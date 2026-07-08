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जेवणात झोपेच्या गोळ्या मिसळल्या, उशीने नाक-तोंड दाबून हत्या; पत्नीने प्रियकरासोबत मिळून नवऱ्याला संपवलं

हैदराबादच्या मियापूर येथून पती-पत्नीच्या नात्याला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. विवाहबाह्य संबंधांमध्ये अडथळा ठरत असल्यामुळे पत्नीनेच प्रियकराच्या मदतीने आपल्या पतीची हत्या केली आहे.

Hyderabad Miyapur Murder
पत्नीने प्रियकरासोबत मिळून नवऱ्याला संपवलं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 8, 2026 at 3:30 PM IST

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हैदराबाद : तेलंगणातील हैदराबादच्या मियापूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. विवाहबाह्य संबंधांमध्ये अडथळा ठरत असलेल्या पतीची पत्नीने प्रियकरासोबत मिळून निर्घृण हत्या केली आहे. हत्या केल्यानंतर मृतदेह महाराष्ट्रातील तुळजापूरजवळील निर्जन ठिकाणी नेऊन जाळण्यात आला. त्यानंतर पती बेपत्ता झाल्याची खोटी तक्रार पोलिसांत दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सुमारे 8 महिन्यांच्या तपासानंतर पोलिसांनी या हत्येचा पर्दाफाश केला.

पतीच्या जेवणात झोपेच्या गोळ्या मिसळल्या : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी महिलेचे एका व्यक्तीसोबत विवाहबाह्य संबंध होते. या संबंधांमध्ये पती अडथळा ठरत असल्यानं त्याचा काटा काढण्याचा कट रचण्यात आला. यासाठी पत्नीनं जेवणात झोपेच्या गोळ्या मिसळून पतीला बेशुद्ध केलं. त्यानंतर प्रियकराच्या मदतीनं उशीने तोंड दाबून त्याची हत्या करण्यात आली. हत्येनंतर दोघांनी मृतदेह कारमध्ये टाकून महाराष्ट्रातील तुळजापूरजवळील निर्जन भागात नेला. तिथं मृतदेहावर पेट्रोल टाकून जाळून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यानंतर हैदराबादला परतल्यानंतर पत्नीने पती बेपत्ता झाल्याची खोटी तक्रार पोलिसांत दाखल केली.

महिलेच्या जबाबात विसंगती : बेपत्ता प्रकरणाचा तपास करताना पोलिसांना आरोपी महिलेच्या जबाबात विसंगती आढळली. तांत्रिक पुरावे, सीसीटीव्ही फुटेज आणि कॉल डिटेल्सच्या आधारे पोलिसांनी तपासाची दिशा बदलली. अखेर सुमारे 8 महिन्यांनंतर पत्नी आणि तिच्या प्रियकराचा कट उघडकीस आला. पोलिसांनी दोघांना अटक करून पुढील तपास सुरू केला आहे.

संपूर्ण प्रकरण काय? : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मियापूर येथील आंबेडकर नगरमध्ये राहणारे मल्लानी पेंटेश (वय 52 ) यांना पहिल्या पत्नीपासून तीन मुलं आहेत. कौटुंबिक वादामुळे ते सुमारे 10 वर्षांपासून ते पहिल्या पत्नीपासून वेगळे राहत होते. मियापूरमध्ये त्यांचे स्वतःचे अपार्टमेंट असून ते भाड्याने देत होते. तसेच एका इमारतीचं बांधकामही सुरू होतं.

या बांधकामावर काम करण्यासाठी आंध्र प्रदेशातील श्रीकाकुलम जिल्ह्यातील सत्यवती (वय 40) आली होती. कामाच्या निमित्ताने दोघांची ओळख वाढली आणि नंतर त्यांनी विवाह केला. मात्र, सत्यवतीनं यापूर्वीच तिचं लग्न झाल्याची बाब पेंटेश यांच्यापासून लपवून ठेवली होती. यादरम्यान, त्याच अपार्टमेंटमध्ये भाड्यानं राहणारा मधुसूदन रेड्डी (वय 38) याच्याशी सत्यवतीचे विवाहबाह्य संबंध जुळले. ही बाब पेंटेश यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी मधुसूदन रेड्डीला घर रिकामं करण्यास सांगितलं. यानंतर पती-पत्नीमधील वाद आणखी वाढला. अशा स्थितीत पतीचा कायमचा काटा काढण्याचा कट सत्यवतीनं प्रियकरासोबत रचला. 19 नोव्हेंबर 2025 रोजी तिनं पतीच्या जेवणात झोपेच्या गोळ्या मिसळल्या. पती पेंटेश बेशुद्ध झाल्यानंतर सत्यवती आणि मधुसूदन रेड्डी यांनी उशीनं तोंड दाबून त्यांची हत्या केली.

