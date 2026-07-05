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शववाहिका न आल्यानं पतीनं पत्नीचा मृतदेह नेला दुचाकीवरुन : झारसुगुडामधील धक्कादायक प्रकार

पतीनं पत्नीचा मृतदेह दुचाकीवरुन नेल्यानं मोठी खळबळ उडाली. पती पत्नीचा मृतदेह दुचाकीवरुन नेत असल्याचा व्हिडिओ सोशल माध्यमात मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे.

Husband Carries Wife Body on Bike
पत्नीचा मृतदेह दुचाकीवरुन नेता पती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 5, 2026 at 9:03 PM IST

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भुवनेश्वर : शववाहिका न मिळाल्यानं हतबल पतीनं पत्नीचा मृतदेह दुचाकीवरुन नेल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना ओडिशामधील जारसुगुडा इथं घडली आहे. नरेश छत्रीया असं पत्नीचा मृतदेह दुचाकीवरुन नेणाऱ्या पतीचं नाव आहे. यमुना छत्रीया असं त्यांच्या मृत पत्नीचं नाव आहे. पती पत्नीचा मृतदेह दुचाकीवरुन नेत असल्याचा व्हिडिओ सोशल माध्यमात मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाल्यानं प्रशासनाची झोप उडाली.

"मला कोणतीही रुग्णवाहिका किंवा शववाहिका मिळाली नाही. त्यामुळे मला पत्नीचा मृतदेह दुचाकीवरून घरी नेणं भाग पडलं." - नरेश छत्रीया, मृत महिलेचे पती

शववाहिका न आल्यानं पतीनं पत्नीचा मृतदेह नेला दुचाकीवरुन : झारसुगुडामधील धक्कादायक प्रकार (ETV Bharat)

आजारी पत्नीचा शेजाऱ्याच्या दुचाकीवर नेला मृतदेह : झारसुगुडा येथील लायसेरामधील भाटलाईडा पंचायती समितीअंतर्गत येणाऱ्या ओडियापाली गावात ही घटना घडली. ओडियापाली गावातील नरेश छत्रीया यांची पत्नी, यमुना छत्रीया आजारी पडल्यानं त्यांना शनिवारी सकाळी मुद्रजोर इथल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आलं. तिथं डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. त्यानंतर नरेश छत्रीया यांची खरी अडचण सुरू झाली. "मृतदेह घरी नेण्यासाठी शववाहिका उपलब्ध नव्हती. खूप प्रयत्न करूनही कोणतीही व्यवस्था न झाल्यानं, मी शेजाऱ्याच्या दुचाकीवरून पत्नीचा मृतदेह गावात आणला," अशी माहिती नरेश छत्रीया यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

कुटुंबीयांनी शवविच्छेदन न करता नेला मृतदेह : झारसुगुडाचे सीडीएमओ शक्ती प्रकाश पाढी यांना याबाबत विचारलं असता, त्यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, "अचानक मृत्यू झाल्यामुळे डॉक्टरांनी कुटुंबीयांना मृतदेहाचं शवविच्छेदन करण्यास सांगितलं होतं. मात्र, मृत महिलेच्या कुटुंबीयांनी त्यास नकार दिला, तसं लेखी हमीपत्र देऊन ते मृतदेह घेऊन तिथून निघून गेले. नियमानुसार, उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी पोलिसांना माहिती देणं आवश्यक होतं, परंतु तसं झालं नाही. मात्र आपण घटनास्थळावर जाऊन चौकशी करणार आहोत. या घटनेत दोषी असलेल्या आरोग्य केंद्रातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल."

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TAGGED:

NO HEARSE ARRIVES IN JHARSUGUDA
CARRIES WIFE BODY ON BIKE
पतीनं पत्नीचा मृतदेह नेला दुचाकीवर
झारसुगुडामधील धक्कादायक प्रकार
HUSBAND CARRIES WIFE BODY ON BIKE

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