भारतीय हवाई दलाचं लढाऊ विमान सुखोई एसयू-३० एमकेआयचा संपर्क तुटला: व्यापक शोधमोहीम सुरू

भारतीय हवाई दलाचं सुखोई एसयू 30 एमकेआयचा संपर्क तुटल्यानं मोठी खळबळ उडाली. सुखोई विमानाचा संपर्क तुटल्यानं प्रशासनाच्या वतीनं मोठी शोधमोहीम हाती घेण्यात आली आहे.

IAF Su 30 MKI Overdue After Takeoff
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 5, 2026 at 11:59 PM IST

1 Min Read
तेजपूर : भारतीय हवाई दलाचं लढाऊ विमान सुखोई एसयू-३० एमकेआयचा संपर्क तुटल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. उड्डाण केल्यानंतर या विमानाचा लगेच संपर्क तुटल्याची माहिती संरक्षण जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. विमानाचा शेवटचा संपर्क संध्याकाळी 07.42 वाजता झाला होता. त्यानंतर हे लढाऊ विमान संपर्काच्या बाहेर गेलं. त्यानंतर या विमानाला शोधण्यासाठी व्यापक मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. भारतीय हवाई दलाने विमानाचा शोध घेण्यासाठी शोध आणि बचाव (एसएआर) मोहीम सुरू केली आहे.

हवाई दलाचं लढाऊ विमान सुखोई एसयू 30 चा संपर्क तुटला : आसाममधील जोरहाट इथून उड्डाण घेतल्यानंतर गुरुवारी संध्याकाळी ७.४२ वाजताच्या सुमारास भारतीय हवाई दलाचं लढाऊ विमान सुखोई एसयू-३० एमकेआयचा संपर्क तुटला. उड्डाण केल्यानंतर काही वेळातच संपर्क तुटला, अशी माहिती संरक्षण विभागाच्या तेजपूर इथल्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी दिली.प्राथमिक माहितीनुसार, विमानाचा शेवटचा संपर्क संध्याकाळी ७:४२ वाजता झाला. उड्डाणानंतर लगेचच संपर्क तुटल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. यामुळे संरक्षण वर्तुळात चिंता निर्माण झाली आहे. भारतीय हवाई दलानं विमानाचा शोध घेण्यासाठी शोध आणि बचाव (एसएआर) मोहीम सुरू केली आहे. बचाव पथक तैनात करण्यात आली आहेत. स्थापित आपत्कालीन प्रोटोकॉलचा भाग म्हणून नागरी अधिकाऱ्यांशी समन्वय सुरू आहे.

इथल्या अधिकाऱ्यांनी पुष्टी केलीआहे. विमानाचे नेमके स्थान आणि स्थिती निश्चित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. शोध पथक जमिनीवर काम करत असल्यानं अधिक तपशीलांची प्रतीक्षा आहे. सुखोई एसयू-३० एमकेआय हे भारतीय हवाई दलाच्या आघाडीच्या बहु-भूमिका लढाऊ विमानांपैकी एक आहे. हे विमान ईशान्येकडील प्रदेशातील तळांवरून नियमितपणे काम करते. परिस्थिती चिघळत असताना अधिकाऱ्यांनी जनतेला अंदाज लावण्यापासून दूर राहण्याचं आणि केवळ अधिकृत अपडेट्सवर विश्वास ठेवण्याचं आवाहन केलं आहे.

संपादकांची शिफारस

