नगरपरिषदेकडून मानवतेला काळिमा! अज्ञात मृतदेह कचऱ्याच्या गाडीतून नेला, कचरा डेपोमध्येच पुरला

मध्यप्रदेशातील दमोह येथून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. एक बेवारस मृतदेह कचरा डेपोत दफन करण्यात आला.

दमोह नगरपरिषदेकडून मानवतेला काळिमा! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 11, 2026 at 12:44 PM IST

दमोह (मध्य प्रदेश) : दमोह जिल्ह्यातील तेंदूखेडा येथून मानवतेला काळिमा फासणारी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका मृतदेहाला कचरा वाहून नेणाऱ्या ट्रॉलीमध्ये टाकून नेण्यात आलं आणि त्यानंतर कचरा डेपोमध्येच त्याला पुरण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या घटनेमुळे नगर परिषदेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

नेमका प्रकार काय? : मिळालेल्या माहितीनुसार, 4 ते 5 दिवसांपूर्वी ग्राम बगदरी येथील जंगल परिसरात एक अज्ञात मृतदेह आढळून आला होता. माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि मृतदेह ताब्यात घेतला. पोलिसांनी मृत व्यक्तीची ओळख पटवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र कोणतीही माहिती मिळू शकली नाही. त्यामुळे संबंधित मृतदेहाला बेवारस घोषित करण्यात आलं.

यानंतर नगर परिषदेकडून मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यात आली. मात्र ही प्रक्रिया अत्यंत अमानवी पद्धतीनं पार पडल्याचा आरोप होत आहे. मृतदेहाला कचरा ट्रॉलीमध्ये टाकून नेण्यात आलं आणि कचरा डेपोमध्येच पुरण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.

दरम्यान, या प्रकरणाबाबत नगर परिषद मुख्याधिकारी (CMO) यांनी आपल्याला याची कोणतीही माहिती नसल्याचं सांगितलं आहे. मात्र या घटनेमुळे प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवर आणि जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

रविवारी (10 मे) सायंकाळी नगर परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनी अज्ञात मृतदेह नगरातील खकरिया मार्गावरील वार्ड क्रमांक 9 मधील संदीपनी विद्यालय आणि महाविद्यालयाजवळ नेऊन पुरला. मात्र या संपूर्ण प्रकारात अत्यंत लाजिरवाणी बाब समोर आली आहे. ज्या कचरा वाहून नेणाऱ्या वाहनातून मृतदेह नेण्यात आला, त्या ट्रॉलीमध्ये आधीपासूनच कचरा पडलेला होता. तो साफ करण्याची तसदीही कर्मचाऱ्यांनी घेतली नाही.

याहून धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या ठिकाणी मृतदेह दफन करण्यात आला, ते नगर परिषदेचं कचरा विल्हेवाट केंद्र असल्याचं समोर आलं आहे. त्या ठिकाणी खड्डा खोदून मृतदेह पुरण्यात आला. या अमानवी आणि निष्काळजी प्रकारामुळे नागरिकांकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून नगर परिषद प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.

Body Transported in Garbage Trolley
कचरा डेपोत मृतदेह पुरलेला (ETV Bharat)

स्थानिकांनी व्यक्त केला संताप : स्थानिक रहिवासी महाराज सिंह सुखदेव यांनी या घटनेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटलं की, “मृतदेह बेवारस असला तरी तो एका माणसाचाच होता. त्यामुळे त्याच्याशी सन्मानानं आणि मानवतेनं वागणं आवश्यक होतं. नगर परिषद कर्मचाऱ्यांनी मृतदेहासोबत सन्मानजनक वर्तन करायला हवं होतं.”

या घटनेनंतर नागरिकांनी प्रशासनावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जिल्ह्यात अशा प्रकारच्या घटना वारंवार समोर येत असल्याचं सांगत लोकांनी सवाल केला की, प्रशासनाकडे पर्यायी व्यवस्था नाही का? जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी शववाहिका उपलब्ध असतानाही बेवारस मृतदेहांना कचरा गाड्या किंवा ट्रॉलीमधून का नेलं जातं?.

'मृतदेहांचं दफन करणं ही नगरपालिकेची जबाबदारी' : या संदर्भात, तेंदुखेडा येथील TI रवींद्र बाग्री यांनी सांगितलं, "मी नगर परिषदेला रीतसर माहिती दिली होती. त्यानंतर, नगर परिषदेने मृतदेह ताब्यात घेतला आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी त्या अज्ञात मृतदेहाचं, त्यासाठी निश्चित केलेल्या जागेवर दफन केलं. मृतदेहांचं दफन करण्याचे काम हे नगर परिषदेच्या अधिकारक्षेत्रात येतं. आम्ही केवळ आवश्यक कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण केल्यानंतर मृतदेह त्यांच्या स्वाधीन करतो."

नगर परिषदेचे मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) प्रेम सिंग चौहान यांनी सांगितलं की, "या संदर्भात मी नगर पालिका निरीक्षकांशी चर्चा करेन. मला या प्रकरणाची काहीही कल्पना नाही." दरम्यान, उपविभागीय पोलीस अधिकारी (SDO) अर्चना अहिर यांनी म्हटलं की, "हे प्रकरण माझ्या निदर्शनास आलेलं नाही. मी सध्या रजेवर आहे. तरीही, मी या प्रकरणाची चौकशी करवून घेईन."

संपादकांची शिफारस

