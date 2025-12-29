ETV Bharat / bharat

गुरू दक्षिणेचा नवा विक्रम! 2000 सालच्या बॅचनं आयआयटी कानपूरला दिली 100 कोटी रुपयांची देणगी

आयआयटी कानपूरच्या 2000 सालच्या बॅचनं इतिहास रचला आहे. माजी विद्यार्थ्यांनी संस्थेला 100 कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे.

IIT Kanpur
आयआयटी कानपूर 2000 बॅच (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 29, 2025 at 10:52 AM IST

कानपूर : आयआयटी कानपूरच्या माजी विद्यार्थ्यांनी पुन्हा एकदा इतिहास घडवला आहे. आयआयटी कानपूरच्या 2000 सालच्या बॅचनं त्यांच्या सिल्व्हर ज्युबिली रीयूनियन दरम्यान त्यांच्या अल्मा मॅटरला 100 कोटी रुपयांची देणगी जाहीर केली. आयआयटी कानपूरमधील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा दावा आहे की, भारतातील सर्व शैक्षणिक संस्थांमधील कोणत्याही बॅचनं दिलेलं हे सर्वात मोठं सामूहिक योगदान आहे. ही सामूहिक वचनबद्धता आयआयटी कानपूरबद्दल बॅचची खोल कृतज्ञता आणि संस्थेच्या शैक्षणिक, संशोधन आणि सामाजिक प्रभावाला अधिक बळकट करण्यासाठी त्यांच्या सामायिक दृष्टिकोनाचं प्रतिबिंब आहे.

देणगी का दिली? : आयआयटी कानपूर इथं 'मिलेनियम स्कूल ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड सोसायटी' (MSTAS) च्या स्थापनेला पाठिंबा देण्यासाठी हे माजी विद्यार्थी पुढे आले आहेत. त्यांनी 100 कोटींच्या ऐतिहासिक देणगीची घोषणा केली. ही घोषणा रौप्य महोत्सवी पुनर्मिलन सोहळ्यातील एक प्रमुख आकर्षण होती.

संचालक म्हणाले, इतिहास घडला : या प्रसंगी बोलताना आयआयटी कानपूरचे संचालक प्रा. मनिद्रा अग्रवाल म्हणाले, "2000 च्या बॅचनं दिलेलं 100 कोटी रुपयांचं योगदान हे आयआयटी कानपूर आणि त्यांच्या माजी विद्यार्थ्यांमधील अतूट बंधाचं एक शक्तिशाली प्रमाण आहे. अशा प्रकारचं सहकार्य आपल्या शैक्षणिक आणि संशोधन प्रणालींना बळकटी देते."

यासोबतच, आयआयटी कानपूरचे डीन ऑफ रिसोर्स ऑफ अ‍ॅण्ड अ‍ॅल्युमिनाई प्रो. अमेय करकरे म्हणाले, "हे योगदान आयआयटी कानपूरच्या माजी विद्यार्थ्यांच्या आत्म्याचं एक ज्वलंत उदाहरण आहे. 2000 च्या बॅचनं हे दाखवून दिलं आहे की, माजी विद्यार्थ्यांच्या सक्रिय सहभागाचा विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि समाजावर कसा परिवर्तनकारी परिणाम होऊ शकतो."

2000 बॅचच्या विद्यार्थ्यांनी काय म्हटलं? : 2000 बॅचचे माजी विद्यार्थी नवीन तिवारी म्हणाले, "आयआयटी कानपूरनं आम्हाला फक्त पदवी दिली नाही. तर मोठी स्वप्नं पाहण्याचं, गृहीतकांवर प्रश्न विचारण्याचं धाडस दिलं. हे योगदान आमच्या सामूहिक कृतज्ञतेचं प्रतीक आहे. तसेच, भावी पिढ्यांना शिकण्याच्या आणि नेतृत्व करण्याच्या समान किंवा त्याहूनही चांगल्या संधी मिळाव्यात यासाठी आमचा प्रयत्न आहे.

माजी विद्यार्थी समन्वयक तमल दास यांनी सांगितलं, "रौप्य महोत्सवी रियुनियन हा आपल्या सर्वांसाठी खोल आठवणी आणि आत्मपरीक्षणाचा क्षण होता. 100 कोटी रुपयांची ही सामूहिक वचनबद्धता आमच्या सामायिक मूल्यांचा आणि आयआयटी कानपूरसोबतच्या आमच्या कायमस्वरूपी संबंधाचा पुरावा आहे. आमच्या शैक्षणिक संस्थेसोबत, आम्ही भविष्यातील संस्था-निर्मात्यांना आकार देण्यास उत्सुक आहोत.

