'माणसं वाईट नसतात, पण भूक वाईट असते'; मुलीच्या हत्येप्रकरणी महिलेला गुजरात उच्च न्यायालयाकडून जामीन
दोन वर्षाच्या मुलीच्या हत्येप्रकरणी महिलेला गुजरात उच्च न्यायालयानं जामीन दिला आहे. यावेळी न्यायालयानं मूलभूत सुविधा आणि भूकेवर निरीक्षण नोंदविलं आहे.
Published : August 7, 2026 at 8:46 AM IST|
Updated : August 7, 2026 at 12:01 PM IST
कल्पिन त्रिवेदी
अहमदाबाद: जेवण मागणाऱ्या अल्पवयीन मुलीला मारहाण केल्याचा आरोप असलेल्या आणि तीन मुलांच्या आई असलेल्या एका महिलेला गुजरात उच्च न्यायालयानं जामीन मंजूर केला. मारहाणीत अल्पवयीन मुलीचा मृत्यू झाला होता. सुरतच्या वराछा भागात झालेल्या या घटनेत जामीन मंजूर करताना न्यायालयानं निरीक्षण नोंदवले की, मानवाचा स्वभाव मुळात वाईट नसतो. भूक हीच खरी समस्या आहे. लोकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणं ही समाजाची जबाबदारी आहे.
दोन वर्षाच्या मुलीच्या हत्येप्रकरणी आई असलेल्या आरोपी महिलेविरुद्ध वराछा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. घटनेच्या वेळी ती सात महिन्यांहून अधिक गर्भवती होती. सरकारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, आरोपीचे पती सुमारे सहा महिन्यांपासून गेले होते. त्यांनी कुटुंबाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली होती. या काळात याचिकाकर्त्यानं आपल्या मुलींसह सासरचे घर सोडले होते. ती दुसऱ्या पुरुषासोबत राहत होती.
सरकारी पक्षानं आरोपात म्हटलं की, या वर्षी 19 मार्च रोजी आरोपीच्या मुलींपैकी एकीनं वारंवार अन्नाची मागणी केली. भुकेमुळे मुलीच्या सततच्या रडण्यानं चिडलेल्या महिलेनं तिला मारहाण केली, असा सरकारी पक्षानं मृत मुलीच्या तीन वर्षांच्या बहिणीच्या जबाबानुसार न्यायालयात दावा केला. ती मुलगी बेशुद्ध अवस्थेत आढळली. तिला सुरतच्या 'स्मिमेर' (SMIMER) रुग्णालयात डॉक्टरांनी मृत घोषित केले.
बचाव पक्षानं काय केला युक्तीवाद- जामिनाची मागणी करताना आरोपीच्या वकिलांनी निदर्शनास आणून दिलं की, ती सात महिन्यांहून अधिक गर्भवती आहे. तिच्यासोबत तुरुंगात एक लहान बाळ आहे. तर दुसरे लहान मूल बाहेर एकटेच राहिले आहे. आरोपीची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसून पोलिसांचा तपास पूर्ण झाला आहे. दोषारोपपत्र (चार्जशीट) दाखल करण्यात आलं असून आता कोणतीही जप्ती किंवा वसुली बाकी नाही. तिला आणखी काळ तुरुंगात ठेवल्यानं तपासाचा कोणताही उद्देश साध्य होणार नाही, असा बचाव पक्षानं युक्तिवाद केला.
सरकारी पक्षाकडून जामिनाला विरोध- आरोपीला जामीन मंजूर करताना न्यायालयानं श्रीमद्भगवद्गीता, बायबल, कुराण तसेच गुजराती आणि इंग्रजी साहित्याचा संदर्भ दिला. महिलेनं बेशुद्ध अवस्थेत असलेल्या मुलीला रुग्णालयात नेले. यावरून कोणताही चुकीचा हेतू किंवा द्वेषभाव नसल्याचे दिसून येतं. ही केवळ निष्काळजीपणाची कृती होती, असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवलं. तसेच, अन्नासाठी मुलाच्या सततच्या रडण्यामुळे हताश झाली. मुलीची भूक भागवू शकत नव्हती. त्यानंतर तिनं कथित मारहाण केली होती, याकडंही न्यायालयानं लक्ष वेधले. मात्र, राज्य सरकारतर्फे जामीन अर्जाला विरोध करण्यात आला. आरोपीने मुलाला मारहाण केल्याचा पुरेसा प्रथमदर्शनी (prima facie) पुरावा उपलब्ध असल्याचं म्हटलं. आरोपीला जामीन दिल्यास पुराव्यांशी छेडछाड होण्याची शक्यता आहे, असेही सरकारी पक्षानं युक्तीवादात म्हटलं. .कायद्यानुसार जामीन मिळणे हा नियम आहे. तुरुंगवास हा अपवाद आहे, तसेच संविधानाच्या कलम 21 अन्वये वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण केले जाते, यावर न्यायालयानं भर दिला.
