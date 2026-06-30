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आयआयटी अभियंत्याकडून बनावट नोटांची छपाई, छापा टाकताच पोलीसही चक्रावले!

नोटा छापण्यासाठी वापरण्यात येणारे साहित्य, बनावट नोटा आणि इतर उपकरणे ताब्यात घेतलीत. बनावट नोटा प्रकरणात पोलिसांनी केलेली कारवाई हे मोठं यश मानलं जात आहे.

IIT engineer prints counterfeit notes
आयआयटी अभियंत्याकडून बनावट नोटांची छपाई (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 30, 2026 at 1:02 PM IST

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फरीदाबाद - सुरजकुंड पोलिसांनी दक्षता दाखवून केलेल्या त्वरित कारवाईमुळे बनावट नोटांच्या प्रकरणात महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. गोपनीय माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी सोमवारी हॉटेल सरोवर पोर्टिकोमधील एका खोलीची तपासणी केलीय. तेव्हा त्यांना नोटा छापण्यासाठी वापरण्यात येणारे साहित्य, बनावट नोटा आणि इतर उपकरणे ताब्यात घेतलीत. बनावट नोटा प्रकरणात पोलिसांनी केलेली कारवाई हे मोठं यश मानलं जात आहे.

नोटांच्या छपाईशी संबंधित कागद आणि उपकरणे जप्त- हॉटेलमधील एका खोलीत काही संशयास्पद माहिती मिळाल्याची पोलिसांना माहिती मिळाली होती. त्याचा वापर बनावट नोटा छापण्यासाठी करण्यात येत होता. माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. तेव्हा त्या खोलीत कोणीही उपस्थित नव्हते. पोलिसांनी खोलीत तपासणी केली असता तेथून लॅपटॉप, एक प्रिंटर आणि नोटा छापण्यासाठी लागणारे विशेष कागद आणि 500 रुपयांची बनावट नोट आणि 100 रुपयांच्या 10 बनावट नोटा आढळून आल्या. त्याचबरोबर बनावट नोटा छापण्यासाठी इतर अनेक साहित्य जप्त करण्यात आले. पोलिसांनी सर्व साहित्य जप्त करून ते सुरक्षित ठेवले आहे.

आरोपीच्या विरोधात पोलिसांत गुन्हा दाखल- हॉटेलमधील नोंदणीनुसार आरोपीचा ठावठिकाणा पोलिसांना कळाला. तेथील माहितीनुसार पोलिसांनी फरीदाबाद सेक्टर -17 मधील निवासी विनायक झा यानं बुक केलं होतं. त्यानंतर पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेऊन त्याची चौकशी केली. प्राथमिक माहितीनुसार, आरोपीनं आयआयटी बंगळुरू येथून शिक्षण घेतलं आहे. आरोपी केव्हापासून बनावट नोटा छापण्यासाठी कार्यरत होता, याचा पोलीस तपास करत होता. गुन्ह्यात आणखी कोण कोण सामील आहे? त्यानं बनावट नोटा छापण्यासाठी कुठून साहित्य आणलं होतं? आरोपी हा उच्चशिक्षित असूनही त्यानं एवढा गंभीर गुन्हा का केला? याबाबत पोलीस तपास करत आहेत.

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा तांत्रिक तपास केला जाणार- सुरजकुंड ठाण्याच्या पोलिसांनी विनायक झा यांच्याविरोधात संबंधित कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांनी काय सांगितलं? पोलीस प्रवक्ता यशपाल सिंह यांनी सांगितलं की, ताब्यात घेतलेले लॅपटॉप, प्रिंटर आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा तांत्रिक तपास केला जाणार आहे. यापूर्वीदेखील बनावट नोटा तयार करण्यात आल्या होत्या का, याचा तपास केला जाणार आहे. पोलीस गुन्हेगारांचे नेटवर्क आणि त्यामधील आरोपींची ओळख पटविण्याचं काम करीत आहे. आरोपींना न्यायालयात हजर करून पोलीस कोठडी मागितली जाणार आहे, जेणेकरून सर्व माहिती कळू शकणार आहे. पोलिसांच्या दक्षतेमुळे वेळीच पोलिसांना बनावट नोटांच्या छपाईचा पर्दाफाश झाला आहे.

TAGGED:

IIT ENGINEER
PRINTING OF COUNTERFEIT NOTES
COUNTERFEIT NOTES IN HARYANA
फरीदाबादमध्ये बनावट नोटा जप्त
FAKE CURRENCY GANG IN FARIDABAD

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