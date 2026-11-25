'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड' विजेते अर्जुन अरुणाचलम यांनी परवडणाऱ्या मेडिकल इमेजिंगचं गुपित कसं शोधून काढलं?
इलेक्ट्रिकल इंजिनिअर अर्जुन अरुणाचलम यांनी देशातील पहिला स्वदेशी एमआरआय स्कॅनर विकसित केला आहे. या आपल्या कार्याबद्दल त्यांनी 'ईटीव्ही भारत'च्या कॅस्मिन फर्नांडिस यांच्याशी साधला संवाद.
Published : November 25, 2026 at 6:45 AM IST
विजयवाडा : 1.5 टेस्ला मॅग्नेटिक रेझोनन्स इमेजिंग (MRI) स्कॅनर शून्यापासून तयार करण्यासाठी कशाची आवश्यकता असते? असं जर तुम्ही बहुतेक लोकांना विचारलं, तर ते तुम्हाला सांगतील की, हे एक मूर्खपणाचे काम आहे. अनेक दशकांपासून, जागतिक वैद्यकीय इमेजिंग बाजारपेठ ही काही मोजक्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या ताब्यात असलेला एक अभेद्य किल्ला बनली आहे. मॅग्नेट्स (चुंबक), रेडिओ-फ्रिक्वेन्सी सिस्टिम, प्रेसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इमेज रिकन्स्ट्रक्सन सॉफ्टवेअर यांची रचना करण्यासाठी अब्जावधी रुपयांचे संशोधन आणि विकास (R&D) तसंच अनेक दशकांचा संस्थात्मक अनुभव आवश्यक असतो. भारतासारख्या देशात जवळपास 4500 मॅग्नेटिक रेझोनन्स इमेजिंग मशिन कार्यरत आहेत, जी लोकसंख्येच्या गरजेच्या तुलनेत किमान तीनपट कमी आहेत आणि जिथं एका स्कॅनसाठी कुटुंबाला 5000 ते 25000 रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागतो, तिथं आतापर्यंत नेहमीच परदेशातून मशिन आयात करण्याच्या मार्गाचा वापर करण्यात आला आहे.
अर्जुन अरुणाचलम यांनी प्रचलित पद्धती मोडीत काढण्याचा निर्णय घेतला. वयाच्या 46 व्या वर्षी, बंगळुरुस्थित इलेक्ट्रिकल इंजिनिअर, आयआयटी मुंबईचे माजी प्राध्यापक आणि व्हॉक्सलग्रिड्स इनोव्हेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे संस्थापक असलेल्या अर्जुन अरुणाचलम यांनी, उद्योगातील अनेकांना अशक्य वाटणारी गोष्ट साध्य केली आहे. त्यांनी भारताचा पहिला व्यावसायिकदृष्ट्या प्रमाणित, स्वदेशी 1.5-टेस्ला एमआरआय स्कॅनर तयार केला आहे. विशेष म्हणजे, त्यांच्या टीमनं हेलियम-मुक्त चुंबक रचना तयार केली आहे, ज्यामुळं दुर्मीळ आणि महागड्या द्रव हेलियमची गरजच भासत नाही. जागतिक पुरवठा साखळीतील धक्क्यांमुळं ही एक मोठी अडचण निर्माण झाली होती. या रचनेमुळं उत्पादन खर्च सुमारे 40 टक्क्यांनी कमी झाला आहे आणि मशीनचं वजन निम्मं झालं आहे.
'विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील 2026 चा रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड' मिळाल्यानंतर, अर्जुन अरुणाचलम यांनी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी एका 'क्रेझी आयडिया'चे क्लिनिकल वास्तवात रूपांतर करण्याच्या आपल्या दशकभराच्या कठोर संघर्षाबाबत सविस्तर चर्चा केली. 16 नोव्हेंबर 2026 रोजी विजयवाडा इथं आयोजित एका दिमाखदार सोहळ्यात, आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल सय्यद अब्दुल नझीर यांच्या हस्ते अरुणचलम यांना 'विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील 2026 चा रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड' पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. याप्रसंगी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण आणि रामोजी समूहाचे सीएमडी सीएच. किरण यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
परदेशात कायमचं राहण्याची इच्छाच नव्हती
वरवर पाहता, अर्जुन अरुणाचलम यांचा प्रवास सिलिकॉन व्हॅलीतून मायदेशी परतल्याच्या एका आदर्श उदाहरणासारखा वाटतो. मद्रास विद्यापीठातून पदवी पूर्ण केल्यानंतर, ते इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण आणि पीएचडी करण्यासाठी 'युनिव्हर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन-मॅडिसन'ला गेले. त्यानंतर त्यांनी न्यूयॉर्कमधील 'जीई ग्लोबल रिसर्च' (GE Global Research) इथं संशोधन वैज्ञानिक म्हणून काम केलं. मात्र, अमेरिकेतील कॉर्पोरेट संशोधनाचे सुखसोयींचे आयुष्य सोडून भारतात परतण्यामागे नेमकी काय प्रेरणा होती, असं विचारलं असता, ते या कल्पनेलाच पूर्णपणे नाकारतात.
