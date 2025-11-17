ETV Bharat / bharat

रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड 2025 : "मला असं जग हवं आहे, जिथं...", आकाश टंडन यांचा 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद!

रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स सोहळ्यानिमित्त 'ईटीव्ही भारत'नं पेहचान द स्ट्रीट स्कूलचे संस्थापक आकाश टंडन यांच्याशी संवाद साधला.

आकाश टंडन
ETV Bharat Marathi Team

November 17, 2025

हैदराबाद : रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स सोहळ्यानिमित्त 'ईटीव्ही भारत'नं पेहचान द स्ट्रीट स्कूलचे संस्थापक आकाश टंडन यांच्याशी संवाद साधला. तारुण्यात आरामदायी जीवनासाठी अनेक पर्याय असलेल्या आकाश टंडन यांनी दिल्ली-एनसीआरमधील हजारो वंचित मुलांना शिक्षण देण्याचं ध्येय हाती घेतलंय. त्यांचे ध्येय उपेक्षित समुदायांसाठी आदर, संधी आणि सक्षमीकरण वाढवणं आहे.

आकाश टंडन यांना मानवसेवा उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. यादरम्यान 'ईटीव्ही भारत'च्या कास्मिन फर्नांडिस यांच्याशी बोलताना आकाश टंडन यांनी अनेक विषयांवर भाष्य केलं. यावेळी झालेल्या संभाषणात, ते सहज हसले... विशेषतः जेव्हा त्यांना तोडून टाकणारे क्षण सांगतो, तेव्हा. ते पेहचान द स्ट्रीट स्कूलबद्दल बोलतात, ज्याप्रमाणे काही लोक त्यांच्या आवडत्या बँडबद्दल बोलतात. ते म्हणाले, "खरं सांगायचं तर, मी तयार नव्हतो. मला दिल्ली माहीत होती. किंवा मला वाटलं होतं की मला माहीत आहे. पण पहिल्यांदा जेव्हा मी आयटीओजवळची ती झोपडपट्टी पाहिली... तेव्हा मला त्या भावनेचं काय करायचं ते कळत नव्हतं. ती खूप मोठी होती."

आकाश टंडन त्या गोष्टीची सुरुवात वर्णन करतात, जी अखेर त्याच्या आयुष्याचा प्रकल्प बनणार होती. "आमच्याकडे कोणतीही योजना नव्हती. आम्ही फक्त गेलो. आम्ही काही मुलांशी बोललो. त्यांचे पालक सामील झाले. गल्लीतील लोक आमच्याभोवती जमले. अचानक ती फक्त उत्सुकता नव्हती... ती आशा होती," असं आकाश टंडन यांनी सांगितलं.

कशी झाली पेहचानची सुरूवात?

सर्वात मनोरंजक सामाजिक हस्तक्षेप सहसा स्ट्रॅटेजी डेक किंवा व्हिजन स्टेटमेंटनं सुरू होत नाहीत. ते अशा प्रश्नानं सुरू होतात, जो कोणीही विचारत नाही. आकाश टंडन यांच्यासाठी, तो प्रश्न लाजिरवाणासारखा सोपा होता : ही मुलं शाळेत का जात नाहीत? यावर, त्यांना मिळालेली उत्तरं अगदी साधी होती. काही मुलांनी कधीच पेन्सिल धरली नव्हती. बरेच जण इतर राज्यांमधून स्थलांतरित झाले होते. त्यांचे पालक हंगामी कामाच्या शोधात शहरांमध्ये भटकंती करत होते. काहींना भीक मागायची, कौशल्य विकायची किंवा लहान भावंडांची काळजी घ्यायची अपेक्षा होती. "शाळा फक्त दुर्गम नव्हती...ती अकल्पनीय होती. म्हणून आम्ही... शिकवायला सुरुवात केली," असं आकाश टंडन सांगतात.

