हैदराबाद जागतिक चित्रपट केंद्र म्हणून येत आहे उदयास, याचं श्रेय रामोजी राव यांचं - मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी

हैदराबाद जागतिक चित्रपट केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. याचं श्रेय रामोजी फिल्म सिटीचे संस्थापक रामोजी राव यांचं आहे, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी काढले.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 20, 2026 at 7:17 PM IST

Updated : March 20, 2026 at 7:36 PM IST

हैदराबाद : रामोजी फिल्म सिटी जागतिक पातळीवर सुप्रसिद्ध आहे. त्यामुळे हैदराबाद आता जागतिक चित्रपट केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. अगदी हॉलिवूड चित्रपटाचं यजमानपदही हैदराबाद शहर भूषवत आहे. त्यामुळे हैदराबाद आता जागतिक पातळीवर प्रतिष्ठीत शहर म्हणून ओळखलं जात आहे. शहर जागतिक चित्रपट केंद्र होत आहे, याचं श्रेय रामोजी फिल्म सिटीचे संस्थापक दिवंगत रामोजी राव यांना जाते, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी काढले. ते माधापूर इथं तेलंगणा राज्य चित्रपट विकास महामंडळाच्या (Telangana State Film Development Corporation) विद्यमानं आयोजित 'तेलंगणा गदर चित्रपट पुरस्कार' सोहळ्यात बोलत होते. चित्रपट उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारनं जाणीवपूर्वक निर्णय घेतला आहे, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.

हैदराबाद भूषवत आहे हॉलिवूड चित्रपटांचंही यजमानपद : अगदी हॉलिवूड चित्रपटांचंही यजमानपद भूषवत आहे, अशा टप्प्यावर हैदराबाद पोहोचलं आहे. हे जागतिक चित्रपट क्षेत्रात शहराची वाढती प्रतिष्ठा दर्शवते. हैदराबाद हे केवळ माहिती तंत्रज्ञान (IT), उद्योग किंवा बिर्याणीसाठीच ओळखलं जात नाही, तर ते हळूहळू एका "चित्रपट केंद्रात" (Cinema Hub) रूपांतरित होत आहे. संपूर्ण भारतीय चित्रपट उद्योग या शहरात एकाच छताखाली एकत्र येईल, असं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी यावेळी सांगितलं. हैदराबादची सुरक्षितता आणि गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल वातावरण अधोरेखित करताना, त्यांनी दुबईतील गुंतवणूकदारही इथं गुंतवणूक करण्यात विशेष रस दाखवत आहेत, असं नमूद केलं.

रामोजी फिल्म सिटीत निर्माते स्क्रिप्ट घेऊन येतात अन् चित्रपट घेऊन जातात : मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी यावेळी चित्रपट उद्योगातील दिग्गजांच्या योगदानाचं स्मरण केलं. ते म्हणाले की, "एन. टी. रामाराव आणि अक्किनेनी नागेश्वर राव यांनी तेलुगू चित्रपट उद्योगाचं चेन्नईहून हैदराबादला स्थलांतर करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. हा उद्योग या शहरात खंबीरपणे रुजावा यासाठी अथक परिश्रम करणारे व्यक्तिमत्त्व म्हणजे रामोजी फिल्म सिटीचे संस्थापक दिवंगत रामोजी राव गारू होय. त्यांनी रामोजी फिल्म सिटीची शहरात स्थापना केली. रामोजी फिल्म सिटी सारख्या संस्थांची रचना अशा प्रकारे करण्यात आली होती की, चित्रपट निर्माते केवळ स्क्रिप्ट घेऊन येतात आणि पूर्ण झालेला चित्रपट घेऊन बाहेर पडतात. ही शहरासाठी लौकिकाची बाब आहे"

नंदी पुरस्कार आता 'गदर पुरस्कार' या नावानं करण्यात येणार प्रदान : दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या 'नंदी पुरस्कारा'ला (Nandi Awards) नवीन नावानं पुन्हा सुरू करण्याबाबत त्यांनी यावेळी माहिती दिली. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी याबाबत सांगितलं की, गदर यांच्या सन्मानार्थ या पुरस्कारांचं 'गदर पुरस्कार' (Gaddar Awards) म्हणून पुनरुज्जीवन करण्यात आलं आहे. त्यांनी गदर यांचं वर्णन एक असा प्रभावी आवाज म्हणून केलं, ज्यांनी तेलंगणा चळवळीवर प्रभाव पाडला आणि सामाजिक अन्यायाविरुद्ध लढा दिला. "त्यांच्या नावानं पुरस्कार प्रदान करणं हे आमच्या सामाजिक जबाबदारीचं प्रतिक आहे," असं ते म्हणाले. "चित्रपट हे जनमत घडवण्यास सक्षम असलेलं एक शक्तिशाली माध्यम आहे. त्यामुळे चित्रपट निर्मात्यांना सामाजिक समस्यांवर लक्ष केंद्रित करुन आशयपूर्ण कलाकृतींची निर्मिती करावी," असं आवाहन त्यांनी केलं. गदर हे केवळ एक व्यक्ती नसून ती एक संस्था आहे. त्यामुळे हे पुरस्कार निवडीची प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शकपणे पार पाडण्यात आली, असं उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का यांनी सांगितलं. देशभरातील कलाकारांच्या सहभागाबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.

