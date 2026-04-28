जांजगीर-चंपा येथे भीषण रस्ते दुर्घटना; कार दुभाजकावर आदळून झालेल्या अपघातात 3 ठार, 3 जखमी

कारमधील इतर तीन प्रवाशांना गंभीर दुखापती झाल्या असून, त्यांना उपचारांसाठी बिलासपूर आणि कोरबा येथील रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आलंय.

जांजगीर-चंपा येथे भीषण रस्ते दुर्घटना (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 28, 2026 at 4:33 PM IST

जांजगीर-चंपा: जांजगीर-चंपा जिल्ह्यातील फरसवानी येथे सोमवारी रात्री एक भीषण रस्ते अपघात घडला. जांजगीर-चंपा–कोरबा मार्गावर एका कारवरील चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि ती रस्त्यावरील दुभाजकावर (डिव्हायडरवर) जाऊन आदळली. त्यानंतर ही कार रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या एका ट्रकला जोरात जाऊन धडकली. या अपघातात कारमधील तीन प्रवाशांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला; मृतांमध्ये एक पुरुष, एक महिला आणि एका लहान मुलाचा समावेश आहे. कारमधील इतर तीन प्रवाशांना गंभीर दुखापती झाल्या असून, त्यांना उपचारांसाठी बिलासपूर आणि कोरबा येथील रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आलंय.

कोरबा येथील सोनी कुटुंब या शोकांतिकेचे बळी ठरले : कोरबा येथील रहिवासी असलेले सोनी कुटुंब आपल्या कारमधून जांजगीर-चंपा येथे गेले होते. त्यांनी सर्वांनी मिळून आपल्या पुतणीच्या लग्नाच्या स्वागत समारंभाला (रिसेप्शनला) हजेरी लावली होती. हा कार्यक्रम आटोपल्यानंतर 27 एप्रिलच्या रात्री ते आपल्या वाहनातून कोरबाकडे परतत होते. प्रवासादरम्यान फरसवानी टोल प्लाझाजवळ त्यांची कार आधी रस्त्यावरील दुभाजकावर आदळली आणि त्यानंतर रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रकला जाऊन धडकली. हा अपघात इतका भीषण होता की, घटनास्थळी तत्काळ गोंधळ आणि हाहाकाराचे वातावरण निर्माण झाले.

लग्नाच्या घरात शोककळा पसरली : अपघातानंतर रस्त्यावरील प्रत्यक्षदर्शींनी पोलिसांना माहिती दिली आणि पोलिसांचे एक पथक तात्काळ घटनास्थळी दाखल झालंय. जखमींना कारमधून बाहेर काढून जांजगीर-चंपा येथील बीडीएम रुग्णालयात तातडीने दाखल करण्यात आलंय. तिथे डॉक्टरांनी मोगरा सोनी (45), प्रियांशू सोनी (2.5) आणि देवेंद्र सोनी (22) यांना मृत घोषित केलंय. राहुल सोनी, रितू सोनी आणि वर्षा सोनी यांना या अपघातात दुखापती झाल्या असून, त्यांच्यावर सध्या बिलासपूर आणि कोरबा येथील रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत. या शोकांतिकेमुळे ज्या घरात लग्न समारंभ पार पडला होता, त्या संपूर्ण घरावर आणि परिसरात शोककळा पसरली आहे. मृत तिन्ही व्यक्तींचे मृतदेह शवविच्छेदन (पोस्टमॉर्टेम) झाल्यानंतर त्यांच्या नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आलेत. चंपा पोलीस सध्या या घटनेचा अधिक तपास करत आहेत.

