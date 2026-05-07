वैद्यकीय निष्काळजीपणामुळं रुग्णाची प्रकृती खालावली, यशोदा रुग्णालयाला 50 लाखांचा दंड!
एवढेच नाही तर, जिल्हा ग्राहक आयोगाने यशोदा रुग्णालय आणि संबंधित स्पाइनल सर्जन यांना कायदेशीर खर्चापोटी आणखी 20 हजार रुपये देण्याचा आदेशही दिला आहे.
Published : May 7, 2026 at 6:44 PM IST
हैदराबाद : हैदराबाद जिल्हा ग्राहक आयोग-2 नं यशोदा रुग्णालयाला एका महिला रुग्णावर कोणतंही कारण नसताना मणक्याची शस्त्रक्रिया (स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी) केल्याबद्दल वैद्यकीय निष्काळजीपणासाठी दोषी ठरवलं आहे. तसंच आयोगानं रुग्णालयाला 50 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. एवढेच नाही तर, जिल्हा ग्राहक आयोगाने यशोदा रुग्णालय आणि संबंधित स्पाइनल सर्जन यांना कायदेशीर खर्चापोटी आणखी 20 हजार रुपये देण्याचा आदेशही दिला आहे.
दरम्यान, तक्रार दाखल करणारी महिला उदयपूर येथील रहिवासी असून तिचं नाव झुमनाथ आहे. 2019 मध्ये कंबरदुखीचा तीव्र त्रास होऊ लागल्यानं ती उपचारासाठी रुग्णालयात गेली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, निदान चाचण्यांमध्ये तिला L5-S1 ग्रेड-1 स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, म्हणजेच स्लिप डिस्क असल्याचं निदान झालं. तक्रारीनुसार, यशोदा रुग्णालयाशी संबंधित एका डॉक्टरनं, जे सल्ल्यासाठी नियमितपणे आगरतळ्याला येत असत, त्यांनी झुमनाथ यांची तपासणी केली आणि शस्त्रक्रियेनं समस्या पूर्णपणे सुटेल, असं आश्वासन दिलं. तसंच त्या डॉक्टरनं त्यांना अंदाजे 2 लाख रुपये खर्च येणारी शस्त्रक्रिया करण्याचा सल्ला दिला होता, असंही म्हटलं जातं.
झुमनाथ यांना 16 मे 2019 रोजी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आणि दुसऱ्या दिवशी त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. मात्र, शस्त्रक्रियेनंतर बरं होण्याऐवजी त्यांची प्रकृती जास्तच खालावली. त्यांना तीव्र पाठदुखी, वारंवार ताप, मूत्रमार्गाचे संक्रमण आणि इतर अनेक समस्या जाणवू लागल्या. याचबरोबर, झुमनाथ यांनी असा आरोप केला की, अखेरीस स्वतःहून चालू, बसू किंवा दैनंदिन कामं करू शकत नव्हती, ज्यामुळं त्या आधारासाठी पूर्णपणे इतरांवर अवलंबून राहिल्या. तसंच झुमनाथ या महिलेनं दावा केला की, त्यांच्यावर विनाकारण शस्त्रक्रिया करण्यास भाग पाडलं गेलं. शस्त्रक्रिया निष्काळजीपणे करण्यात आली, असं त्यांनी सांगितलं. तसंच त्यांनी यशोदा रुग्णालय आणि सर्जन या दोघांविरुद्ध न्यायासाठी ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली.
यानंतर प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर आयोगाला असं आढळून आलं की, ग्रेड-1 स्पॉन्डिलोलिस्थेसिसच्या प्रकरणांमध्ये सहसा शस्त्रक्रियेची आवश्यकता नसतं आणि औषधोपचार, फिजिओथेरपी व जीवनशैलीतील बदल यांसारख्या पारंपरिक पद्धतींनी त्यावर अनेकदा उपचार करता येतात. तसंच कोणत्याही वैध कारणाशिवाय रुग्णाची स्थिती कथितरित्या ग्रेड-1 वरून ग्रेड-2 मध्ये श्रेणीसुधारित करण्यात आली आणि रुग्णालयात एमआरआय स्कॅन न करताच शस्त्रक्रिया करण्यात आली, असंही आयोगानं नमूद केलं. याशिवाय, या त्रुटी स्पष्टपणे वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या होत्या, असं ग्राहक आयोगानं असा निष्कर्ष काढला. तसंच आयोगाने रुग्णाला झालेल्या त्रासासाठी रुग्णालय आणि सर्जन या दोघांनाही जबाबदार धरले.
हेही वाचा :