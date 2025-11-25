"2047 पर्यंत भारताची भरभराट करायची असल्यास प्रत्येकाने आपल्यातील रामाला जागृत करावं," पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्पष्टच सांगितलं
Published : November 25, 2025 at 2:09 PM IST
लखनऊ: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज अयोध्या दौऱ्यावर असून, त्यांनी राम मंदिराच्या शिखराचे ध्वजारोहण केले. 2047 पर्यंत आपल्याला भारताची भरभराट करायची असल्यास प्रत्येकाने स्वतःतील रामाला जागृत केले पाहिजे. अयोध्या देशाच्या उन्नत चेतनेचे केंद्रबिंदू बनतंय. आज संपूर्ण जग राममय झालंय. पुढील 10 वर्षांत देशाला गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून मुक्त केले पाहिजे, असंही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अधोरेखित केलंय. ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उपस्थितांना संबोधित केलंय.
...तर तो भारतीय संस्कृतीच्या पुनर्जागरणाचा ध्वज : प्रत्येक रामभक्ताच्या हृदयात समाधान, आनंद आणि कृतज्ञता आहे. शतकानुशतकांची वेदना अखेर संपत आहेत. शतकानुशतकांचा संकल्प अखेर पूर्ण होत आहेत. आज 500 वर्षांपासून जळत असलेल्या यज्ञात अंतिम अर्पण केले जात आहे. खरं तर हा यज्ञ क्षणभरही आपल्या श्रद्धेत डगमगलेला नाही, असं म्हणत भगवान श्रीराम यांच्या गर्भगृहाची असीम ऊर्जा आणि दिव्य वैभव या धर्मध्वजात निहीत आहे. हा धर्मध्वज केवळ एक ध्वज नाही, तर तो भारतीय संस्कृतीच्या पुनर्जागरणाचा ध्वज आहे. त्याचा भगवा रंग, त्यावर कोरलेली सूर्यवर्षाची कीर्ती आणि ओम शब्द रामराज्याचा गौरव वाढवतात. हा ध्वज शतकानुशतके धारण केलेल्या संकल्प, यश आणि स्वप्नाचे मूर्त स्वरूप असल्याचंही मोदींनी सांगितलंय.
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के कर-कमलों से एवं @RSSorg के माननीय सरसंघचालक श्रद्धेय डॉ. मोहन भागवत जी की गरिमामयी उपस्थिति में श्री अयोध्या धाम स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य भगवा ध्वज के आरोहण समारोह में... https://t.co/cCXkq8IpdQ— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 25, 2025
ध्वज राम आणि सत्यमेव जयतेच्या आदर्शांचा उद्घोष करेल : तसेच हा ध्वज रामाच्या आदर्शांचा उद्घोष करणारा आहे. खरं तर हा ध्वज संतांच्या आध्यात्मिक पद्धतींचा आणि समाजाच्या सहभागाचा अर्थपूर्ण परिपाक आहे. येत्या शतकांमध्ये हा ध्वज राम आणि सत्यमेव जयतेच्या आदर्शांचा उद्घोष करेल. सत्य हे ब्रह्माचे सार असून, धर्म सत्यावर आधारित असल्याची हा ध्वज जाणीव करून देईल. हा धर्मध्वज आपल्याला गरिबी, दुःखी किंवा असहाय्य बाजूला सारून चांगला समाज निर्माण करण्याचा संकल्प करेल.
ध्वज दूरवरून रामलल्लाच्या जन्मस्थानाची झलक देणार : विशेष म्हणजे हा ध्वज दूरवरून रामलल्लाच्या जन्मस्थानाची झलक देणार आहे. आपल्या धर्मग्रंथांमध्ये असे म्हटले आहे की, ज्यांना काही कारणास्तव मंदिरात जाता येत नाही, अशांनी दूरवरून मंदिराच्या ध्वजाचा आदर करून त्याला नमन केल्यास त्यांनाही तेच पुण्य मिळेल. तसेच हा ध्वज येत्या युगानुयुगे सर्व मानवजातीला भगवान रामाचा आदर्श सांगेल. मी जगभरातील लाखो रामभक्तांना माझ्या शुभेच्छा देत असल्याचंही मोदी म्हणालेत. मी राम मंदिराच्या बांधकामात सहभागी भक्त, परोपकारी, कारागीर, कामगार आणि वास्तुविशारद यांचे अभिनंदन करतो.
विकसित भारत निर्माण करण्यासाठी आवश्यक सामूहिक शक्ती : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, विकसित भारत उभारण्यासाठी समाजाची सामूहिक शक्ती आवश्यक आहे. राम मंदिराचे हे अंगण भारताच्या सामूहिक चेतनेचे प्रतीक आहे. येथे माता शबरीचे मंदिर आहे. येथे आदिवासी समुदायाचे प्रेम उभे आहे. येथे निषादराजाचे मंदिर आहे. ते साधनांची नाही तर ध्येयाची पूजा करणाऱ्या मैत्रीची साक्ष देते. येथे माता अहिल्या, महर्षी वाल्मिकी आणि तुलसीदास यांच्यासह अनेक संत राहून गेलेत. रामलल्ला इथे वास्तव्यास असून, जटायू आणि गिलहरी देखील येथे उपस्थित आहेत. मी सर्व देशवासीयांना या सात मंदिरांना भेट देण्याचे आवाहन करतो.
