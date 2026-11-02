कुशीनगरमध्ये भीषण रस्ते अपघात! एकाच कुटुंबातील 5 जणांसह 7 जणांचा मृत्यू; 1 जण गंभीर
उत्तर प्रदेशमध्ये एका रस्ते अपघातात सात जणांचा मृत्यू झाला. मृतांपैकी पाच जण एकाच कुटुंबातील होते. इतर दोन जण गंभीर असून, त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय.
Published : November 2, 2026 at 2:20 PM IST
कुशीनगर(उत्तर प्रदेश): रविवारी रात्री उशिरा जिल्ह्यातील हाटा कोतवाली परिसरात झालेल्या एका भीषण रस्ते अपघातात सात जणांचा मृत्यू झाला. मृतांपैकी पाच जण एकाच कुटुंबातील होते. इतर दोन जण गंभीर जखमी झाले असून, त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. खरं तर हा अपघात कार आणि ट्रक यांच्यातील समोरासमोरच्या धडकेमुळे झाला. हाटा कोतवालीचे स्टेशन हाऊस ऑफिसर (SHO) धर्मेंद्र सिंग यांनी सांगितले की, पीडित लोक एका कार्यक्रमाला उपस्थित राहून घरी परतत असताना त्यांची कार एका ट्रकवर आदळली. अपघाताच्या ठिकाणीच सहा जणांचा मृत्यू झाला, तर दोन जण जखमी झाले.
जखमींपैकी एकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला, ज्यामुळे मृतांची एकूण संख्या 7 वर पोहोचली आहे. उर्वरित जखमी व्यक्तीला रुग्णवाहिकेद्वारे गोरखपूरमधील बीआरडी (BRD) मेडिकल कॉलेजमध्ये हलवण्यात आले आहे. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील कायदेशीर कारवाई आणि तपास सुरू आहे. मृतांची ओळख मृदुल मिश्रा (38), कन्हैया प्रसाद (45), मिथिलेश गुप्ता (21), रंजय गुप्ता (37), राम मिलन प्रसाद (38), रामविलास (65) आणि आयुष प्रसाद (17) अशी पटली आहे.
यापैकी कन्हैया प्रसाद, राम मिलन प्रसाद, रामविलास, मिथिलेश आणि आयुष प्रसाद हे एकाच कुटुंबातील असल्याचे सांगण्यात येत आहे. एकाच कुटुंबातील पाच सदस्यांच्या निधनाच्या बातमीमुळे भलुही गावात शोककळा पसरली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कप्तानगंज पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील भलुही गावचे रहिवासी कन्हैया प्रसाद यांच्या एका नातेवाईकाचा 'तिलक' (साखरपुडा/सगाई) समारंभ हाटा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील देवराज पिपरा गावात आयोजित करण्यात आला होता. कुटुंबातील सदस्य आणि नातेवाईक कारने या कार्यक्रमासाठी गेले होते. रविवारी रात्री उशिरा हा कार्यक्रम आटोपून परतत असताना त्यांची कार समोरून येणाऱ्या ट्रकवर आदळली. अपघात इतका भीषण होता की गाडी पूर्णपणे चक्काचूर झाली आणि त्यातील सातही जणांचा मृत्यू झाला.
अपघाताची बातमी मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. स्थानिक रहिवाशांच्या मदतीने अत्यंत कष्टाने त्यांनी गाडीत अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढले. जखमींना तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले; मात्र, त्यांची प्रकृती अत्यंत गंभीर असल्याने त्यांना गोरखपूर मेडिकल कॉलेजमध्ये हलवण्यात आले आहे. या दुर्दैवी घटनेमुळे भलुही गावात शोककळा पसरली आहे, कारण मृतांमध्ये एकाच कुटुंबातील पाच सदस्यांचा समावेश होता. संपूर्ण परिसरात दुःखाची लाट उसळली आहे. पोलीस सध्या या घटनेचा तपास करत आहेत. एका क्षणात या अपघाताने एका कुटुंबाचा आनंद अतीव दुःखात बदलून टाकला आहे.