हत्येनंतर दोघांनी मृतदेह कारमधून तुळजापूरजवळील एका निर्जन भागात नेला आणि पुरावे नष्ट करण्याच्या उद्देशानं तो जाळून टाकला. त्यानंतर ते पुन्हा हैदराबादला परतले. मृतदेह अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत आढळून आल्यानं महाराष्ट्र पोलिसांनी सुरुवातीला संशयास्पद मृत्यूची नोंद केली होती. पुढील तपासात या हत्येचा उलगडा झाला असून आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करून अधिक तपास सुरू आहे.

8 महिन्यांनंतर हत्येचा कट उघड : पतीचा मृतदेह तुळजापूरजवळ जाळल्यानंतर पत्नीनं त्याला बेपत्ता असल्याचं भासवण्यासाठी पोलिसांत खोटी तक्रार दाखल केली होती. सुमारे 8 महिन्यांच्या तपासानंतर पोलिसांनी या हत्येचा उलगडा करत पत्नी सत्यवती आणि तिचा प्रियकर मधुसूदन रेड्डी यांना अटक केली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 19 नोव्हेंबर 2025 रोजी सत्यवतीनं मियापूर पोलीस ठाण्यात पती मल्लानी पेंटेश बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार पोलिसांनी बेपत्ता व्यक्तीची नोंद करून तपास सुरू केला. पेंटेश यांनी सांगारेड्डी जिल्ह्यातील पटानचेरू तालुक्यातील बेगमपेट येथून शेवटचा फोन केल्याचं सत्यवतीने पोलिसांना सांगितलं होतं. मात्र, तपासात सत्यवतीनेच पतीचा मोबाईल ताब्यात घेऊन तो बंद केला आणि बेगमपेट परिसरात फेकून दिल्याचं उघड झालं. त्यामुळे पोलिसांची दिशाभूल झाली आणि पेंटेश यांचा शोध लागला नाही.

पती गायब झाल्यानंतर महिलेचं वागणं संशयास्पद : पती बेपत्ता झाल्यानंतरही सत्यवती एका व्यक्तीशी दीर्घकाळ फोनवर बोलत असल्याचं तसंच वारंवार हॉटेल आणि इतर ठिकाणी जात असल्याचं तिच्या नातेवाईकांच्या लक्षात आलं. त्यांनी याबाबत पोलिसांकडे तक्रार केली. त्यानंतर पोलिसांनी सत्यवती आणि मधुसूदन रेड्डी यांची कसून चौकशी केली असता हत्येचा संपूर्ण कट उघडकीस आला. त्यानंतर दोघांना अटक करण्यात आली.

सत्यवतीनं आम्हाला घराबाबेर काढलं - मृत पेंटेश यांच्या मुलाचा संताप : पेंटेश यांचा मुलगा भरतराज याने वडिलांच्या हत्येबाबत संताप व्यक्त केला. तो म्हणाला, "लहानपणापासून वडिलांनी आमचा चांगला सांभाळ केला. आई-वडिलांमध्ये मतभेद झाल्यानंतर आई वेगळी राहू लागली. आमची देखभाल करण्यासाठी सत्यवती घरात आली होती. ती सुमारे 7 वर्षे आमच्या कुटुंबासोबत राहिली. नंतर तिनं वडिलांना आमच्याविरोधात भडकवून आम्हाला घराबाहेर काढलं. माझ्या वडिलांसोबत जे काही घडलं, त्याला सत्यवती आणि तिचे भाऊच जबाबदार आहेत." प्रकरणाचा पुढील तपास मियापूर पोलीस करत आहेत.

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TAGGED:

TELANGANA MURDER CASE
हत्या
BURNING BODY IN MAHARASHTRA
WIFE MURDERED HER HUSBAND
MIYAPUR MURDER

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