दरम्यान, पेहचान जे बनलं, ते आता चांगले दस्तऐवजीकरण केलेलं आहे : 1600 हून अधिक सक्रिय विद्यार्थी, 1200 इंटर्न आणि स्वयंसेवक आणि 100 हून अधिक संघटनात्मक भागीदारांसह स्वयंसेवक-संचालित शिक्षण चळवळ. पण जेव्हा ते सुरू झाले, तेव्हा दिल्लीच्या एकाच झोपडपट्टीत फक्त पाच स्वयंसेवक आणि दहा मुलं होती. "बेंच नव्हते, भिंती नव्हत्या, ब्लॅकबोर्ड नव्हता. आमच्याकडे दहा नोटबुक असत्या तर आम्ही आनंदी होतो," असं आकाश टंडन यांनी सांगितलं. तसंच "मुलांना शिकण्याची भूक होती. त्यामुळं आम्हाला पुढं जाता आलं," असंही आकाश टंडन म्हणतात.

जर तुम्ही आकाश टंडन यांना एका वाक्यात प्रकल्पाचं वर्णन करायला सांगितलं तर ते विरोध करतील. कारण पेहचान हा "प्रकल्प" नाही. तो एक जागतिक दृष्टिकोन आहे. तो फक्त साक्षरतेबद्दल नाही. तो शाळेचा गणवेश किंवा गुणाकार सारण्या लक्षात ठेवण्याबद्दल नाही. जेव्हा जग त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणं थांबवते, तेव्हा मुलाच्या आत काय घडतं, याबद्दल आहे. "तुम्ही एखाद्याला त्यांचं नाव लिहायला शिकवू शकता, पण त्यांनी त्यांच्या नावावर विश्वास ठेवायला शिकणं, हे अधिक महत्त्वाचं आहे." अभ्यासक्रम त्या तत्वज्ञानाचं अनुसरण करतो. भावनिक बुद्धिमत्ता. आत्मविश्वास निर्माण करणं. डिजिटल साक्षरता. जीवन कौशल्यं. मूलभूत स्वच्छता. सामाजिक जागरूकता. ओळखीची भावना.

एका अर्थानं, पेहचान नेहमीच विषयांबद्दल कमी आणि प्रतिष्ठेबद्दल जास्त राहिलं आहे. त्या प्रतिष्ठेला स्वयंसेवकांकडून चालना मिळते- त्यापैकी 10000 हून अधिक जण गेल्या काही वर्षांत सामील झाले आहेत. 2024 मध्येच 15000 अर्ज आले आहेत. हमी नसलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या नसलेली संस्था चालवण्यासाठी प्रत्यक्षात काय करावं लागतं, हे तुम्हाला कळेपर्यंत ते रोमँटिक वाटतं. "स्वयंसेवक प्रत्येक कल्पनेतून येतात," असं आकाश टंडन सांगतात. "विद्यार्थी, तरुण व्यावसायिक, निवृत्त शिक्षक, परदेशातील प्रवासी. ते नोटबुक, पाठ्यपुस्तके, कौशल्यं, वेळ... मुळात जे काही शक्य आहे, ते आणतात आणि त्यांना पैसे मिळत नाहीत. "तसं, हे सर्वात मोठं आव्हान आहे. जेव्हा तुम्ही पूर्णपणे सद्भावनेवर संस्था चालवता तेव्हा तुम्हाला अनिश्चिततेला हरकत नाही. पण मी शिकलो आहे की लोक आपण विचार करतो त्यापेक्षा कितीतरी जास्त उदार असतात," असंही आकाश टंडन यांनी सांगितलं.

सर्वकाही स्पष्ट करणारी गोष्ट...

