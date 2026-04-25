हैदराबादमधील रिअल इस्टेट मार्केट अत्यंत मजबूत आहे - NAREDCO अध्यक्ष के. श्रीधर रेड्डी
Published : April 25, 2026 at 6:16 PM IST
हैदराबाद : हैदराबादनं भारताच्या रिअल इस्टेट मार्केट नकाशावर आपलं एक भक्कम स्थान निर्माण केलं आहे, ज्याला आता जागतिक स्तरावर आव्हान देणं कठीण आहे. येथील पायाभूत सुविधा, सुरक्षा, उत्कृष्ट हवामान आणि रोजगाराच्या अनेक संधींमुळे हे शहर केवळ देशांतर्गतच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसाठीही एक पसंतीचं ठिकाण बनलं आहे. दरम्यान, नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (NAREDCO) तेलंगणा चॅप्टरचे अध्यक्ष, कोप्पुला श्रीधर रेड्डी यांनी 'ईनाडू-ईटीव्ही भारत'ला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत हैदराबादमधील रिअल इस्टेट क्षेत्राची सद्यस्थिती आणि भविष्यातील शक्यता, याबाबत भाष्य केलं.
प्रीमियम सुविधांवर आधारित विकासाच्या टप्प्याकडे वाटचाल : सध्या हैदराबादची रिअल इस्टेट मार्केट केवळ स्थिरच नाही, तर ती आता एक जागतिक केंद्र म्हणून विकसित होत आहे. जी दुबई आणि इतर आखाती देशांतील शहरांसाठी एक सुरक्षित आणि फायदेशीर पर्याय ठरू शकते, असं कोप्पुला श्रीधर रेड्डी यांचं म्हणणं आहे. तसंच त्यांनी अधोरेखित केलं की, हैदराबाद सध्या सामान्य विकासाच्या टप्प्यातून प्रीमियम सुविधांवर आधारित विकासाच्या टप्प्याकडे वाटचाल करत आहे. ते म्हणाले, "2026 च्या पहिल्या तिमाहीत 9,541 घरांची विक्री आणि नवीन प्रकल्पांमधील 9,975 युनिट्सचा शुभारंभ ही एक अत्यंत सकारात्मक घडामोड आहे. मार्केट सुसंतुलित आहे. गुंतवणूकदार विविध पर्यायी गुंतवणुकीचे मार्ग शोधत असले तरी, वैयक्तिक वापरासाठी घर घेऊ इच्छिणारे खरेदीदार खरेदी करतच आहेत." तसंच, ज्यांनी किमती कमी होण्याची वाट पाहिली होती, त्यांनाही आता किमती कमी होण्याची शक्यता नाही, हे लक्षात आलं आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं. "हैदराबादच्या बाजारासमोर उभी असलेली मुख्य जोखीम ही मागणीतील कमतरेतमुळं निर्माण झालेली नाही. उलट, वाढत्या खर्चाचं जे वातावरण सध्या प्रबळ आहे, त्यामध्येच खरे आव्हान दडलेलं आहे," असं कोप्पुला श्रीधर रेड्डी यांनी सांगितलं.
मध्य-पूर्वेतील तणावाचा परिणाम : याचबरोबर, पुरवठा साखळीत व्यत्यय आणणाऱ्या मध्य-पूर्वेतील संकटाबाबत आणि त्याचा हैदराबादच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना कोप्पुला श्रीधर रेड्डी म्हणाले की, "सिरॅमिक उद्योगासाठी वायूचा (गॅसचा) पुरवठा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. गुजरातमधील 'मोरबी क्लस्टर'चा एकूण उत्पादनामध्ये 80 टक्के वाटा आहे. सध्या, वायूच्या तुटवड्यामुळं निर्माण झालेल्या अडचणींशी हा उद्योगसमूह सामना करत आहे. परिणामी, टाइल्स आणि सॅनिटरीवेअरच्या किमतींमध्ये 10 ते 20 टक्के वाढ झाली आहे. इतर काही उत्पादनांच्या बाबतीत, ही दरवाढ अधिकच तीव्र असून ती 60 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. या परिस्थितीमुळं केवळ प्रकल्पाचा खर्चच वाढत नाही, तर फिनिशिंगच्या कामांमध्ये होणाऱ्या विलंबामुळं प्रकल्पाच्या पूर्ततेच्या वेळापत्रकावरही परिणाम होतो," असं कोप्पुला श्रीधर रेड्डी यांनी पुढं नमूद केलं. दरम्यान, हैदराबादमधील विकासक साहित्य आगाऊ खरेदी करणे, पर्यायी विक्रेते शोधणे आणि शिस्तबद्ध खरेदी नियोजनाचे पालन करणे यांसारख्या रणनीतींचा अवलंब करत आहेत, असंही कोप्पुला श्रीधर रेड्डी म्हटलं आहे.
उत्तर हैदराबादमध्ये अनुकूल परिस्थिती : रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या भविष्यातील वाढीचा अंदाज वर्तवताना कोप्पुला श्रीधर रेड्डी म्हणाले की, "विस्तारलेली कनेक्टिव्हिटी आणि सुधारित पायाभूत सुविधांमुळं उत्तर हैदराबादमध्ये जोरदार वाढीची लाट येण्यास आता अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या भागांमधील हिरवीगार निसर्गरम्य परिसरामुळं आणि सुस्थापित सामाजिक पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेमुळं इथं आधीच मोठ्या प्रमाणावर मागणी दिसून येत आहे." याचबरोबर, शमशाबाद आणि बुडवेल परिसराची पुढील विकासाच्या लाटेसाठीची क्षेत्रे म्हणून ओळखली जातील, असं कोप्पुला श्रीधर रेड्डी यांनी म्हटलं आहे. तसंच त्यांनी असं निदर्शनास आणून दिलं की, विमानतळाच्या सभोवतालचे कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प... ज्यामध्ये 'आउटर रिंग रोड' (ORR), प्रस्तावित इंटरचेंज सुधारणा आणि बुलेट ट्रेन कॉरिडॉरचा समावेश आहे. तसंच विमानतळ क्षेत्र आणि नैऋत्येकडील प्रदेश हे अधिकाधिक आकर्षक ठिकाणं बनत आहेत.
