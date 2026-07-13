तामिळनाडूमध्ये भीषण रस्ते अपघात! मदुराई महामार्गावर दोन बसेसची धडक; 6 जण ठार, 41 जखमी
प्रवासादरम्यान चालकाचे बसवरील नियंत्रण सुटले; त्यामुळे बस दुभाजक (median) ओलांडून समोरून येणाऱ्या वाहनांच्या लेनमध्ये घुसली.
Published : July 13, 2026 at 2:45 PM IST
मदुराई: सोमवारी मदुराईमधील कोट्टमपट्टीजवळ एका खासगी 'ओम्नी' बसची तामिळनाडू सरकारच्या बसबरोबर समोरासमोर धडक होऊन एका महिलेसह सहा जण ठार झाले, तर 41 जण जखमी झाले. 'केएमआर ट्रान्स' (KMR Trans)द्वारे चालवली जाणारी ही खासगी बस चेन्नईहून मार्थंडमच्या दिशेने जात होती आणि मदुराई जिल्ह्यातील कोट्टमपट्टीजवळील वांचिनगरम चार पदरी महामार्गावरून प्रवास करत होती. या बसच्या वरच्या आणि खालच्या अशा दोन्ही मजल्यांवर स्लीपर बर्थची (झोपण्याची) सोय होती. प्रवासादरम्यान चालकाचे बसवरील नियंत्रण सुटले; त्यामुळे बस दुभाजक (median) ओलांडून समोरून येणाऱ्या वाहनांच्या लेनमध्ये घुसली.
अपघातात सुमारे 41 जण जखमी : तिरूचिरापल्लीच्या दिशेने जाणाऱ्या सरकारी बसला खासगी बसने धडक दिल्याने हा अपघात झाला. महामार्ग गस्त पोलिसांनी (हायवे पेट्रोल) दुजोरा दिला की, बसमधून प्रवास करणारे पाच पुरुष आणि एक महिला अशा सहा जणांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. खासगी बसने वांचिनगरम गावाजवळील एका बस स्टॉपलाही धडक दिली. बस स्टॉपवर झोपलेल्या एका व्यक्तीला या वाहनाची धडक बसली आणि त्यातच त्याचा जागीच मृत्यू झाला. या अपघातात सुमारे 41 जण जखमी झाले असून, त्यांना मेलूर सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. काही प्रवाशांना गंभीर दुखापत झाली असून, त्यांना पुढील उपचारांसाठी सरकारी राजाजी रुग्णालयात हलवण्यात आलेत.
मृतांमध्ये सरकारी बसमधील तीन जणांचा समावेश : पोलीस उपमहानिरीक्षक (DIG) अभिनव कुमार आणि पोलीस अधीक्षक देवनाथन यांनी घटनास्थळी भेट दिली असून, ते या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. तसेच ते मृतांबाबतची माहितीही गोळा करत आहेत. कोट्टमपट्टी पोलिसांच्या माहितीनुसार, मृतांमध्ये सरकारी बसमधील तीन जण, खासगी बसमधील दोन जण आणि बस स्टॉपवर झोपलेली एक व्यक्ती यांचा समावेश आहे. मृतांची ओळख सिरियापुष्पम, आनंदराज, सूर्या, मोहम्मद यासिन आणि अब्राहम अशी पटली आहे. मदुराईचे जिल्हाधिकारी निशांत कृष्णा यांनी मेलूर सरकारी रुग्णालयात जाऊन जखमींची भेट घेतली आणि त्यांना दिल्या जाणाऱ्या उपचारांची माहिती घेतली.