अर्जुन अरुणाचलम सांगतात की, "माझे वडील भारतीय हवाई दलात होते, त्यामुळं मी देशाच्या विविध भागांत राहिलो आहे. त्यामुळं परदेशात कायमचे स्थायिक होण्याचा माझा कधीही विचार नव्हता. मुळात भारतात 'परतण्याची' कोणतीही विशेष प्रेरणा नव्हती, कारण परदेशात कायमचं राहण्याची इच्छाच कधी नव्हती. मी तिथं केवळ शिक्षणासाठी गेलो होतो आणि आवश्यक अनुभव मिळाल्यावर, भारतात परत येऊन काहीतरी नवीन करण्याचा निर्णय घेतला, ज्याचा मला आनंद आहे."
त्या व्यावहारिक दृष्टिकोनाच्या मागे एक अधिक प्रखर धारणा दडलेली आहे. पाश्चिमात्य देशांत राहिल्यामुळं आणि काम केल्यामुळं, जागतिक प्रतिष्ठा प्रत्यक्षात कशी कार्य करते, याबद्दलचे सर्व भ्रम दूर झाले. "मला वाटतं, आपल्या भारतीयांसमोर एक अत्यंत कठोर सत्य उभे आहे, ज्याकडे आपण दुर्लक्ष करत आलो आहोत : आपल्याला स्वतःच्या पायावर उभे राहून स्वतःच्या गोष्टी निर्माण करण्याची गरज आहे. तरच लोक खऱ्या अर्थानं तुमचा आदर करतील," असं अर्जुन अरुणाचलम हे स्पष्ट शब्दांत म्हणतात. "आपल्याला असं वाटतं की, आपण परदेशात जाऊन योगदान देतो म्हणून लोक आपला आदर करतात; पण प्रामाणिकपणे सांगायचं तर, तसं नाही. वरवर पाहता ते कदाचित तुम्हाला थोडा मान देतीलही, पण खऱ्या अर्थानं तुम्हाला तुमचा स्वतःचा देश घडवायला हवा आणि स्वतःच्या समाजात योगदान द्यायला हवं."
Brain Drain ही कालची समस्या
वर्षानुवर्षे, भारतीय डीप-टेक क्षेत्राविषयीच्या चर्चांमध्ये बुद्धिमत्ता पलायनाच्या (Brain Drain) चिंतेचेच वर्चस्व राहिलं आहे. उद्योजकतेच्या क्षेत्रात उतरण्यापूर्वी आयआयटी मुंबईमध्ये इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगचे सहायक प्राध्यापक म्हणून शिकवल्यामुळं अर्जुन अरुणाचलम यांनी प्रतिभा प्रवाहाची दोन्ही बाजू अनुभवल्या आहेत आणि त्यांच्या मते ही प्रचलित धारणा पूर्णपणे कालबाह्य झाली आहे. "खरं सांगायचं तर, आज जर तुम्ही मला बुद्धिमत्ता पलायनाबद्दल विचाराल, तर परिस्थिती अगदी उलट आहे," ते म्हणतात. "आयआयटीमध्ये प्राध्यापक म्हणून काम केल्यामुळं मी तुम्हाला सांगू शकतो की, सर्वोत्तम प्रतिभावंत खरंतर या परिसंस्थांच्या बाहेर आहेत आणि ते भारत सोडून जात नाहीत."
आपला मुद्दा सिद्ध करण्यासाठी, अर्जुन अरुणाचलम हे बंगळुरूच्या पीन्या औद्योगिक वसाहतीमधील त्यांच्या स्वतःच्या अभियांत्रिकी विभागाकडेच पाहतात. त्यांच्या टीममध्ये आयआयटी आणि आयआयएससीमधून पदवी घेतलेले काही जण असले तरी, बहुसंख्य जण द्वितीय श्रेणीच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधून आलेले आहेत. त्यापैकी अनेकांना मोठ्या आयटी सेवा कंपन्यांमध्ये 'बेंच'वर बसून, नियमित कामाची वाट पाहत कमी पगारावर काम करत असताना बाहेर काढण्यात आलं. "त्यांची प्रतिभा वाया जात होती," असं अर्जुन अरुणाचलम नमूद करतात. "आपल्याला अभियांत्रिकी क्षेत्रातही अर्थपूर्ण रोजगाराची गरज आहे. ते किती चांगले आहेत आणि कसे योगदान देत आहेत, हे तुम्ही पाहू शकता. आपण रोज ज्या तथाकथित अव्वल विद्यापीठांबद्दल बोलतो, त्यांमधून ते आलेले नाहीत, आणि यावरून माझा मुद्दा सिद्ध होतो की आज परिसंस्थेच्या बाहेरही प्रतिभा अस्तित्वात आहे."
