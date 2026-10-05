हवाई दल दिनानिमित्त 'सूर्यकिरण' टीम हवाई प्रात्यक्षिक सादर करणार, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित राहण्याची शक्यता
हवाई दल दिनानिमित्त येत्या 8 ऑक्टोबरला सूर्यकिरण एरोबॅटिक टीम जोधपूर एअर फोर्स स्टेशनवर एक नेत्रदीपक हवाई प्रात्यक्षिक सादर करणार आहे.
Published : October 5, 2026 at 3:28 PM IST
जोधपूर : राजस्थानमधील जोधपूरमध्ये सुरू असलेल्या 'तरंग शक्ती' या भारतीय हवाई दलाच्या सरावादरम्यान हवाई दल दिनानिमित्त (Air Force Day) येत्या 8 ऑक्टोबरला सूर्यकिरण एरोबॅटिक टीम (SKAT) जोधपूर एअर फोर्स स्टेशनवर एक नेत्रदीपक हवाई प्रात्यक्षिक (Air Show) सादर करणार आहे. तसंच तेजस आणि सुखोई जेट्सदेखील प्रात्यक्षिके सादर करतील.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित राहण्याची शक्यता : हवाई दल दिनाच्या सोहळ्याला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह देखील उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. एअर शो पाहण्यासाठी एनसीसी कॅडेट्स आणि विशेष शाळांमधील मुलांना आमंत्रित केलं जाण्याची शक्यता आहे. सूर्यकिरण एरोबॅटिक टीमचा एअर शो अंदाजे 25 ते 30 मिनिटे चालतो. एअर शो दरम्यान प्रेक्षकांसाठी थेट समालोचनही केलं जातं. 1996 मध्ये स्थापन झालेल्या सूर्यकिरण एरोबॅटिक टीममध्ये अत्यंत अनुभवी लष्करी वैमानिकांचा समावेश आहे, ज्यांनी संपूर्ण भारतभर आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विविध हवाई प्रदर्शनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आपली कला सादर केली आहे.
तरंग शक्ती 2026 : दरम्यान, तरंग शक्ती मोहिमेदरम्यान दररोज विविध देशांची लढाऊ विमानं जोधपूर आणि संपूर्ण पश्चिम सीमेवरून उड्डाण करत आहेत. त्यांच्यामध्ये समन्वय आणि ताळमेळ स्पष्टपणे दिसून येतो. हवाई दलानं याला 'पावर ऑफ पार्टनशिप' असं नाव दिलं आहे. या सरावाअंतर्गत, सर्व देश एकमेकांसोबत आकाशात संचार करत आहेत. ते हवेतच एकमेकांच्या विमानांमध्ये इंधन भरत आहेत. याचे अनेक व्हिडिओ समोर आले आहेत. तरंग शक्ती मोहीम 26 सप्टेंबरपासून जोधपूरमध्ये सुरू असून ही 12 ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. भारतासह आठ देशांचे सैन्य आपल्या लढाऊ विमानांसह आणि संसाधनांसह सहभागी होत आहेत, तर 32 देश निरीक्षक म्हणून सहभागी घेत आहेत.
1996 पासून SKAT ची कामगिरी : भारतीय हवाई दलाची सुप्रसिद्ध सूर्यकिरण एरोबॅटिक टीम (SKAT) 1996 मध्ये स्थापन झाली आणि ती जगातील मोजक्या नऊ विमानांच्या एरोबॅटिक टीमपैकी एक, तसंच आशियातील एकमेव टीम आहे. या एरोबॅटिक टीमनं भारतात आणि परदेशातील हवाई प्रदर्शनांमध्ये अनेक वेळा आपली कला सादर केली आहे. सूर्यकिरण एरोबॅटिक टीमचे वैमानिक अत्यंत अनुभवी आहेत. हॉक विमानांसोबतच, सूर्यकिरण एरोबॅटिक टीमकडे सारंग नावाच्या हेलिकॉप्टर्सचा एक ताफाही आहे. या दोन्ही संघांनी यापूर्वी जोधपूरमध्ये आपली कला सादर केली आहे.
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