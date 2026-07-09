घरात झोपला होता पत्नीचा प्रियकर, पतीनं कुऱ्हाडीनं घातले मानेवर घाव: मोबाईलवर झाली होती दोघांची ओळख
मोबाईलवरील ओळखीतून झालेल्या प्रियकराचा महिलेच्या पतीनं खून केला. शंकर सूर्यवंशी असं या घटनेतील प्रियकराचं नाव असून तो मध्य प्रदेशातील मंदसौरचा राहणारा होता.
Published : July 9, 2026 at 7:28 PM IST
रायपूर : फोनवरील ओळखीतून प्रेम झालेल्या महिलेला भेटण्यासाठी गेलेल्या प्रियकराचा पतीनं कुऱ्हाडीचे घाव घालून खून केला. ही खळबळजनक घटना छत्तीसगडमधील केरेगाव पोलीस ठाण्याच्या परिसरात घडली. शंकर सूर्यवंशी असं खून करण्यात आलेल्या प्रियकराचं नाव असून तो मध्य प्रदेशातील मंदसौर जिल्ह्यातील राहणारा होता. तर योगेंद्र सोरी असं खून करणाऱ्या पतीचं नाव आहे. तर पौर्णिमा असं या घटनेतील पत्नीचं नाव आहे.
"मृत व्यक्ती आरोपीच्या घरी झोपलेली असताना आरोपीनं त्याच्यावर जीवघेणा हल्ला केला. पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. आरोपीला न्यायालयात हजर करून न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्याची तयारी सध्या सुरू आहे." - सूरज सिंह परिहार, पोलीस अधीक्षक, धमतरी.
गेल्या वर्षभरापासून प्रेमसंबंध होते : या रक्तरंजित घटनेमुळे केरेगावमधील 'बाजार कुर्रीडीह' गावात खळबळ उडाली आहे. माहिती मिळताच केरेगाव पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून काही तासातच त्यांनी आरोपी पती योगेंद्र सोरी याला अटक केली. त्यानं हत्येसाठी वापरलेली कुऱ्हाड जप्त करण्यात आली आहे. केरेगाव पोलिसांच्या माहितीनुसार, बाजार कुर्रीडीह इथली रहिवासी असलेल्या महिलेचे, मध्य प्रदेशातील मंदसौर जिल्ह्यातील दलोदामधील रहिवासी असलेल्या शंकर सूर्यवंशी याच्याशी गेल्या वर्षभरापासून प्रेमसंबंध होते.
"सकाळी आम्हाला समजले की, घरी आलेल्या एका तरुणावर जीवघेणा हल्ला झाला आहे. आम्ही त्याला रुग्णालयात आणलं, मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. या प्रकरणाबाबत ग्रामस्थांनी यापूर्वी तडजोड घडवून आणली होती, परंतु नंतर हा वाद पुन्हा का उफाळून आला, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही." — नरेश कुमार मरकाम, सरपंच, बाजार कुर्रीडीह.
मोबाईलमुळे झाली ओळख : केरेगाव पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांची ओळख मोबाईल फोनद्वारे झाली होती. त्यानंतर त्यांच्यातील संवाद वाढल्यानं ते सतत संपर्कात राहत होते. 15 दिवसांपूर्वी योगेंद्र सोरी याची पत्नी आपल्या दोन मुलींसह मंदसौर इथं शंकर सूर्यवंशीच्या घरी गेली होती. तिथं चार-पाच दिवस राहिल्यानंतर ती गावात आपल्या पतीकडं परतली. त्यानंतर त्यांचा संपर्क सुरूच होता. शंकर सूर्यवंशी हा योगेंद्र सोरी याच्या पत्नीला भेटण्यासाठी अधूनमधून धमतरीला येत असे.
पतीनं केली पत्नीच्या प्रियकराची हत्या : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 8 जुलै रोजी सायंकाळी 7 वाजण्याच्या सुमारास शंकर सूर्यवंशी हा पुन्हा एकदा योगेंद्र सोरीच्या पत्नीला भेटण्यासाठी बाजार कुर्रीडीह इथं आला. त्या रात्री सर्वांनी एकत्र जेवण केलं. त्यानंतर योगेंद्र सोरी, त्याची पत्नी, दोन मुलं आणि शंकर सूर्यवंशी हे सर्वजण घरातील एकाच हॉलमध्ये झोपले. पहाटे 3 वाजताच्या सुमारास योगेंद्र सोरी जागा झाला. आपल्या घरात पत्नीचा प्रियकर झोपलेला पाहून त्याचा संताप अनावर झाला. संतापाच्या भरात त्यानं घरात ठेवलेल्या कुऱ्हाडीनं शंकर सूर्यवंशीच्या मानेवर जीवघेणा वार केला. या हल्ल्यात शंकर गंभीर जखमी झाला. त्याच्या शरीरातून मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव होऊ लागला.
108 रुग्णवाहिकेद्वारे नेलं जिल्हा रुग्णालयात : घटनेनंतर ग्रामस्थांच्या मदतीनं शंकरला 108 रुग्णवाहिकेद्वारे तातडीनं धमतरी इथल्या जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आलं. मात्र, उपचारादरम्यान अतिरक्तस्त्रावामुळे त्याचा मृत्यू झाला. रुग्णालयाकडून माहिती मिळताच पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळ गाठून पाहणी केली. फॉरेन्सिक (FSL) पथकानं घटनास्थळावरून पुरावे गोळा करुन हत्येसाठी वापरलेली कुऱ्हाड जप्त केली. चौकशीदरम्यान पोलिसांनी आरोपीकडं घटनेबाबत चौकशी केली. पुरेसे पुरावे गोळा झाल्यानंतर त्याच्यावर हत्येचा गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली. आरोपीला न्यायालयात हजर करून न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
मोबाईल फोनद्वारे झाली होती मैत्री : पोलीस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार यांनी सांगितलं की, "ती महिला आणि शंकर यांच्यात वर्षभरापूर्वी मोबाईल फोनद्वारे संपर्क झाला. पुढं त्याचं रूपांतर प्रेमसंबंधांत झालं. शंकर त्या महिलेला भेटण्यासाठी अधूनमधून धमतरीला येत असे. 8 जुलैच्या रात्री तो त्या महिलेच्या घरी थांबला होता. त्या रात्री उशिरा, महिलेचा पती योगेंद्र सोरी यानं त्याच्यावर कुऱ्हाडीनं हल्ला केला. जखमी शंकरला रुग्णालयात नेण्यात आलं, मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. आरोपीला अटक करण्यात आली असून हत्येसाठी वापरलेली कुऱ्हाड जप्त करण्यात आली आहे. पोलिसांनी त्याच्यावर हत्येचा गुन्हा दाखल केला असून कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे."
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