रतन टाटा यांची भेट झाली अन् सर्व काही बदललं!
टॅलेंट तर आधीपासूनच होतं, पण भांडवलाची मात्र वानवा होती. अर्जुन अरुणाचलम यांनी जेव्हा शैक्षणिक क्षेत्रात सुरुवात केली, तेव्हा आयआयटी मुंबईमध्ये (IIT Bombay) सहाय्यक प्राध्यापकाला मिळणारे सुरुवातीचे अनुदान (सीड ग्रँट) 10 लाख रुपये होते; आणि जर तुम्ही प्रत्यक्ष उपकरणे खरेदी करत नसाल, तर ही रक्कम कमी होऊन 5 लाख रुपयांवर येत असे. "5 लाख रुपयांत तुम्ही काय करू शकता?" असा सवाल ते उपस्थित करतात.
एमआरआय प्रोटोटाइप तयार करण्यासाठी अचूक चुंबकं (Precision Magnets), विशेष इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अनेक वर्षांच्या कालावधीसाठी आर्थिक पाठबळाची गरज असते. सहकार्य आणि निधी मिळवण्यासाठी त्यांनी अनेक ठिकाणी प्रयत्न केले, पण 2016 पर्यंत फारसे यश मिळालं नाही. मात्र, व्यंकट (आर. व्यंकटरमणन, जे तेव्हा 'टाटा ट्रस्ट्स'चे व्यवस्थापकीय विश्वस्त होते) यांच्याशी झालेल्या चर्चेतून एक वळण आले. त्यांनी अर्जुन अरुणाचलम यांची ओळख 'सोशल अल्फा' या 'टाटा ट्रस्ट्स'द्वारे समर्थित ना-नफा इनक्युबेटरशी करून दिली. त्यानंतर काही काळामध्येच अरुणाचलम हे दिवंगत रतन टाटा यांच्यासमोर बसलेले होते.
रतना टाटांच्या भेटीबाबत आठवणींना उजाळा देताना अर्जुन अरुणाचलम यांनी सांगितलं की, "जेव्हा मी त्यांना पहिल्यांदा भेटलो, तेव्हा ते 78 वर्षांचे होते आणि आमच्या उपकरणाबद्दल ते अत्यंत सकारात्मक होते. अनेक लोकांनी त्यांना असा सल्ला दिला होता की, आम्ही या उपकरणाबाबत पुन्हा एकदा विचार करायला हवा, तरीही ते खूप सकारात्मक होते. त्यांच्यासारख्या आणि श्रीधर वेंबूंसारख्या व्यक्तींची मनापासून इच्छा आहे की, भारतात उत्पादनं तयार व्हावीत. आमच्या कंपनीसाठी तो एक मोठा टर्निंग पॉइंट ठरला."
त्या सुरुवातीच्या महत्त्वपूर्ण भांडवलामुळं 'व्हॉक्सलग्रिड्स'ला एक टीम तयार करणे आणि पायाभूत सॉफ्टवेअर तसेच प्रोटोटाइप विकसित करणे शक्य झाले. त्यानंतर लवकरच, गुंतवणुकीचे व्यापक वातावरण बदलू लागले. 2017 मध्ये, 'व्हॉक्सलग्रिड्स'ला 'इंडो-यूएस सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी एंडोवमेंट फंड'कडून 2.5 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. त्यानंतर 'नॅशनल बायोफार्मा मिशन' अंतर्गत 'बायोटेक्नॉलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टन्स कौन्सिल' (BIRAC) कडून सुमारे 10-12 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला, तसंच कर्नाटक सरकारकडूनही त्यांना पाठिंबा मिळाला.
अर्जुन अरुणाचलम म्हणतात की, "आज जर तुम्ही आरडीआय निधीकडे पाहिलं, तर खाजगी क्षेत्रातील कंपनीला 'डिफर्ड लोन' (विलंबित परतफेड कर्ज) स्वरूपात 20 मिलियन डॉलर्सपर्यंतची मदत मिळू शकते. 15 ते 20 वर्षांपूर्वी, नफा कमावणाऱ्या खाजगी कंपनीला सरकारकडून निधी मिळणं ही कल्पनाही अशक्य होती. हा एक खूप मोठा बदल आहे."
