दिल्ली लखनऊ महामार्गावर भीषण अपघात: चार तरुणांचा जागीच मृत्यू

हल्दवानी आणि नैनिताल इथून दिल्लीला जाणाऱ्या तरुणांच्या कारची ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीला धडक बसली. या अपघातात चारर जणांचा मृत्यू झाला आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 16, 2026 at 3:05 PM IST

लखनऊ : सोमवारी दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय महामार्गावर, मुंडापांडे पोलीस ठाण्याच्या परिसरात 'मनकारा मोर' जवळ भीषण अपघात झाला. या अपघातात उत्तराखंडमधील नैनिताल आणि हल्दवानी इथल्या चार तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला. या अपघातात एक तरुण गंभीर जखमी झाला असून, त्याला मोरादाबाद जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. विटांनी भरलेल्या एका ट्रॅक्टर-ट्रॉलीला कारनं धडक दिल्यामुळे हा अपघात घडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

कार आणि विटानं भरलेल्या ट्रॅक्टरची भीषण धडक : मुंढापांडे पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक मोहित कुमार यांनी सांगितले की, "दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय महामार्गावर, मानकारा मोरजवळ, विटांनी भरलेला ट्रॅक्टर आणि एक कार यांच्यात भीषण धडक झाल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यामुळे आम्ही ततत्काळ घटनास्थळी पोहोचल्यावर स्थानिक रहिवाशांच्या मदतीनं कारमध्ये अडकलेल्या तरुणांना बाहेर काढलं. त्यापैकी चार तरुणांचा आधीच मृत्यू झाला होता, तर एक तरुण गंभीर जखमी अवस्थेत होता. त्या सर्वांना तातडीनं प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आलं. गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाला मोरादाबाद जिल्हा रुग्णालयात पुढील उपचारांसाठी हलवण्यात आलं असून, त्याची प्रकृती चिंताजनक आहे."

नैनिताल आणि हल्दवानीचे तरुण निघाले होते दिल्लीला : पोलीस निरीक्षक मोहित कुमार यांच्या माहितीनुसार, " उत्तराखंडमधील नैनिताल आणि हल्दवानी येथील रहिवासी असलेले पाच तरुण एका कारमधून दिल्लीच्या दिशेनं प्रवास करत होते,असं प्राथमिक तपासात निष्पन्न झालं आहे. मोरादाबादमधील मुंडापांडे पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत, 'मनकारा मोर' (Mankara Morh) जवळ, या कारची धडक तिच्या पुढंच विटांनी भरलेल्या एका ट्रॅक्टर-ट्रॉलीला बसली. या धडकेमुळे कारचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. सध्या या तरुणांच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत." मुंडापांडे येथील आरोग्य केंद्राच्या (CHC) वैद्यकीय अधिकारी डॉ. ईशा सिंग यांनी सांगितलं की, "या पाचही तरुणांना आरोग्य केंद्रात आणण्यात आलं होतं. त्या सर्वांना अनेक ठिकाणी दुखापती झाल्या होत्या, त्यापैकी चार तरुणांना मृत अवस्थेतच आणण्यात आलं. तर पाचव्या तरुणाला प्राथमिक उपचारानंतर जिल्हा रुग्णालयात पुढील उपचारांसाठी रेफर करण्यात आलं."

