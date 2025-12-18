डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळे शस्त्रक्रियेदरम्यान महिलेच्या पोटात राहिला कापूस; 5 लाख 20 हजार रुपये भरपाई देण्याचे आदेश
ग्राहक आयोगानं संबंधित रुग्णालयाला 45 दिवसांच्या आत महिलेला शारीरिक आणि मानसिक त्रासासाठी 5 लाख रुपये आणि कायदेशीर खर्चासाठी 20 हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत.
Published : December 18, 2025 at 6:29 PM IST
हैदराबाद : शस्त्रक्रियेदरम्यान एका महिलेच्या पोटात कापूस आणि धागा राहिला होता. त्यामुळं डॉक्टरांच्या या घोर निष्काळजीपणाबद्दल शहरातील जिल्हा ग्राहक आयोग- 2 नं नाराजी व्यक्त केली. तसंच ग्राहक आयोगानं संबंधित रुग्णालयाला 45 दिवसांच्या आत महिलेला शारीरिक आणि मानसिक त्रासासाठी 5 लाख रुपये आणि कायदेशीर खर्चासाठी 20 हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत.
शस्त्रक्रियेनंतर काही दिवसांनी होऊ लागला पोटदुखीचा त्रास : 19 ऑक्टोबर 2015 रोजी चेन्नईतील केएचएम रुग्णालयात हैदराबाद येथील टी अलेख्या (T Alekhya) यांच्यावर प्रसूतीसाठी सिझरची शस्त्रक्रिया करण्यात आली. यानंतर 1.2 लाख रुपयांचं बिल भरल्यानंतर 24 ऑक्टोबर रोजी अलेख्या यांना डिस्चार्ज देण्यात आला. त्यानंतर काही दिवसांनी अलेख्या यांना पोटदुखीचा त्रास होऊ लागला. हा त्रास जास्त जाणवत असल्यामुळं अलेख्या यांनी डॉक्टरांना दाखवलं.
ग्राहक आयोगाकडे तक्रार : 2020 मध्ये डॉक्टरांनी तपासणी केल्यानंतर अलेख्या यांच्या पोटात कापूस आणि धागा, तसंच धोकादायक बॅक्टेरिया असल्याचं निदान झाले. डॉक्टरांनी अलेख्या यांच्या पोटातून कापूस आणि धागा काढून टाकण्यासाठी शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर, अलेख्या यांनी चेन्नई रुग्णालय आणि डॉक्टरांनी निष्काळजीपणा केल्याचा आरोप करत ग्राहक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती.
डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळं उद्भवली समस्या : याप्रकरणी रुग्णालयाच्या वकिलानं असा युक्तिवाद केला की, रुग्णालयानं आपत्कालीन शस्त्रक्रियेचे परिणाम स्पष्ट केले होते आणि पाच वर्षांनंतर दाखल केलेली तक्रार वैध नाही. तर हा युक्तिवाद ग्राहक आयोगानं फेटाळून लावला आणि सांगितलं की, ही समस्या रुग्णालय आणि डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळं निर्माण झाली आहे. तसंच अशा प्रकरणांमध्ये तज्ज्ञांचं मत आवश्यक नसल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा हवाला देत ग्राहक आयोगानं निकाल अलेख्या यांच्या बाजूनं दिला.
हेही वाचा :
- राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू १९ डिसेंबरला रामोजी फिल्म सिटीत, लोकसेवा आयोगाच्या राष्ट्रीय परिषदेचं करणार उद्घाटन
- जी राम जी विधेयक : संसद परिसरात विरोधकांचा निषेध मोर्चा, खर्गे यांचा प्रसंगी रस्त्यावर उतरून लढण्याचा निर्धार
- दिल्ली सरकारचा मोठा निर्णय; 'नो पीयूसी, नो पेट्रोल' लागू, वाहनचालकांची पेट्रोल पंपांवर गर्दी