समाजाचीही आहे जबाबदारी- ही घटना केवळ एक वैयक्तिक शोकांतिका नसून ती सामाजिक न्याय आणि नैतिकतेबाबत मूलभूत प्रश्न उपस्थित करते, असे न्यायालयाने नमूद केले. जेव्हा भूक एखाद्या मातेला असे टोकाचे पाऊल उचलण्यास भाग पाडते. ते केवळ त्या व्यक्तीचेच नव्हे, तर समाज आणि समाजकल्याण व्यवस्थेचेही अपयश असते, असे न्यायालयानं म्हटले. प्रत्येक व्यक्तीला अन्न, निवारा, आरोग्यसेवा आणि सन्मान यांसारख्या मूलभूत गरजा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. महिला आणि मुले यांसारख्या असुरक्षित घटकांचे संरक्षण करणे ही राज्य आणि समाज या दोघांचीही जबाबदारी आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद 45 चा संदर्भ देत, न्यायालयाने मुलांची काळजी व शिक्षण, तसेच पोषण आणि सार्वजनिक आरोग्यात सुधारणा करण्याबाबत राज्याची जबाबदारी आहे, याकडे न्यायालयानं लक्ष वेधलं.
धर्मग्रंथाचे दिले संदर्भ- भगवद्गीतेच्या तिसऱ्या अध्यायातील 13 व्या श्लोकाचा संदर्भ देऊन इतरांना अन्न वाटण्याच्या भावनेवर भर देण्यात आला. तसेच, ख्रिश्चन धर्मातील येशू ख्रिस्तांच्या शिकवणीचा—"मी भुकेला होतो आणि तुम्ही मला अन्न दिले", याचा उल्लेख केला. स्वतःच्या भुकेचा विचार करण्यापूर्वी शेजाऱ्याच्या भुकेची काळजी घेण्याच्या नैतिक कर्तव्यावर जोर दिला जातो, या इस्लामच्या शिकवणीचाही न्यायालयानं उल्लेख केला.
उच्च न्यायालयानं साहित्याचा केला उल्लेख- पन्नालाल पटेल यांच्या 'मानवी भवाई' (Manvini Bhavai) या गुजराती साहित्यकृतीचा संदर्भ देत, न्यायालयाने 1899 च्या 'छप्पनिया' दुष्काळातील भूक, गरिबी, मानवी सन्मान आणि जगण्यासाठीचा संघर्ष या विषयांची आठवण करून दिली. व्हिक्टर ह्युगो यांच्या 'ले मिझरेबल्स' (Les Misérables) या प्रसिद्ध साहित्यकृतीचा संदर्भ देण्यात आला. यात 'जीन व्हॅलजीन' (Jean Valjean) या पात्राच्या माध्यमातून गरिबी आणि भूक एखाद्या व्यक्तीला गुन्हेगारीकडे कसे वळवू शकतात, हे दाखविण्यात आले आहे. जगात अशी काही भुकेली माणसे आहेत ज्यांच्यासाठी देव केवळ अन्नाच्या (भाकरीच्या) रूपातच प्रकट होऊ शकतो, हा महात्मा गांधींचा विचारही न्यायालयानं निकालात सांगितला. या घटनेकडे केवळ गुन्हेगारीच्या दृष्टिकोनातून न पाहता, भूक, मानवी सन्मान, न्याय आणि सामाजिक जाणीव यांच्याशी संबंधित समस्या म्हणूनही पाहावे, असा उच्च न्यायालयानं सल्ला दिला.