घरांची उपलब्धता लक्षणीयरीत्या वाढणार : "मेट्रो रेल्वेच्या विस्तारामुळं पूर्व हैदराबादमध्ये, विशेषतः एल.बी. नगरपासून हयातनगरपर्यंतच्या पट्ट्यात परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे," असं कोप्पुला श्रीधर रेड्डी यांनी सांगितलं. तसंच मेट्रोच्या विस्तारामुळं विमानतळाशी जोडलेले भाग, 'फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट'च्या (आर्थिक क्षेत्राच्या) परिसरातील जागा आणि शहराच्या बाहेरील भागांमधील जमिनींच्या किमतींमध्ये वाढ होईल, असं त्यांनी सांगितलं. याचबरोबर, कोप्पुला श्रीधर रेड्डी यांनी असं स्पष्ट केलं की, रेडियल रस्त्यांच्या माध्यमातून सुधारलेल्या संपर्कव्यवस्थेमुळे प्रवासाचा वेळ कमी होईल आणि जमिनीचा वापर अधिक प्रभावीपणे करता येईल. परिणामी, ORR आणि प्रादेशिक रिंग रोड यांच्या दरम्यान स्थित असलेले भाग गुंतवणुकीसाठी अत्यंत अनुकूल ठरतील.
मध्य पूर्वेतील तणावाचा अपरिहार्यपणे परिणाम : मध्य पूर्वेतील तणावाचा रिअल इस्टेट क्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामाविषयी विचारलं असता, कोप्पुला श्रीधर रेड्डी यांनी सांगितलं की, पश्चिम आशियातील संघर्षांचा अप्रत्यक्ष प्रभाव पडत आहे आणि यामागील मूळ आव्हानं तर त्याहूनही अधिक तीव्र असण्याची अपेक्षा आहे. ते म्हणाले, "कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील वाढीमुळं सिमेंट, पोलाद आणि अॅल्युमिनियमसारख्या अत्यावश्यक साहित्याचे उत्पादन व वाहतूक खर्च वाढतात. जरी हा परिणाम अल्पावधीत दिसून येत नसला, तरी दीर्घकाळाच्या दृष्टीनं याचा प्रकल्पांच्या अंदाजपत्रकांवर अपरिहार्यपणे परिणाम होईल."
एआय आणि रोजगाराचे बदलणारे स्वरूप : आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) मुळं आयटी क्षेत्रातील नोकऱ्यांना असलेल्या धोक्याबद्दल विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना कोप्पुला श्रीधर रेड्डी यांनी एक संतुलित दृष्टिकोन मांडला. त्यांनी सांगितलं की, एआयमुळं मागणी कमी होणार नाही, उलट ते बदलेल. हैदराबाद आता केवळ बॅक-एंड ऑपरेशन्सचे (कॉल सेंटर्स) केंद्र राहिलेले नाही, तर ते ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) आणि नवोन्मेषाचे केंद्र म्हणून विकसित होत आहे. उच्च-मूल्याच्या नोकऱ्या निर्माण होत आहेत, ज्यामुळं स्थावर मालमत्तेच्या मागणीत गुणात्मक वाढ होईल.
...तर मध्यमवर्गीयांना घरं घेणं अवघड होईल : दरम्यान, मुलाखतीचा सर्वात महत्त्वाचा भाग परवडणाऱ्या घरांच्या उपलब्धतेवर केंद्रित होता. कोप्पुला श्रीधर रेड्डी यांनी असा इशारा दिला की, जर सरकारनं आपली धोरणं बदलली नाहीत, तर मध्यमवर्गीयांना घरं घेणं अवघड होईल. "NAREDCO या घरांसाठीच्या कमाल किंमत मर्यादेत वाढ करण्याची शिफारस करत असून, ही मर्यादा 45 लाख रुपयांवरून 90 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी करत आहे. आम्ही वस्तू आणि सेवा करातून (GST) सूट, नोंदणी शुल्क कमी करून 2 टक्क्यांवर आणणे यांसारख्या विविध सवलतींची, तसंच भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी अधिक प्रोत्साहन देण्याची मागणी करत आहोत. बांधकामाच्या परवानग्या मिळवण्यात कोणताही विलंब होणार नाही, याची खात्री करणे हे देखील अत्यंत महत्त्वाचं आहे," असं कोप्पुला श्रीधर रेड्डी यांनी सांगितलं.
हेही वाचा :
- सर्वोच्च न्यायालयाकडून अल्पवयीन मुलीला गर्भपाताची परवानगी; म्हणाले, "गर्भधारणा सुरू ठेवण्यास भाग पाडलं जाऊ शकत नाही"
- आम आदमी पक्षात मोठी फूट, राघव चड्ढा भाजपामध्ये सामील, दोन-तृतीयांश खासदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा
- "पंजाबची जनता गद्दारांना माफ करणार नाही...", राघव चड्ढा यांच्यासह 7 खासदारांवर आपचा पलटवार!