चिम-वायव्य दिशेनं सरकत उत्तर आंध्र प्रदेश व त्याला लागून असलेल्या दक्षिण ओडिसा किनारपट्टीच्या दिशेनं पुढं जाईल, असं हवामान विभागानं म्हटलं आहे.
वाऱ्याबाबत इशारा : भारतीय हवामान विभागानं (IMD) शुक्रवारी संध्याकाळपासून पूर्व-मध्य आणि त्याला लागून असलेल्या आग्नेय बंगालच्या उपसागरात वादळी हवामानाचा अंदाज वर्तवला आहे. यावेळी वाऱ्याचा वेग ताशी 35-45 किमी असेल आणि वाऱ्याचे झोत ताशी 55 किमीपर्यंत पोहोचू शकतात. अंदाजानुसार :
- शुक्रवार संध्याकाळपासून पूर्व-मध्य आणि लगतच्या आग्नेय बंगालच्या उपसागरात जोरदार वारे वाहण्याची शक्यता आहे; ज्यांचा वेग ताशी 35-45 किमी असेल आणि काही ठिकाणी तो ताशी 55 किमीपर्यंत पोहोचू शकेल. शनिवारी संध्याकाळपर्यंत हा वेग वाढून ताशी 45-55 किमी (काही ठिकाणी ताशी 65 किमीपर्यंत) होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर, रविवार संध्याकाळपर्यंत पूर्व-मध्य आणि लगतच्या पश्चिम-मध्य व आग्नेय बंगालच्या उपसागरात वाऱ्यांचा वेग ताशी 50-60 किमी (काही ठिकाणी ताशी 70 किमीपर्यंत) पोहोचण्याची शक्यता आहे.
- 26 ऑक्टोबरपासून, पश्चिम-मध्य आणि त्याला लागून असलेल्या पूर्व-मध्य बंगालच्या उपसागरात ताशी 70-80 किमी वेगानं वारे वाहण्याची शक्यता आहे, जे ताशी 90 किमीपर्यंत पोहोचू शकतात. जशी ही प्रणाली अधिक तीव्र होईल आणि 28 ऑक्टोबरपर्यंत पश्चिम-वायव्य दिशेने सरकेल, तशी वाऱ्याची स्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते.
- शुक्रवारी संध्याकाळपासून पूर्व-मध्य बंगालच्या उपसागरात समुद्राची स्थिती मध्यम ते खवळलेली राहण्याची शक्यता आहे. शनिवारपासून मध्य आणि त्याला लागून असलेल्या आग्नेय बंगालच्या उपसागरात समुद्र खवळलेला ते अत्यंत खवळलेला असू शकतो. रविवार संध्याकाळपासून मध्य बंगालच्या उपसागरात समुद्र अत्यंत खवळलेला असेल आणि सोमवार सकाळपासून बुधवारपर्यंत पश्चिम-मध्य व त्याला लागून असलेल्या पूर्व-मध्य बंगालच्या उपसागरात समुद्र खवळलेला ते अत्यंत खवळलेला राहण्याची शक्यता आहे.
खबरदारीचा उपाय : खबरदारीचा उपाय म्हणून, भारतीय हवामान विभागानं मच्छिमारांना शुक्रवार संध्याकाळपासून पुढील बुधवारपर्यंत समुद्रात न जाण्याचा सल्ला दिला आहे. हवामान विभागानं आपल्या बुलेटिनमध्ये म्हटले आहे की, "मच्छिमारांना 23 ऑक्टोबरच्या संध्याकाळपासून 25 ऑक्टोबरपर्यंत बंगालच्या उपसागराच्या पूर्व-मध्य आणि लगतच्या आग्नेय भागात, तसंच 26 ते 28 ऑक्टोबर दरम्यान पश्चिम-मध्य आणि लगतच्या नैऋत्य भागात न जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे." दरम्यान, या अंदाजामुळं मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि मासेमारी बंदरांच्या प्रशासनाला मच्छिमारांना सतर्क करण्याच्या आणि हवामान विभागाद्वारे जारी केल्या जाणाऱ्या पुढील सागरी इशाऱ्यांवर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
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