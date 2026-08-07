आयआयटी दिल्लीचा उद्या दीक्षांत समारंभ; PM नरेंद्र मोदी प्रमुख पाहुणे, तीन हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना पदवी मिळणार!
यंदा तीन हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान केली जाईल. ज्यामध्ये मोठ्या संख्येनं पीएचडी विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे, असं आयआयटी दिल्लीचे संचालक प्राध्यापक रंगन बॅनर्जी यांनी सांगितलं.
Published : August 7, 2026 at 6:38 PM IST
नवी दिल्ली : इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) दिल्ली येथील यंदाचा दीक्षांत समारंभ विशेष असणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उद्या म्हणजेच शनिवारी 57 व्या दीक्षांत समारंभाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. उद्याच्या या दीक्षांत समारंभाची माहिती शुक्रवारी एका पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. यावेळी, यंदा तीन हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान केली जाईल. ज्यामध्ये मोठ्या संख्येनं पीएचडी विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे, असं आयआयटी दिल्लीचे संचालक प्रा. रंगन बॅनर्जी यांनी सांगितलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रमुख पाहुणे : "या वर्षीच्या दीक्षांत समारंभाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रमुख पाहुणे असतील. केंद्रीय शिक्षण मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि नीती आयोगाचे सदस्य प्राध्यापक अभय करंदीकर हे देखील विशेष पाहुणे म्हणून उपस्थित राहतील. या समारंभात संस्थेच्या नवीन एआय-आधारित सुपरकॉम्प्युटरचंही उद्घाटन केलं जाईल. तसंच संस्था आपल्या कामगिरीचा गौरव करेल आणि आगामी वर्षांसाठीच्या योजनांची रूपरेषा सादर करेल," असं प्राध्यापक रंगन बॅनर्जी यांनी सांगितलं. याचबरोबर, "या दीक्षांत समारंभात पदवी, पदव्युत्तर आणि पीएचडी विद्यार्थ्यांसह तीन हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान केली जाईल. यावर्षी 587 विद्यार्थ्यांना पीएचडी पदवी प्रदान केली जाईल. आयआयटी दिल्लीमध्ये प्रदान करण्यात आलेल्या पीएचडी पदव्यांची ही एक विक्रमी संख्या आहे," असं प्राध्यापक रंगन बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे.
गुणवंत विद्यार्थ्यांना सुवर्ण पदकं दिली जाणार : दरम्यान, यंदाच्या आयआयटी दिल्लीच्या दीक्षांत समारंभात अनेक गुणवंत विद्यार्थ्यांना संस्थेची प्रतिष्ठित सुवर्ण पदकं प्रदान केली जातील. राष्ट्रपती सुवर्णपदक बी.टेक कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थी असलेल्या अक्षत सिंघल आणि आदित्य प्रकाश यांना प्रदान केलं जाईल. संचालक सुवर्णपदक बी.टेक मॅथेमॅटिक्स अँड कॉम्प्युटिंगचा विद्यार्थी असलेल्या अनिकेत आनंद याला प्रदान केलं जाणार आहे. तसंच डॉ. शंकर दयाल शर्मा सुवर्णपदक एम.टेक थर्मल इंजिनिअरिंगचा विद्यार्थी असलेल्या सुधीर कुमार भालोथिया आणि एम.टेक कंट्रोल अँड ऑटोमेशनचा विद्यार्थी असलेल्या शुभम राऊत्रे यांना प्रदान केलं जाईल. 'परफेक्ट टेन' सुवर्णपदक विजेत्यांमध्ये एम.टेक बायोमेडिकल इंजिनिअरिंगचा विद्यार्थी व्यंकट साई रेड्डी रामिरेड्डी, एम.टेक स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंगचा विद्यार्थी अमरप्रीत सिंग, एम.टेक फायबर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचा विद्यार्थी पार्थ पॉल आणि एम.टेक कंट्रोल अँड ऑटोमेशनचा विद्यार्थी सिराज अहमद यांचा समावेश आहे.
सुपरकॉम्प्युटरचंही लाँचिंग केलं जाणार : दीक्षांत समारंभादरम्यान आयआयटी दिल्लीच्या नवीन एआय-आधारित सुपरकॉम्प्युटरचेही लाँचिंग केलं जाणार आहे. प्राध्यापक रंगन बॅनर्जी यांनी सांगितलं की, "250 पेटाफ्लॉप्स क्षमतेचा हा सुपरकॉम्प्युटर शैक्षणिक संस्थांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सर्वात शक्तिशाली सुपरकॉम्प्युटरपैकी एक असणार आहे. हा सुपरकॉम्प्युटर राष्ट्रीय सुपरकॉम्प्युटिंग मिशनच्या सहकार्यानं विकसित करण्यात आला आहे. यामुळं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विज्ञान, अभियांत्रिकी आणि इतर क्षेत्रांमधील संशोधनाला गती मिळणार आहे."
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