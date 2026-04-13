अनिवासी भारतीयाच्या बँक खात्यातून 6.5 कोटींचा अपहार केल्याचा आरोप, बँक व्यवस्थापकाला अटक
या प्रकरणी पोलिसांनी अॅक्सिस बँकेच्या व्यवस्थापकाला अटक केली आहे.
Published : April 13, 2026 at 6:14 PM IST
हैदराबाद : एका अनिवासी भारतीयाच्या (एनआरआय) बँक खात्यातून 6.5 कोटी रुपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी पोलिसांनी एका बँक व्यवस्थापकाला अटक केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हैदराबादमधील बेगमपेट येथील अॅक्सिस बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी टोळी बनवून एका अनिवासी भारतीय खातेदाराच्या पैशांवर डल्ला मारला. फसवणूक केलेल्या व्यक्तीच्या परदेशातील वास्तव्याचा गैरफायदा घेऊन, आरोपींनी बनावट सह्या करून जवळपास 6.5 कोटी रुपयांचा अपहार केला. या प्रकरणी पोलिसांनी अॅक्सिस बँकेच्या व्यवस्थापकाला अटक केली आहे.
6.5 कोटी रुपयांचा अपहार : ऑस्ट्रेलियात राहणाऱ्या परितोष उपाध्याय यांचे 2017 पासून हैदराबादमधील बेगमपेट येथील अॅक्सिस बँकेत प्रीमियम बँक खाते आहे. परितोष उपाध्याय यांनी पोलिसांकडे तक्रार केली होती की, त्यांच्या सहभागाशिवाय 6.5 कोटी रुपयांचा अपहार करण्यात आला. तसंच या प्रकरणी पोलिसांनी 2024 मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, तेव्हापासून बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी अटक टाळण्यासाठी आपल्या प्रभावाचा वापर केला. दरम्यान, याप्रकरणी पोलिसांनी अलीकडेच अॅक्सिस बँकेचे व्यवस्थापक व्यंकटरमण यांना अटक केली. यानंतर त्यांना न्यायालयात हजर केलं, असता व्यंकटरमण यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
बँक अधिकाऱ्यांनी स्वतःच 42 ओपन चेक दिले : जोपर्यंत ग्राहक थेट बँक शाखेत येत नाही, तोपर्यंत ओपन चेक दिले जात नाहीत. असं असतानाही बँक अधिकाऱ्यांनी स्वतःच 42 ओपन चेक दिले. खातेदार परितोष उपाध्याय यांनी तक्रारीत म्हटलं आहे की, त्यांची सही बनावट होती आणि ते ऑस्ट्रेलियात असताना चेक वटवण्यात आले. पुढं त्यांनी म्हटलं की, त्यांच्या नकळत त्यांच्या आई-वडिलांच्या खात्यातून आणि दुसऱ्या एका खात्यातून बेकायदेशीरपणे पैसे काढण्यात आले. त्यामुळं आपल्या खात्यातील बॅलन्समध्ये असामान्य घट झाल्याचं लक्षात आल्यानंतर परितोष उपाध्याय हे गेल्या दोन वर्षांपासून न्यायासाठी लढत आहेत.
विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल : परितोष उपाध्याय यांनी यासंदर्भात बँकेतील वरिष्ठ अधिकारी म्हणजेच सीईओ अमिताभ चौधरी यांना देखील ईमेल पाठवले, परंतु कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. तसंच तपासाच्या नावाखाली टाळाटाळ करणाऱ्या बँक कर्मचाऱ्यांनी परितोष उपाध्याय यांचं खातं त्यांच्या परवानगीशिवाय बंद करून प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, परितोष उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे, पंजागुट्टा पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान, अॅक्सिस बँकेचे व्यवस्थापक व्यंकटरमण सध्या तुरुंगात आहेत. त्यांना पोलीस कोठडीत घेतल्यास अधिक माहिती समोर येईल, असं पोलिसांचे म्हणणं आहे. तसंच बँकेची अंतर्गत सुरक्षा भेदून एवढा मोठा दरोडा कसा पडला? या सुनियोजित गुन्ह्यात आणखी कोण सामील आहे? याचा पोलीस तपास करत आहेत.
