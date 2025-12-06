पती आमदार तरी पत्नी करते अंगणवाडी सेविका म्हणून काम; विठ्ठल रुक्मिणीचा 'हा' जोडा ठरला चर्चेचा विषय
पती आमदार असतानाही पत्नी अंगणवाडी सेविका म्हणून काम करत असल्यानं मोठं आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. विठ्ठवल रुक्मिणीचा हा जोडा अंगणवाडीतील मुलांनाच आपली मुलं मानते.
Published : December 6, 2025 at 7:54 PM IST
बेळगाव : आपल्याकडं कोणी ग्राम पंचायत सदस्य झालं तर त्याची पत्नी मोठ्या तोऱ्यात राहते. मात्र पती आमदार झाल्यानंतरही त्यांची पत्नी अंगणवाडी सेविका म्हणून कार्यरत असल्यानं मोठं आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे हे आमदारही अगोदर शिक्षक होते, मात्र निवृत्तीनंतर ते चारच महिन्यात आमदार म्हणून निवडून आले होते. विठ्ठल हलगेकर असं या आमदारांचं तर रुक्मिणी हलगेकर असं अंगणवाडी सेविका असलेल्या त्यांच्या पत्नीचं नाव आहे. विशेष म्हणजे या दोन्ही पती पत्नीला मुलांच्या भविष्याचा पाया रचण्यात आनंद येत असल्याचं त्यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितलं.
खानापूरचे आमदार आहेत विठ्ठल हलगेकर : खानापूरचे आमदार विठ्ठल हलगेकर आणि त्यांच्या पत्नी रुक्मिणी हलगेकर हे त्यांच्या साधेपणानं मतदारसंघात घराघरात नावारूपाला आले आहेत. कोणी ग्रामपंचायत सरपंच झालं तर त्यांच्या पत्नींचा रुबाब बदलतो. दुसरीकडं आमदार आणि खासदारांच्या पत्नीबद्दल तर विचार करण्याचा विषयच सोडून दिलेला बरा. मात्र रुक्मिणी हलगेकर याला अपवाद आहेत. त्यांचे पती विठ्ठल हलगेकर हे आमदार झाल्यानंतरही त्या अजूनही अंगणवाडीत जाऊन मुलांना शिक्षण देतात. घरोघरी जाऊन सरकारी सुविधा पोहोचवून आपलं आंगणवाडी सेविकेचं कर्तव्य पूर्ण करतात.
रुक्मिणी हलगेकर मागील 7 वर्षापासून अंगणवाडी सेविका : टोपीनकट्टी हे हलगेकर यांचं मूळ गाव आहे. रुक्मिणी गेल्या सात वर्षांपासून इथल्या अंगणवाडी केंद्र क्रमांक 149 मध्ये अंगणवाडी सेविका म्हणून काम करत आहेत. त्याआधी त्यांनी 2011 ते 2018 पर्यंत शेजारच्या लोकोली अंगणवाडीत सेवा बजावली. त्याआधी त्यांनी 1992 ते 2011 पर्यंत टोपीनकट्टी इथल्या श्री महालक्ष्मी ग्रुप ऑफ एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्सनं सुरू केलेल्या बालवाडी सेंटरमध्ये शिक्षिका म्हणून काम केलं. अशा प्रकारे गेल्या 33 वर्षांपासून त्या पूर्व प्राथमिक शाळेतील मुलांचं भविष्य घडवत आहेत.
शिक्षक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम केला पूर्ण : ईटीव्ही भारतशी बोलताना आमदार पत्नी रुक्मिणी हलगेकर म्हणाल्या, "मी शिक्षक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम पूर्ण केला होता. माझं लग्न 1991 मध्ये झालं. मी 1992 पासून बालवाडी आणि अंगणवाडी सेविका म्हणून काम करत आहे. आता माझे पती आमदार असल्यानं मी काम सोडलेलं नाही. सर्व अंगणवाडी सेविकांप्रमाणं, मी सकाळी 9 वाजता येते. मी मुलांसाठी खेळ, धडे आणि जेवण यासह सर्व कामं करते आणि दुपारी 4.30 वाजता घरी परत जाते. मी भाग्य लक्ष्मी, गृहलक्ष्मी आणि मातृ वंदना यासह प्रत्येक सरकारी योजना जनतेला सांगत आहे. माझा नवरा आमदार आहे याचा मला खूप अभिमान आणि आनंद आहे. पण, मी त्यांच्या नावाचा गैरवापर करणार नाही. मी माझं काम करते. ते त्यांचं काम करतात. बरेच लोक म्हणतात की तुमचा बॉस आमदार आहे, ही नोकरी सोडा. पण, मला मुलं नाहीत. मी माझी मुलं अंगणवाडीतील मुलांमध्ये पाहते. मी निवृत्त होईपर्यंत या व्यवसायात राहीन," असं रुक्मिणी हलगेकर यांनी मुलांवरील प्रेम व्यक्त करताना सांगितलं.
