पतीनं गोळी झाडून पत्नीचा केला खून: मग केली आत्महत्या
पतीनं गोळी झाडून पत्नीचा खून केल्यानंतर आत्महत्या केल्यानं खळबळ उडाली. विशेष म्हणजे या घटनेतील पतीचा या अगोदरही विवाह झाला होता.
Published : May 5, 2026 at 8:13 AM IST
चंदीगड : गुरदासपूर जिल्ह्यातील फतेहगड चुरियान शहरांजवळ 'घानिये के बांगर' पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील 'कादियां राजपूतन' गावात एकच खळबळ उडाली. या गावात एका पतीनं आपल्या पत्नीवर गोळी झाडून तिचा खून केला. त्यानंतर स्वतःवरही गोळी झाडून आत्महत्या केली. या घटनेत पत्नीचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच, फतेहगड चुरियानचे डीएसपी ललित कुमार आणि एसएचओ लखविंदर सिंग यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. बरिंदर सिंग 'बिंदा' असं मारेकरी पतीचं नाव आहे, तर प्रभाशील कौर असं खून झालेल्या पत्नीचं नाव आहे.
पत्नीसोबतचा वाद गेला विकोपाला : या घटनेबाबत सविस्तर माहिती देताना, त्यांचे कुटुंबातील सदस्य आणि सरपंच गुरविंदर सिंग यांनी सांगितलं, "मृत बरिंदर सिंग 'बिंदा' याचा हा दुसरा विवाह होता, पहिल्या पत्नीला घटस्फोट दिल्यानंतर त्यानं दुसरं लग्न केलं. बरिंदर सिंगचा त्याची दुसरी पत्नी, प्रभाशील कौर हिच्यासोबत सतत वाद सुरू होता. आज संध्याकाळी हे दांपत्य घरात एकटेच होतं. यावेळी त्यांच्यातील वाद विकोपाला गेला. रागाच्या भरात, बरिंदर सिंग बिंदा यानं आपल्या परवानाधारक पिस्तुलानं आधी पत्नीच्या पायावर आणि छातीवर गोळी झाडली. त्यानंतर स्वतःच्या छातीत गोळी झाडून त्यानं आत्महत्या केली."
परवानाधारक रिव्हॉल्व्हरनं स्वतःवर झाडली गोळी : घटनास्थळी दाखल झालेले डीएसपी ललित कुमार यांनी सांगितलं की "बरिंदर सिंगचा त्याच्या पत्नीसोबत वाद झाला होता. त्यानंतर त्यानं आधी पत्नी प्रभाशील हिच्या डोक्यात आणि नंतर उजव्या पायावर गोळी झाडली. त्यानंतर त्यानं स्वतःच्या छातीच्या डाव्या बाजूला गोळी झाडून घेतली. दोघांचाही त्यांच्या जखमांमुळे मृत्यू झाला. स्वतःवर गोळी झाडण्यासाठी बरिंदर सिंगनं त्याच्या परवानाधारक रिव्हॉल्व्हरचा वापर केला. बरिंदर सिंगचे यापूर्वी हरजिंदर कौर हिच्याशी लग्न झालं होतं. मात्र त्याचा घटस्फोट झाला होता. पहिल्या पत्नीपासून त्याला दोन मुलं आहेत. तर सध्याच्या पत्नीपासून त्याला दोन मुली आहेत. बरिंदर सिंगनं ज्या पत्नीची हत्या केली, त्या पत्नीनंही त्याच्याकडून घटस्फोट मिळवण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून, दोन्ही मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी बटाला इथं पाठवले आहेत."
टीप - आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन 9152987821 वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी 8 ते रात्री 10 पर्यंत उपलब्ध).
