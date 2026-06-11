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'गृहिणी या राष्ट्र निर्मात्याही, त्यांना दरमहा 30 हजार रुपये मिळाले पाहिजेत'- सर्वोच्च न्यायालय

अपघातात गृहिणीचा मृत्यू झाल्यास तिने केलेल्या काळजी आणि घरकामाचे मूल्य दरमहा किमान 30 हजार रुपये (वार्षिक 3.6 लाख रुपये) मानले जाईल.

Supreme Court
सर्वोच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 11, 2026 at 4:32 PM IST

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नवी दिल्ली- देशभरात रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या गृहिणींच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण निकाल दिलाय. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, घर सांभाळणाऱ्या महिला राष्ट्र निर्मात्याचा दर्जा मिळवण्यास पात्र आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, त्यांच्या कामाची तुलना कुशल कामगाराच्या रोजंदारीशी करून त्यांच्या योगदानाला कमी लेखता येणार नाही.

दरमहा किमान 30 हजार रुपये (वार्षिक 3.6 लाख रुपये) वेतन मानले जाणार : सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने एक नवीन तत्त्व स्थापित केले, त्यानुसार अपघातात गृहिणीचा मृत्यू झाल्यास तिने केलेल्या काळजी आणि घरकामाचे मूल्य दरमहा किमान 30 हजार रुपये (वार्षिक 3.6 लाख रुपये) मानले जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर जोर दिला की, ही रक्कम प्रणय सेठी प्रकरणात स्थापित केलेल्या इतर सर्व नुकसानभरपाई नियमांव्यतिरिक्त असेल.

आतापर्यंतचे नियम काय होते ते समजून घ्या? : खरं तर आतापर्यंत देशभरातील न्यायालये आणि अपघात न्यायाधिकरणे अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या गृहिणींना नुकसानभरपाई निश्चित करण्यासाठी 'काल्पनिक उत्पन्ना'चा विचार करत असत, यासाठी राज्याच्या किमान वेतनाचा आधार घेतला जात असे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ही जुनी प्रथा फेटाळून लावली आहे आणि म्हटले आहे की, घरगुती काम आणि कुटुंबाची काळजी घेण्याची खरी आर्थिक आणि सामाजिक किंमत केवळ कामगारांच्या वेतनावरून मोजता येत नाही. महिलांना त्यासाठी कोणताही पगार मिळत नसला तरी त्यांचे योगदान अमूल्य आहे.

विलंबाबद्दल न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त : सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांवर एक जोरदार आणि महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. नुकसानभरपाईच्या प्रकरणांमध्ये होणाऱ्या मोठ्या विलंबाबद्दल न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले की, रस्ते अपघाताचे दावे साधारणपणे एका वर्षाच्या आत निकाली काढले पाहिजेत. जर पीडितांना अनेक दशके वाट पाहावी लागली, तर कायद्याचा उद्देशच निष्फळ ठरतो.

सर्व उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना महत्त्वाचे निर्देश : सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांच्या मुख्य न्यायाधीशांना अशा प्रकरणांवर वैयक्तिकरीत्या लक्ष ठेवण्याचे आणि वेळेवर निपटारा सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशासकीय निर्देश जारी करण्याचे आवाहन केले आहे. न्यायालयाने हे देखील पुनरुच्चारित केले की, नुकसानभरपाई व्यावहारिक असावी. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर जोर दिला की, ती कोणासाठीही अचानक आणि फायदेशीर लॉटरी नसावी किंवा इतकी लहानही नसावी की त्यामुळे पीडितेची थट्टा होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाचा 'सर्वोच्च' निर्णय कोणत्या प्रकरणात घेण्यात आला? : सर्वोच्च न्यायालयाचा हा ऐतिहासिक निर्णय पंजाबमधील एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान आला. नोव्हेंबर 2001 मध्ये रेश्मा नावाच्या महिलेचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला. तिचा पती आणि तीन मुलांनी नुकसानभरपाईसाठी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायाधिकरणाने 2003 मध्ये आपला निकाल दिला, परंतु हे प्रकरण अनेक वर्षे कायदेशीर गुंतागुंतीत अडकले होते. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने अपघातानंतर 23 वर्षांनी डिसेंबर 2024 मध्ये आपला निकाल दिला.

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