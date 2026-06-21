कोचीन शिपयार्डमध्ये खळबळ! बांधकामाधीन जहाजावर 'आय लव्ह पाकिस्तान' लिहिले; 200 जणांची चौकशी
केरळमधील कोचीन शिपयार्डमध्ये एका जहाजावर "आय लव्ह पाकिस्तान" (I Love Pakistan) असे शब्द लिहिलेले आढळल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणांनी तपास सुरू केला आहे.
Published : June 21, 2026 at 5:16 PM IST
एर्नाकुलम (केरळ) : केरळमधील कोचीन शिपयार्डमध्ये सुरक्षा व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी समोर आली आहे. शिपयार्डमध्ये बांधकाम सुरू असलेल्या एका जहाजाच्या आतील भिंतीवर 'I Love Pakistan' असं टोकदार वस्तूनं कोरल्याचं आढळून आलं आहे. या घटनेनंतर सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या असून प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू करण्यात आला आहे.
शिपयार्ड प्रशासनानं याप्रकरणी पोलिसांत तक्रार दाखल केली असून एर्नाकुलम टाउन साऊथ पोलिसांनी देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवला आहे. भारताच्या सामरिक आणि संरक्षणदृष्ट्या महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या कोचीन शिपयार्डमध्ये घडलेल्या या प्रकारामुळे सुरक्षा व्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
आक्षेपार्ह शब्द कोणत्या जहाजावर कोरले? : मिळालेल्या माहितीनुसार, हे लिखाण यूकेस्थित कंपनीसाठी तयार करण्यात येत असलेल्या कमर्शियल सर्व्हिस ऑपरेशन व्हेसल (CSOV) या जहाजावर आढळले. जहाजाच्या आतील भिंतीवर हे शब्द कोरलेले दिसून आल्यानंतर प्रशासनानं तत्काळ तपास सुरू केला.
दरम्यान, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF) तसेच केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांकडून या प्रकरणाची कसून चौकशी केली जात आहे. हे कृत्य नेमकं कोणी आणि कोणत्या उद्देशानं केले? याचा शोध घेण्याचं काम सुरू असून तपासानंतरच संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार आहे.
200 हून अधिक कर्मचाऱ्यांची चौकशी : या प्रकरणाबाबत एर्नाकुलम साऊथ पोलिसांच्या एका अधिकाऱ्यानं माहिती देताना सांगितलं की, जहाजाचं बांधकाम आणि देखभाल काम सुरू असताना सुमारे 100 हून अधिक व्यक्तींना त्या जहाजावर प्रवेश होता. यामध्ये कायमस्वरूपी कर्मचारी तसेच कंत्राटी कामगारांचा समावेश होता.
ज्या ठिकाणी लिखाण आढळले, तेथे सीसीटीव्ही नव्हता : जहाजाच्या ज्या भागात 'I Love Pakistan' असं कोरलेलं आढळून आलं, त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे नसल्याचं तपासात समोर आलं आहे. त्यामुळे त्या भागात प्रवेश असलेल्या व्यक्तींवर तपासाचा केंद्रबिंदू ठेवण्यात आला आहे.
पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, प्राथमिक चौकशीनंतर गुन्हा नोंदविण्यात आला असून आतापर्यंत शिपयार्डमधील 200 हून अधिक कर्मचारी आणि कामगारांचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत.
तसेच जहाजावर प्रवेश केलेल्या सर्व व्यक्तींची चौकशी करण्यात येत असून उपलब्ध असलेले सर्व वैज्ञानिक आणि तांत्रिक पुरावे गोळा करण्याचं काम सुरू आहे. याशिवाय, शिपयार्डमधील बायोमेट्रिक उपस्थिती नोंदी आणि प्रवेश नोंदवहीचीही पोलिसांकडून बारकाईनं तपासणी केली जात आहे.
एफआयआरमध्ये गंभीर कलमांचा समावेश : शिपयार्ड मॅनेजमेंट आणि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF) यांनी औपचारिक तक्रार दाखल केल्यानंतर एर्नाकुलम साऊथ पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे. हा गुन्हा भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 152 अंतर्गत दाखल करण्यात आला असून, देशाची सार्वभौमता, एकता आणि अखंडता धोक्यात आणणाऱ्या कृत्यांसाठी या कलमात कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.
कायदेविषयक तज्ज्ञांच्या मते, बांधकामाधीन जहाजावर 'I Love Pakistan' असं लिहिलेलं आढळणं ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. पोलिसांनीही या प्रकाराकडे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने पाहत एफआयआरमध्ये गंभीर आरोपांचा समावेश केला आहे.
जन्मठेप किंवा 7 वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा : कलम 152 नुसार, कोणतीही व्यक्ती लिखित किंवा मौखिक शब्द, संकेत, दृश्य स्वरूप, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, आर्थिक साधनं किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने फुटीरतावाद, सशस्त्र बंडखोरी किंवा विध्वंसक कारवायांना प्रोत्साहन देत असेल अथवा भारताची सार्वभौमता, एकता आणि अखंडता धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर त्याला जन्मठेप किंवा 7 वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो.
केंद्रीय यंत्रणांकडून समांतर तपास : सुरुवातीला हे लिखाण जहाज कोची येथे पोहोचण्यापूर्वी कोरलं गेलं असावं, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, तपासादरम्यान हे लिखाण अलीकडेच करण्यात आल्याचं प्राथमिक निष्कर्षातून समोर आलं आहे. त्यामुळे केंद्रीय गुप्तचर आणि सुरक्षा यंत्रणांनीही स्वतंत्र तपास सुरू केला आहे.
सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी नमूद केलं की, भारताची पहिली स्वदेशी विमानवाहू युद्धनौका INS विक्रांत तसेच अत्याधुनिक युद्धनौकांची निर्मिती करणाऱ्या कोचीन शिपयार्डमध्ये अशा प्रकारचा संदेश आढळणं अत्यंत गंभीर मानलं जात आहे. या प्रकरणात संबंधित व्यक्तीला शिपयार्डमधील कोणाची मदत मिळाली होती का, याचाही तपास पोलिसांकडून केला जात आहे.