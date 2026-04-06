सारंडाच्या घनदाट जंगलात नक्षलवाद्यांनी घडवला आयईडी स्फोट : एक जवान जखमी
सारंडामधील घनदाट जंगलात नक्षलवाद्यांनी पेरलेल्या आयईडी स्फोटात एक जवान जखमी झाला आहे. या जवानाला पुढील उपचारासाठी एयरलिफ्ट करण्यात येणार आहे.
Published : April 6, 2026 at 7:08 PM IST
रांची : झारखंडमधील सारंडा परिसरात नक्षलवाद्यांनी पुन्हा एकदा IED स्फोट घडवून आणला आहे. या स्फोटात सीआरपीएफचा एक जवान जखमी झाला आहे. झारखंड पोलीस मुख्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जखमी जवानाला जंगलातून सुखरूप बाहेर काढण्यात आलं असून, त्याला एअरलिफ्ट करून हलवलं जाण्याची शक्यता आहे. अनुज कुमार असं जखमी झालेल्या जवानाचं नाव आहे.
नक्षलवाद्यांनी पेरलेल्या आयईडी स्फोटात जवान जखमी : मिळालेल्या माहितीनुसार, कोब्रा बटालियनचे जवान नक्षलवाद्यांच्या शोध मोहिमेवर निघाले होते. या मोहिमेदरम्यान, जंगलाच्या आतल्या भागात अचानक एक मोठा स्फोट झाला. या स्फोटाच्या तडाख्यात सापडल्यामुळे जवान अनुज कुमार जखमी झाले. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या इतर जवानांनी तत्काळ परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवलं. जखमी जवानाला प्रथमोपचार देण्यात आले. अनुज कुमार प्रकृती गंभीर असल्यानं, त्यांना पुढील उपचारांसाठी वैद्यकीय केंद्रात हलवण्याची व्यवस्था केली जात आहे. या घटनेनंतर, सुरक्षा दलांनी संपूर्ण परिसरात आपली गस्त वाढवली आहे. आजूबाजूच्या वनक्षेत्राचा भाग सील करण्यात आला असून, तिथं शोध मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. स्फोटक उपकरण नेमकं कधी आणि कसं पेरण्यात आलं, याचा शोध घेण्याचं काम सध्या सुरक्षा जवान करत आहेत. प्राथमिक अंदाजानुसार, हे 'प्रेशर-अॅक्टिव्हेटेड' आयईडी असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
संशयास्पद हालचालींवर पाळत : याबाबत पोलीस महानिरीक्षक (ऑपरेशन्स) डॉ. मायकल एस. राज यांनी सांगितलं की, "या स्फोटात एका जवानाला किरकोळ दुखापत झाली आहे. आवश्यकता वाटल्यास, त्याला हवाई मार्गानं रांचीला हलवलं जाईल. सारंडा परिसरात नक्षलवाद्यांविरोधात सध्या एक मोठी मोहीम सुरू आहे. याच मोहिमेदरम्यान हा स्फोट झाला. या भागात सुरू असलेल्या शोधमोहिमेदरम्यान, एक live आयईडी देखील सापडला आहे. तो नंतर निकामी करण्यात आला. या भागात सुरक्षा दलांची मोहीम अजूनही सुरूच आहे. पोलीस अधीक्षक अमित रेणू यांनी सांगितलं की, "स्फोटात वापरलेलं हे स्फोटक खूप पूर्वी पेरून ठेवलेलं आयईडी होतं, की नुकतेच पेरलेलं होतं, हे तपास पूर्ण झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल. तूर्तास, या भागात शोधमोहीम सुरूच आहे. कोणत्याही संशयास्पद हालचालींवर पाळत ठेवली जात आहे."