हेलियम-मुक्त क्रांतीची निर्मिती
व्हॉक्सलग्रिड्सनं त्या भांडवलातून जे काही तयार केलं आहे, ते पाश्चात्य यंत्राची रिव्हर्स-इंजिनिअर केलेली प्रतिकृती नाही; तर ते एमआरआय भौतिकशास्त्र आणि सॉफ्टवेअरचा मुळापासून केलेला पुनर्विचार आहे. पारंपरिक सुपरकंडक्टिंग एमआरआय स्कॅनर्स त्यांचे चुंबक जवळजवळ निरपेक्ष शून्य तापमानापर्यंत थंड ठेवण्यासाठी द्रव हेलियमवर अवलंबून असतात. हेलियम केवळ महाग आणि हाताळण्यास कठीण नाही, तर जागतिक पुरवठ्याच्या तुटवड्यामुळं (जो भू-राजकीय संघर्षांमुळे अधिकच वाढला आहे) रुग्णालयांना स्कॅनर्स चालू ठेवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.
अर्जुन अरुणाचलम यांच्या टीमनं द्रव हेलियमचा वापर पूर्णपणे टाळला आणि एक हलकी, 2 ते 3 टन वजनाची प्रणाली तयार केली (रुग्णालयांमध्ये मानक असलेल्या 5 ते 6 टन वजनाच्या प्रचंड उपकरणांच्या तुलनेत). ही सिस्टिम बॉटम-अप प्रोप्रायटरी सॉफ्टवेअरद्वारे चालते, जे स्कॅनचा वेळ कमी करते. याचा परिणाम स्पष्ट दिसतो : व्हॉक्सलग्रिड्सचा स्कॅनर महाराष्ट्रातील चंद्रपूर येथील टाटा कॅन्सर केअर फाउंडेशनमध्ये वैद्यकीयदृष्ट्या आधीच कार्यान्वित झाला आहे, आणि दुसरी स्थापना बंगळुरु येथील सत्य साई इन्स्टिट्यूट ऑफ हायर मेडिकल सायन्सेसमध्ये केली जात आहे. यानंतर बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनतर्फे दोन क्लिनिकल इन्स्टॉलेशन्स उभारली जाणार आहेत, जी विशेषतः सार्वजनिक आणि गैर-लाभकारी रुग्णालयांना लक्ष्य करतात, जिथं प्रगत निदान पद्धती ऐतिहासिकदृष्ट्या आवाक्याबाहेर राहिल्या आहेत.
दरम्यान, जागतिक वैज्ञानिक समुदायाकडून याला त्वरित मान्यता मिळाली आहे. जेव्हा व्हॉक्सलग्रिड्सच्या दोन तरुण अभियंत्यांनी नुकतेच बिट्स पिलानीच्या हैदराबाद कॅम्पसमध्ये आपलं काम सादर केलं, तेव्हा पेनसिल्व्हेनिया विद्यापीठातील एक अभ्यागत प्राध्यापक आश्चर्यानं उभे राहिले.
'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड' मिळणं, ही 'प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट'!
अर्जुन अरुणाचलम यांना विचारलं की हा प्रवास सुरळीत राहिला आहे का? तेव्हा ते स्टार्टअपच्या वैभवाबद्दलच्या सर्व रोमँटिक कल्पनांना हसण्यावारी नेतात. "अनेकदा मला प्रश्न पडलाय की, 'मी हे का केलं? हे खूप वेदनादायी आहे,'" असं ते कबूल करतात. तरीही, उदयोन्मुख बाजारपेठांमधील कठीण समस्या सोडवू पाहणाऱ्या प्रत्येकासाठी त्यांचा एक मुख्य नियम आहे, ज्याच्याशी तडजोड होऊ शकत नाही. "जर तुम्ही लहान विचार केला, तर तुम्ही फक्त लहानच कामं कराल," असं अर्जुन अरुणाचलम म्हणतात.
दरम्यान, 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड' मिळणं, ही त्यांच्यासाठी वैयक्तिक ट्रॉफी नाही, तर ती भारतीय उद्योजकांच्या पुढच्या पिढीसाठी एक 'प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट' आहे. अर्जुन अरुणाचलम म्हणतात, "आपल्या देशात निर्माण झालेल्या प्रयत्नांना मिळणारी मान्यता अत्यंत महत्त्वाची आहे. जर अशी एखादी कंपनी यशस्वी झाली, तर उद्या अशा शेकडो कंपन्या उभ्या राहतील. मला खात्री आहे की, पुढच्या 10 वर्षांत भारतातून वैद्यकीय उपकरणांच्या क्षेत्रात उत्कृष्ट कंपन्या समोर येतील. हे घडणारच आहे, मग ते कोणत्याही मार्गानं का होईना."
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