पत्नीनं पतीला दिली किडनी : आमदार विठ्ठल हलगेकर हे मूत्रपिंड निकामी झाल्यानं त्रस्त होते. त्यावेळी डॉक्टरांनी त्यांना किडनी प्रत्यारोपणाची आवश्यकता असल्याचं सांगितलं. तेव्हा त्यांची पत्नी रुक्मिणी यांनी मागं वळून न पाहता, त्यांची एक किडनी दान केली आणि पतीचा जीव वाचवला. ते आठवून विठ्ठल हालगेकर म्हणाले, "माझ्या पत्नीनं मला नवीन जीवन दिलं आहे. मी तिचे ऋण फेडू शकत नाही. मी जिवंत आहे कारण तिनं त्या दिवशी मला एक किडनी दिली आणि आज मी तुमच्यासमोर आमदार म्हणून बोलत आहे. सत्ता कधीच कायमची नसते. जोपर्यंत आपण सत्तेत आहोत, तोपर्यंत आपण लोकांसाठी चांगलं काम केलं पाहिजे. विठ्ठल हलगेकर यांचं नाव कायमचं नाही. आपण लोकांसाठी केलेलं काम कायमचं असलं पाहिजे."
विठ्ठल-रुक्मिणी दाम्पत्याला नाही मुलं : विठ्ठल-रुक्मिणी दाम्पत्याला मुलं नाहीत. त्यांना याबद्दल कोणतीही तक्रार नाही. दोघंही व्यवसायानं शिक्षक असल्यानं ते त्यांच्या विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या मुलांसारखं वागवतात. ते त्यांच्यासोबत बराच वेळ घालवतात. ते त्यावर आनंदी आहेत. "आम्ही अनेक पालकांना त्यांच्या मुलांमुळे त्रास होताना पाहिला आहे. आमची अशी परिस्थिती नाही. आमच्या तालुक्यातील सर्व मुलं आमची आहेत. आम्ही त्यांची सेवा करण्यात समाधानी आहोत. त्यांच्यापैकी बहुतेकांना वाटते की त्यांची मुलं आमदार व्हावीत. मात्र मला ते टेन्शन नाही," विठ्ठल हालगेकर यावेळी भावनिक होऊन बोलू लागले.
विठ्ठल हलगेकर आहेत उच्च विद्याविभूषीत : विठ्ठल हलगेकर यांच्याकडं बीएससी, बीएड पदवी आहे. ते खानापूर तालुक्यातील गिर्लागुंजी गावातील श्री महालक्ष्मी ग्रुप एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनच्या अनुदानित हायस्कूलमध्ये शिक्षक होते. जानेवारी 2023 मध्ये ते मुख्याध्यापक म्हणून निवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर त्यांनी मे महिन्यात खानापूर मतदारसंघातून भाजपा उमेदवार म्हणून विधानसभा निवडणुकीत निवडणूक लढवली आणि विजयी झाले. ते सध्या आमदार म्हणून कार्यरत आहेत. 2018 मध्येही निवडणूक लढवणारे विठ्ठल हलगेकर यांचा अंजली निंबाळकर यांच्याकडून 5,000 मतांनी पराभव झाला. दुसऱ्या प्रयत्नात त्यांनी प्रचंड विजय मिळवला.
स्वतःच्या मुलांप्रमाणं घेतात मुलांची काळजी : टोपीनकट्टी गावातील अंगणवाडी केंद्र क्रमांक 335 मधील सेविका ज्योती बाचोलकर म्हणाल्या, "मी कोणतंही काम करते, तसच रुक्मिणी हलगेकर करतात. त्या आमदाराच्या पत्नीपेक्षा जास्त मैत्रीण आहे. अंगणवाडी सेविकेचा पती आमदार आहे, याचा आम्हाला आणखी आनंद झाला आहे. आमचं आणि गावाचं काम करणं आमच्यासाठी सोपं आहे. रुक्मिणी मॅडम त्यांची स्वतःच्या मुलांप्रमाणं काळजी घेतात आणि त्यांचं पालनपोषण करतात. आमदाराची पत्नी असूनही, त्यांना कोणताही अहंकार नाही. त्या एक चांगल्या शिक्षिका आहेत आणि मुलांना पूर्व-शालेय शिक्षण देत आहेत. त्या प्रामाणिकपणानं सरकारी योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवत आहेत," असं ग्रामपंचायत सदस्य लक्ष्मण थिरावीरा म्हणतात.
हेही वाचा :