सुरुंग शोधताना आयईडीचा झाला स्फोट: तीन जवानांना आलं वीरमरण, एक गंभीर जखमी

कांकेरमध्ये सुरुंग शोधताना झालेल्या आयईडी स्फोटात तीन डीआरजी जवानांना वीरमरण आलं आहे. या स्फोटात एक जवान गंभीर जखमी झाला आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 2, 2026 at 6:34 PM IST

रायपूर : छत्तीसगडमधील कांकेर आणि नारायणपूर जिल्ह्यांच्या सीमेवर सुरक्षा दलाच्या वतीनं सुरुंग शोध मोहीम सुरू आहे. या शोधमोहिमेदरम्यान एका IED चा स्फोट झाला असूनन या स्फोटात 'डिस्ट्रिक्ट रिझर्व्ह गार्ड'चे (DRG) तीन जवान हुतात्मा झाले आहेत. या स्फोटात एक जवान जखमी झाला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना 'छोटेबेठिया' पोलीस ठाण्याच्या परिसरातील वनक्षेत्रात घडली. नक्षलवाद्यांनी पेरलेला IED शोधून ते निकामी करण्याच्या मोहिमेवर DRG ची एक तुकडी असताना ही दुर्दैवी घटना घडली.

DRG चे तीन जवान हुतात्मा : कांकेरचे पोलीस अधीक्षक निखिल राखेचा यांनी या घटनेबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले की, "कांकेर जिल्ह्यातील छोटेबेठिया पोलीस ठाण्याच्या परिसरातील 'कोरोस्कोडा' भागात सुरुंग शोध मोहिमेसाठी हे जवान रवाना झाले होते. हा भाग नारायणपूर आणि कांकेर जिल्ह्यांच्या सीमेवर वसलेला आहे. सुरुंग निकामी करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यानच IED चा स्फोट झाला. या स्फोटात कांकेर DRG चे तीन जवान हुतात्मा झाले. जखमी जवानाला वैद्यकीय उपचार देण्यासाठी पोलीस सध्या व्यवस्था करत आहेत. या घटनेबाबतची सविस्तर माहिती नंतर दिली जाईल."

सुरुंग शोध मोहिमेदरम्यान झाला स्फोट : "सुरुंग शोध मोहिमेदरम्यान अचानक झालेल्या IED स्फोटात कांकेर DRG चे चार जवान जखमी झाले. त्यापैकी इन्स्पेक्टर सुखराम वट्टी, कॉन्स्टेबल कृष्णा कोमरा आणि कॉन्स्टेबल संजय गढपाले या तीन जवानांना घटनास्थळीच गंभीर दुखापतींमुळे वीरमरण आलं. जखमी झालेल्या कॉन्स्टेबल परमानंद कोमरा याला वैद्यकीय उपचारांसाठी पुढील ठिकाणी हलवण्यात आलं आहे" असं कांकेरचे पोलीस अधीक्षक निखिल राखेचा यांनी सांगितलं.

काय म्हणाले बस्तरचे पोलीस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ? : बस्तर विभागाचे पोलीस महानिरीक्षक सुंदरराज पट्टिलिंगम यांनी या घटनेबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला. त्यांनी सांगितलं की, "आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवादी कार्यकर्त्यांनी आणि गुप्तचर माहितीच्या आधारे, बस्तर विभागामध्ये पोलिसांनी आणि सुरक्षा दलांनी नक्षलवाद्यांनी लपवून ठेवलेले शेकडो IEDs यापूर्वीच शोधून काढले होते. त्यांना निकामीही केले होते. आज घडलेल्या या दुर्दैवी घटनेत, कांकेर जिल्हा पोलिसांचं पथक IED निकामी करण्याच्या प्रक्रियेत असतानाच अचानक त्याचा स्फोट झाला. परिणामी, तीन पोलीस जवान हुतात्मा झाले. या घटनेत एक अधिकारी जखमी झाला."

बस्तरच्या अरण्यातील सुरक्षा दलांसमोरील आव्हान : बस्तरच्या अरण्यामध्ये पेरण्यात आलेल्या IED नं सुरक्षा दलांसमोर सातत्यानं गंभीर आव्हान उभं केलं आहे. या स्फोटकांना बळी पडून अनेक जवानांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. शिवाय, केवळ सुरक्षा जवानच नव्हे, तर स्थानिक नागरिक आणि जनावरंही या स्फोटाचे बळी ठरले आहेत.

