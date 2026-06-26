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ऑपरेशन सिंदूरमध्ये भारताचे सहा जवान हुतात्मा, पहिल्यांदाच नावं जाहीर

या सहा जवानांची नावं राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाच्या वेबसाइटवरील 'रोल ऑफ ऑनर' सेक्शनमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत.

Operation Sindoor
ऑपरेशन सिंदूरबद्दल माहिती देताना लष्करी अधिकारी. (File Photo - ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 26, 2026 at 3:47 PM IST

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नवी दिल्ली : पाकिस्तान आणि पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त करण्यासाठी गेल्या वर्षी मे महिन्यात भारतानं सुरू करण्यात आलेल्या 'ऑपरेशन सिंदूर' या सीमापार लष्करी कारवाईदरम्यान बलिदान दिलेल्या सहा जवानांची नावं सरकारनं पहिल्यांदाच अधिकृतपणे जाहीर केली आहेत. या सहा जवानांची नावं राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाच्या वेबसाइटवरील 'रोल ऑफ ऑनर' सेक्शनमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. तसंच नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय युद्ध स्मारकावरही कोरण्यात आली आहेत.

ऑपरेशन सिंदूरमध्ये हुतात्मा झालेल्या जवानांची नावं...

  • सुभेदार मेजर पवन कुमार (10 इन्फंट्री ब्रिगेड)
  • रायफलमन सुनील कुमार (वीर चक्र, 4 जम्मू आणि काश्मीर लाइट इन्फंट्री)
  • लान्स नाईक दिनेश कुमार (5 फील्ड रेजिमेंट)
  • एव्हिएशन टेक्निशियन मूड मुरली नाईक (851 लाइट रेजिमेंट)
  • हवालदार सुनील कुमार सिंग (237 फील्ड वर्कशॉप कंपनी)
  • सार्जंट सुरेंद्र कुमार (वायुसेना पदक, 39 विंग)

राष्ट्रसेवेसाठी आपल्या प्राणांचे बलिदान देणाऱ्या लष्करी जवानांना समर्पित असलेल्या स्मारकाच्या 'वॉल 3डी' या विभागावर या जवानांची नावं कोरलेली आहेत. दरम्यान, जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर 'ऑपरेशन सिंदूर' राबवण्यात आलं होतं. हे ऑपरेशन सिंदूर सुरू झाल्यापासून भारताचे किती जवान हुतात्मा झाले, याची नेमकी संख्या कोणालाही अधिकृतपणे माहीत नव्हती. प्रसारमाध्यमांमध्ये अशाच प्रकारच्या बातम्या येत राहिल्या असल्या तरी, सरकारनं त्यांना कधीही दुजोरा दिला नाही. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये हुतात्मा झालेल्या जवानांची ओळख सरकारनं कधीही अधिकृतपणे उघड केली नव्हती.

आता ऑपरेशन सिंदूरमध्ये राष्ट्रासाठी सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या सहा हुतात्मा जवानांची नावं प्रथमच भारत सरकारनं जाहीर केली आहेत. या सहा हुतात्मा जवानांपैकी सार्जंट सुरेंद्र कुमार यांना एअर फोर्स मेडल आणि रायफलमन सुनील कुमार यांना सरकारनं वीर चक्र प्रदान केलं आहे. स्वातंत्र्यानंतर विविध लष्करी मोहिमा आणि संघर्षांमध्ये हुतात्मा झालेल्यांच्या स्मरणार्थ उभारलेल्या राष्ट्रीय युद्ध स्मारकावर त्यांची नावं कोरण्यात आली आहेत. राष्ट्रीय युद्ध स्मारकावरील 'सन्मान सूची'मध्ये नावं प्रसिद्ध होणं, ही या मोहिमेदरम्यान प्राण गमावलेल्या सशस्त्र दलाच्या जवानांच्या मृत्यूची पहिली अधिकृत पुष्टी आहे.

दरम्यान, जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम हल्ल्यानंतर सुरू करण्यात आलेली 'ऑपरेशन सिंदूर' ही मोहीम 8 मे 2025 रोजी सकाळी सुरू करण्यात आली होती. पहलगाममध्ये 22 एप्रिल 2025 ला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 नागरिकांचा मृत्यू झाल्यानंतर काही आठवड्यांनी ही कारवाई सुरू झाली होती. भारतीय सशस्त्र दलांनी पाकिस्तान आणि पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील जैश-ए-मोहम्मद आणि लश्कर-ए-तैयबाशी संबंधित पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करून नऊ दहशतवादी-संबंधित लक्ष्यांवर अचूक हल्ले केले. दोन्ही देशांच्या डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन्समधील चर्चेनंतर, भारत आणि पाकिस्तान 10 मे रोजी लष्करी कारवाई थांबवण्यास सहमत झाले.

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TAGGED:

नवी दिल्ली
ऑपरेशन सिंदूर
सहा जवान हुतात्मा
राष्ट्रीय युद्ध स्मारक
OPERATION SINDOOR

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