आपण एका दूरदृष्टीने काम केले पाहिजे : 'दलित, मागासवर्गीय आणि सर्वात मागासवर्गीयांसह समाजातील प्रत्येक वर्गाला विकासाच्या केंद्रस्थानी ठेवण्यात आलंय. गेल्या 11 वर्षांत महिला, दलित, मागासवर्गीय आणि सर्वात मागासवर्गीयांसह समाजातील प्रत्येक वर्गाला विकासाच्या केंद्रस्थानी ठेवण्यात आलंय. देशातील प्रत्येक वर्गाला समृद्ध बनवायचे आहे. 2027 पर्यंत जेव्हा देश स्वातंत्र्याची 100 वर्षे साजरी करतील, तेव्हा आपण विकसित भारत निर्माण केला पाहिजे. आपण रामाशी राष्ट्राच्या संकल्पावर चर्चा केली. आपण भविष्यातील पिढ्यांचाही विचार केला पाहिजे. आपण नसतानाही हा देश अस्तित्वात होता आणि आपण गेल्यावरही तो अस्तित्वात राहील. आपण एका दूरदृष्टीने काम केले पाहिजे, असंही मोदी म्हणालेत.
राम म्हणजे नीतिमत्ता आणि क्षमेची नदी : पंतप्रधान म्हणाले की, राम म्हणजे सत्य आणि शौर्याचा संगम आहे. राम म्हणजे नीतिमत्तेच्या मार्गावर चालणारी व्यक्ती आहे. राम म्हणजे नीतिमत्ता आणि क्षमेची नदी आहे. राम म्हणजे ज्ञान आणि बुद्धीचे शिखर आहे. राम म्हणजे सौम्यतेमध्ये दृढता आहे. राम म्हणजे कृतज्ञतेचे सर्वोच्च उदाहरण आहे. राम म्हणजे नम्रतेमध्ये मोठी शक्ती आहे. राम म्हणजे सत्यासाठी अढळ दृढनिश्चय आहे. राम म्हणजे केवळ एक व्यक्ती नाही तर एक मूल्य आणि दिशा आहे. जर आपल्याला 2047 पर्यंत भारताला समृद्ध करायचे असेल तर आपण आपल्या आतील राम जागृत करावा लागणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलंय.
भारताला गुलामगिरीच्या मानसिकतेपासून मुक्त केले पाहिजे : पंतप्रधानांनी सांगितले की, भारताला गुलामगिरीच्या मानसिकतेपासून मुक्त करण्यासाठी आपण 10 वर्षांचे ध्येय ठेवले पाहिजे. 1835 मध्ये मॅकॉले नावाच्या एका इंग्रजाने भारतात मानसिक गुलामगिरीचा पाया घातला. 2035 हे या युगाचे 200 वे वर्ष आहे. मॅकॉले यांनी जी कल्पना केली त्याचा खोलवर परिणाम झालाय. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले असले तरी अद्यापही पक्षपात नाहीसा झालेला नाही. एक पक्षपात उदयास आला आहे. परकीय गोष्टी चांगल्या आहेत, आपल्या वाईट असल्याचा समज आहे. भारत लोकशाहीची जननी आहे. लोकशाही आपल्या डीएनएमध्ये रुजलेली आहे. उत्तर तामिळनाडूमध्ये एक गाव आहे, जिथे हजारो वर्षांपूर्वीचा एक शिलालेख आहे. अनेक विषयांबद्दलचे आपले ज्ञान मर्यादित आहे.
10 वर्षांत भारताला मानसिक गुलामगिरीतून मुक्त करण्याचा संकल्प : पंतप्रधानांनी सांगितले की, गुलामगिरीच्या मानसिकतेमुळे भारतीयांच्या पिढ्यानपिढ्या यापासून वंचित राहिल्या. भारतीय नौदलाचा ध्वज आता अशा प्रतीकांनी सजलेला आहे, ज्यांचा आपल्या वारशाशी काहीही संबंध नाही. आपण नौदलाच्या ध्वजाचे प्रतीक म्हणून नौदलाचा ध्वजदेखील स्वीकारला आहे. गुलामगिरीची मानसिकता इतकी प्रबळ झाली आहे की, भगवान राम हे काल्पनिक असल्याचे घोषित केले जात आहे. जर आपण 10 वर्षांत भारताला मानसिक गुलामगिरीतून मुक्त करण्याचा संकल्प केला, तर विकसित भारताचे स्वप्न साकार होण्यापासून कोणीही रोखू शकणार नाही.
