छत्तीसगडमधील कांकेर येथे भीषण रस्ते अपघात; 6 जणांचा मृत्यू , 3 जण गंभीर जखमी
Published : April 10, 2026 at 11:14 AM IST
कांकेर : गुरुवारी रात्री उशिरा छत्तीसगडच्या कांकेर जिल्ह्यात दोन गाड्यांची समोरासमोर भीषण धडक झालीय. या दुर्दैवी अपघातात एका निष्पाप बालकासह सहा जणांचा जागीच मृत्यू झालाय. अन्य तीन व्यक्ती गंभीर जखमी झाल्यात. ही घटना कोतवाली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील 'नाथिया नवागाव' जवळ घडली. दोन्ही गाड्या अत्यंत वेगाने धावत होत्या, ज्यामुळे त्यांची समोरासमोर धडक झाली आणि त्याचा परिणाम म्हणून प्रचंड मोठा आघात झाला. ही धडक इतकी भीषण होती की, दोन्ही वाहनांचा पूर्णपणे चक्काचूर झाला आणि त्यातील प्रवाशांना सावरायला किंवा प्रतिक्रिया द्यायलाही कोणतीही संधी मिळाली नाही.
एका बालकासह सहा जणांचा जागीच मृत्यू : कांकेरचे पोलीस अधीक्षक (SP) निखिल राखेचा यांनी दुजोरा दिला की, या अपघातात सहा जणांचा जागीच दुर्दैवी अंत झाला; मृतांमध्ये एका लहान बालकाचाही समावेश आहे. दरम्यान, अन्य तीन व्यक्ती गंभीर जखमी झाल्यात. त्यांना तातडीने रुग्णवाहिकेने कांकेर येथील जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, तिथे त्यांच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत. घटनेची माहिती मिळताच कोतवाली पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी मदत आणि बचाव कार्य सुरू केले. पोलीस अधीक्षकांनी सांगितले की, मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आलेत आणि जखमी अवस्थेत बचावलेल्या व्यक्तींच्या जबाबांवर आधारित या प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यात आलाय.
गंभीर जखमींची प्रकृती अद्यापही चिंताजनक : डॉक्टरांच्या मते, जखमींची प्रकृती अद्यापही चिंताजनक असून, त्यांच्यावर अद्ययावत वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत. या अपघातामुळे संपूर्ण परिसर हादरून गेला असून, मृतांच्या कुटुंबीयांवर शोककळा पसरलीय. पोलीस या प्रकरणाच्या प्रत्येक पैलूचा तपास करत आहेत. पोलीस अधीक्षकांनी पुढे सांगितले की, जखमी व्यक्तींची प्रकृती सुधारल्यानंतर घटनेबाबत अधिक तपशील मिळवण्यासाठी त्यांची चौकशी केली जाणार आहे.