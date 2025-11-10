ETV Bharat / bharat

डॉक्टरनं घराला बनवलं 'टेरर लॅबोरेटरी', गुजरात एटीएसनं उधळला रिसिन तयार करण्याचा कट!

एटीएसनं रिसिन तयार करण्याच्या आणि भारतात शस्त्रे तस्करी करण्याचा कट रचल्याच्या आरोपाखाली ISIS च्या तीन सदस्यांना अटक केलीय.

Hyderabad Doctor Turns Home into Terror Lab; Gujarat ATS Foils Ricin Plot
गुजरात एटीएसनं उधळला रिसिन तयार करण्याचा कट! (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 10, 2025 at 3:26 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : गुजरात दहशतवादविरोधी पथकानं (ATS) हैदराबादशी संबंधित आणखी एका दहशतवादी कटाचा पर्दाफाश केलाय. एका स्थानिक डॉक्टरनं लोकांचे जीव वाचवण्याऐवजी आपलं घर रिसिन तयार करण्यासाठी प्रयोगशाळेत रूपांतरित केल्याचा आरोप आहे. रिसिन हे एक अत्यंत विषारी रसायन आहे, जे सायनाइडपेक्षाही जास्त घातक असल्याचं म्हटलं जातं. एटीएसनं रिसिन तयार करण्याच्या आणि भारतात शस्त्रे तस्करी करण्याचा कट रचल्याच्या आरोपाखाली ISIS च्या तीन सदस्यांना अटक केलीय. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये हैदराबादचे डॉ. अहमद मोहिउद्दीन सय्यद, उत्तर प्रदेशचे आझाद सुलेमान शेख आणि मोहम्मद सुहेल सलीम खान यांचा समावेश आहे. एटीएसच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडून शस्त्रं आणि रासायनिक पदार्थ देखील जप्त केले आहेत.

तिघांना अटक : एटीएसचे डीआयजी सुनील जोशी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी लखनऊ, दिल्ली आणि अहमदाबादमधील संवेदनशील भागांना लक्ष्य करून हेरगिरी करत होते. तसंच एटीएसनं म्हटलंय की, सुलेमान आणि सलीम खान हे पाकिस्तानी सीमेपलीकडून ड्रोनद्वारे शस्त्रे पुरवण्यात सहभागी होते, तर तिघांनी रिसिनचा वापर करून व्यापक विनाश घडवण्याचा कट रचला होता. अहमदाबादजवळील अदलाज टोल प्लाझा इथं या तिघांना अटक करण्यात आलीय आणि चौकशीदरम्यान त्यांचे दहशतवादी संबंध असल्याचं उघड झालंय. विशेष म्हणजे, या कटाच्या केंद्रस्थानी हैदराबादमधील एक डॉक्टर आहे. राजेंद्रनगरमधील फोर्टव्ह्यू कॉलनीतील असद मंझिल येथील रहिवासी डॉ. अहमद मोहिउद्दीन सय्यद हा मुख्य संशयित होता. वैद्यकीय व्यावसायिक असूनही, मोहिउद्दीन एकटा राहत होता आणि दहशतवादी कारवायांशी संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न करत होता.

ऑनलाइन मागवत होता केमिकल : हा डॉक्टर सतत ऑनलाइन केमिकल मागवत होता आणि आपल्या रुममध्ये गुप्तपणे प्रयोग करत होता. त्याच्या हालचालींवर संशय आल्यामुळं कुटुंबातील सदस्यांनी त्याच्याकडे अनेकवेळा चौकशी केली, परंतु त्यानं व्यावसायिक वापरासाठी एका महत्त्वाच्या केमिकलवर काम करत असल्याचा दावा केला. दरम्यान, कालांतरानं तो ऑनलाइन दहशतवादी गटांद्वारे कट्टरपंथी बनला आणि एन्क्रिप्टेड अॅप्स आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे ISIS या दहशतवादी संघटनेशी जोडला गेल्याचं एटीएसच्या चौकशी अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. याचबरोबर, हा डॉक्टर कोलकाता, अहमदाबाद आणि मुंबईसह प्रमुख शहरांमध्ये सतत प्रवास करत होता आणि अलीकडेच तो अहमदाबादला पोहोचण्याआधी हैदराबादहून कोलकातापर्यंत गाडी चालवत गेला होता. अखेर त्याला अटक करण्यात आली आहे.

स्थानिक पोलीस सतर्क : डॉक्टरच्या अटकेनंतर, गुजरात पोलिसांनी समन्वयासाठी त्यांच्या हैदराबाद समकक्षांशी संपर्क साधला. स्थानिक पोलीस आता शहरातील कोणत्याही दहशतवादी संबंधांची ओळख पटविण्यासाठी त्याच्या घडामोडींवर तसंच सामाजिक संबंध आणि डिजिटल कम्युनिकेशन इतिहासाची तपासणी करत आहेत. तसंच तपासाचा भाग म्हणून गुजरात एटीएसचे अधिकारी सोमवारी डॉक्टरच्या निवासस्थानाची झडती घेण्याची शक्यता आहे.

हैदराबादमध्ये सुरक्षा व्यवस्था कडक : या घटनेनं संपूर्ण हैदराबादमध्ये खळबळ उडाली आहे. विजयनगरममध्ये अलिकडेच उघड झालेल्या दहशतवादी कटाच्या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण समोर आलं आहे. दरम्यान, विजयनगरमधील प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवण्यात आला होता. त्या प्रकरणात, लालागुडा येथील समीरला दहशतवादी कारवायांशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. डॉ. मोहिउद्दीनच्या अटकेनंतर, पोलीस पुन्हा एकदा हाय अलर्टवर आहेत. हैदराबादमध्ये कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे.

