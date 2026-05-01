ETV Bharat / bharat

व्यावसायिक LPG सिलिंडरच्या दरात 993 रुपयांची वाढ; राहुल गांधी म्हणाले, "हे निवडणुकीचं बिल, पुढील हल्ला पेट्रोल-डिझेलवर..."

व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरवाढीवर प्रतिक्रिया देताना लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरातही वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.

Rahul Gandhi
राहुल गांधी (File/ ANI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 1, 2026 at 6:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : नुकत्याच काही राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. यानंतर देशातील नागरिकांना एक मोठा धक्का बसला आहे. कारण, देशातील तेल कंपन्यांनी आजपासून (1 मे) व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींमध्ये वाढ केली आहे. त्यामुळं आता विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. आधीच महागाईनं त्रस्त असलेल्या जनतेवर हा आणखी एक हल्ला असल्याचं काँग्रेसनं म्हटलं आहे. तसंच व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरवाढीवर प्रतिक्रिया देताना लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरातही वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.

...हे निवडणुकीचं बिल : यासंदर्भात राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये राहुल गांधी यांनी लिहिलं आहे की, "निवडणुकांनंतर महागाईची झळ बसणार असं म्हटलं होतं. आज व्यावसायिक गॅस सिलिंडर 993 रुपयांनी महाग झाले, ही एका दिवसातील सर्वात मोठी दरवाढ आहे. हे निवडणुकीचं बिल आहे. फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत 1,380 रुपयांची वाढ झाली आहे. फक्त तीन महिन्यांत 81 टक्के वाढ झाली आहे. चहा विक्रेते, ढाबे, हॉटेल्स, बेकरी, मिठाई विक्रेते अशा प्रत्येकाच्या स्वयंपाकघरावरील भार वाढेल आणि याचा परिणाम तुमच्या ताटावरही होईल." याचबरोबर, राहुल गांधी यांनी शेवटी लिहिलं की, "आधी गॅसवर हल्ला, त्यानंतर आता पुढील हल्ला पेट्रोल आणि डिझेलवर."

अखिलेश यादव यांनीही भाजपावर साधला निशाणा : उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनीही व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या दरवाढीवरून केंद्र सरकार आणि भाजपावर निशाणा साधला आहे. एक्स पोस्टद्वारे अखिलेश यादव म्हणाले की, "सिलिंडर महाग नाही, तर पोळी आणि थाळी महाग झाली आहे. जे स्वतः विकत घेतात त्यांनाच हे माहीत आहे, दुसऱ्यांच्या घरी जेवायला जाणाऱ्यांना किंवा दुसऱ्यांच्या ताटातून चोरणाऱ्यांना नाही. जर त्यांना सिलिंडरची किंमत वाढवायचीच होती, तर त्यांनी ती सरळ 1000 रुपयांनी वाढवली असती. हे भाजपाचे लोक 1000 रुपयांवरून 7 रुपयांनी किंमत कमी करून कोणावर उपकार करत आहेत?", असा सवाल करत त्यांनी पुढं लिहिलं, "भाजपा 'महागाई, बेरोजगारी, बेरोजगारी आणि मंदी' यावर अविश्वास ठराव कधी आणणार?"

व्यावसायिक LPG सिलिंडरच्या दरात 993 रुपयांची वाढ : दरम्यान, देशातील तेल कंपन्यांनी आजपासून (1 मे) व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींमध्ये वाढ केली आहे. त्यानुसार, देशाची राजधानी असलेल्या नवी दिल्लीमध्ये 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत आजपासून 993 रुपयांनी वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळं दिल्लीत या सिलिंडरची किंमत 3071 असणार आहे. यापूर्वी त्याची किंमत 2078 होती. त्याचप्रमाणे मुंबईत या सिलिंडरची किंमत वाढून 3024 झाली आहे. यापूर्वी मुंबईत सिलिंडरची किंमत 2031 होती. दरम्यान, घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमती मात्र स्थिर ठेवण्यात आल्यात.

TAGGED:

RAHUL GANDHI
एलपीजी सिलिंडरच्या दरात वाढ
राहुल गांधी
अखिलेश यादव
COMMERCIAL LPG HIKE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.