जर पेहचानला कधी मस्कटची गरज पडली तर तो दीपक असेल : 2015 मध्ये सामील झालेल्या सुरुवातीच्या विद्यार्थ्यांपैकी एक दीपक. आकाश टंडन त्याची कहाणी अशा प्रेमानं सांगतात की, मुलानं जितकी संघटना बदलली तितकाच तोही बदलला. दीपकनं इतर अनेकांप्रमाणे सुरुवात केली : शांत, गंभीर, उत्सुक. पण लवकरच तो असा मुलगा बनला, जो केंद्र स्वच्छ करण्यात मदत करण्यासाठी, पुरवठा व्यवस्थित करण्यासाठी, लहान मुलांचं व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि सर्वकाही त्याच्या योग्य जागी परत करण्याचा आग्रह धरण्यासाठी तिथंच राहिला. आकाश टंडन म्हणाले, "दीपकनं काहीही अपेक्षा न करता हे सर्व केलं. त्यामुळंच आम्हाला आश्चर्य वाटलं. परंतु कोविड दरम्यान जीवन कठीण झालं. जेव्हा तुमच्याकडे स्मार्टफोन, डेटा किंवा स्थिर वीज नव्हती तेव्हा ऑनलाइन वर्ग निरर्थक होतं. दीपकचं शिक्षण जवळजवळ थांबलं होतं. मात्र, सेंटर पुन्हा उघडताच तो परतला."

दीपकनं गमतीनं आकाश टंडन यांना आव्हान दिलं, "जर मी माझ्या बारावीच्या परीक्षेत 75 टक्के गुण मिळवले तर तुम्हाला मला लॅपटॉप खरेदी करावा लागेल." याबाबत आकाश टंडन हसत सांगितलं की, "मी हो म्हणालो. मला हरण्याची अपेक्षा होती. दीपकनं 83 टक्के गुण मिळवले. आम्ही त्याच दिवशी त्याला लॅपटॉप विकत दिला. खरं सांगायचं तर, मला पराभवाचा अभिमान होता. दीपक हा आमच्या कुटुंबातील पहिला मुलगा आहे, जो शाळा पूर्ण करतो. जेव्हा तो कॉलेजला जातो, तेव्हा त्याची भावंडे त्याच्या मागे येतात. त्याच्या शेजारची मुले त्याच्या मागे येतात. अशा प्रकारे तुम्ही संपूर्ण समुदायाला उंचावता - एक एक करून."

पुढं काय होणार?

पेहचानला आता एक दशक झालं आहे. यामध्ये हजारो विद्यार्थी आहेत, हजारो स्वयंसेवक आहेत आणि कदाचित त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, तरुण भारतीय सेवेची पुनर्कल्पना कशी करू शकतात, याचं ते एक टेम्पलेट आहे. जेव्हा आम्ही आकाश टंडन यांना विचारलं की पुढं काय आहे, तेव्हा त्यांचं उत्तर विशेषतः व्यावहारिक होते. ते म्हणाले, "आम्ही विस्तार करत आहोत. वाढ रोमांचक आहे म्हणून नाही, तर गरज मोठी आहे म्हणून, आणि आम्ही स्वयंसेवकांना मार्गदर्शन करतो, जेणेकरून ते नेते बनू शकतील. शेवटी, भविष्य त्यांचे आहे," असं आकाश टंडन यांनी सांगितलं.

पुढं ते म्हणाले, "मला असं जग हवं आहे, जिथं मुलाचे शिक्षण त्यांच्या जन्मस्थळावरून ठरवलं जात नाही. हे एक मोठं स्वप्न आहे, परंतु स्वप्नं कशी सत्यात उतरतात हे आपल्याला आधीच माहीत आहे - पाच स्वयंसेवक, दहा मुलं आणि दिल्लीत एक पदपथ. येथूनच हे सर्व सुरू होतं." दरम्यान, काही प्रोफाइल्स आहेत, जे यश साजरे करतात आणि काही प्रोफाइल्स आहेत, जे तुम्हाला आठवण करून देतात की तुम्ही काय करत आहात. हे माहीत नसतानाही, क्षणभर हो म्हणण्यानं यश मिळू शकतं. आकाश टंडन यांच्याकडे रोडमॅप नव्हता. त्यांच्याकडे सामाजिक बदलाचा कोणताही भव्य सिद्धांत नव्हता. त्यांच्याकडे अस्वस्थता, उत्सुकता आणि पुढं जाण्याची इच्छा होती. कधीकधी जग बदलण्यासाठी एवढेच पुरेसे असते किंवा किमान, सुरुवात करण्यासाठी पुरेसं असतं.

