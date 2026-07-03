जेवण बनवण्यावरून वाद, पतीनं पत्नीवर झाडल्या गोळ्या, स्वतःलाही संपवण्याचा केला प्रयत्न
जेवण बनवण्यावरून पती-पत्नीमध्ये झालेल्या किरकोळ वादाचे रूपांतर रक्तरंजित संघर्षात झाले.
Published : July 3, 2026 at 5:43 PM IST
कैमूर : बिहारमधील कैमूरमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. जेवण बनवण्यावरून पती-पत्नीमध्ये झालेल्या किरकोळ वादाचे रूपांतर रक्तरंजित संघर्षात झाले. हा वाद इतका वाढला की, पतीनं आपल्या पत्नीला गोळ्या घालून संपवलं आणि त्यानंतर स्वतःच्या छातीत छातीत गोळी झाडून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या पतीनं पत्नीवर दोनदा गोळ्या झाडल्या. यात तिचा मृत्यू झाला. तर पतीची प्रकृती गंभीर असून वाराणसीतील एका रुग्णालयात त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. ही घटना अधौरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बागौता गावात घडली.
जेवण बनवण्यावरून दोघांमध्ये वाद : जय हिंद सिंग असं आरोपी पतीचं नाव असून त्यांच्या मृत पत्नीचं नाव रीटा देवी असं आहे. रीटा देवी यांचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी सदर रुग्णालयात दाखल करण्यात आला आहे. यावेळी त्यांच्या मुलगा अजित कुमार यानं सांगितलं की, सकाळी जेवणावरून त्याच्या आई-वडिलांमध्ये वाद झाला होता. संध्याकाळी त्याच्या वडिलांनी आईवर गोळी झाडली. तो म्हणाला, "मी माझ्या आईच्या शवविच्छेदनासाठी आलो आहे. माझ्या वडिलांनी तिला गोळी मारली. तिचा जागीच मृत्यू झाला. सकाळी जेवणावरून वाद झाला होता. तसंच माझ्या वडिलांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे," असंही अजित कुमार यानं सांगितलं.
पोलिसांकडून तपास सुरू : दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून तपास सुरू करण्यात आला आहे. कुटुंबीय आणि गावकऱ्यांनी जखमी जय हिंद सिंग यांना उपचारासाठी तत्काळ अधौरा सामुदायिक आरोग्य केंद्रात नेलं. याठिकाणी प्रथमोपचार दिल्यानंतर, त्यांची गंभीर प्रकृती पाहून डॉक्टरांनी त्यांना पुढील उपचारांसाठी वाराणसीतील एका रुग्णालयात पाठवले. सध्या त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
"जय हिंद सिंग यांच्या छातीत लागलेली गोळी आरपार गेली होती. प्रथमोपचारानंतर, त्यांना पुढील चांगल्या उपचारांसाठी उच्च केंद्रात पाठवण्यात आलं आहे." - डॉ. साहिल राज, फिजिशियन, सदर रुग्णालय
कुटुंबावर शोककळा : अधौरा पोलीस ठाण्यातील पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल झाल्यानंतर महिलेचा मृतदेह ताब्यात घेतला आणि शवविच्छेदनासाठी सदर रुग्णालयात पाठवला. तसंच या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत महिलेला दोन मुलगे आणि एक मुलगी आहे. या घटनेमुळं कुटुंबावर शोककळा पसरली आहे.
"बुधवारी, वादातून पतीनं पत्नीची गोळ्या झाडून हत्या केल्याची घटना समोर आली. पतीनं आपल्या पत्नीवर दोन गोळ्या झाडल्या. त्यानंतर त्यानं स्वतःच्या छातीत गोळी झाडली. सध्या त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी या प्रकरणी कारवाई करत हत्येसाठी वापरलेली बंदूक जप्त केली आहे. जेवण बनवण्यावरून दोघांमध्ये वाद झाला होता. पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत." - अतवेंद्र कुमार सिंह, अधौरा पोलीस ठाणे प्रमुख
हेही वाचा :