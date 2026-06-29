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हरिद्वारमध्ये भीषण रस्ते अपघात! रोडवेज बस आणि पिकअप ट्रकची धडक; 3 जण ठार, 4 जखमी

हरिद्वारमधील श्यामपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या फ्लायओव्हरजवळ टनकपूर डेपोची रोडवेज बस आणि पिकअप ट्रक यांच्यात जोरदार धडक झाली.

Haridwar road accident
हरिद्वारमध्ये भीषण रस्ते अपघात (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 29, 2026 at 10:24 AM IST

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हरिद्वार: उत्तराखंडमधील हरिद्वार जिल्ह्यात एक भीषण अपघात झाला. काल रात्री हरिद्वारमधील श्यामपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या फ्लायओव्हरजवळ टनकपूर डेपोची रोडवेज बस आणि पिकअप ट्रक यांच्यात जोरदार धडक झाली. या दुर्दैवी अपघातात तिघांचा मृत्यू झाला असून, अन्य चार जण गंभीर जखमी झालेत.

रोडवेज बस आणि पिकअप ट्रकची समोरासमोर धडक : पोलिसांच्या माहितीनुसार, टनकपूर डेपोची रोडवेज बस नजीबाबादहून हरिद्वारच्या दिशेने जात होती, तर पिकअप ट्रक हरिद्वारहून बिजनौरच्या दिशेने जात होता. फ्लायओव्हरजवळील एका वळणावर अचानक दोन्ही वाहनांची समोरासमोर जोरदार धडक झाली. बसने पिकअप ट्रकच्या मध्यभागी धडक दिली असल्याचे समजते. ही धडक इतकी भीषण होती की, पिकअप ट्रकचा चक्काचूर झाला आणि बसचेही चालकाच्या बाजूकडील भागाचे नुकसान झाले.

धडकेमुळे फ्लायओव्हरवरून खाली पडले प्रवासी : अपघाताच्या वेळी पिकअप ट्रकमध्ये 10 लोक होते. धडक इतकी जोरदार होती की दोन व्यक्ती फ्लायओव्हरवरून खाली पडल्या. घटनास्थळी एकच गोंधळ उडाला आणि लोकांची आरडाओरड सुरू झाली, तसेच वाहतुकीची मोठी कोंडी झाली. माहिती मिळताच श्यामपूर पोलीस ठाण्याचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले आणि '108' रुग्णवाहिकेच्या माध्यमातून जखमींना तातडीने हरिद्वारच्या जिल्हा रुग्णालयात हलवण्यात आले. दरम्यान, पोलिसांनी क्रेनच्या साहाय्याने वाहने रस्त्यावरून बाजूला केली आणि वाहतूक पूर्ववत केली.

भीषण अपघातात तिघांचा मृत्यू : जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू असताना अहान (वय 18, रा. बडापूर, नजीबाबाद; वडील: शराफत) आणि एक अनोळखी पुरुष (वय अंदाजे 35 वर्षे) यांचा मृत्यू झाला. गंभीर जखमी झालेले शराफत (वय 42) आणि त्यांची पत्नी शबाना (वय 35) यांना एम्स (AIIMS) ऋषिकेश येथे हलवण्यात आले; मात्र वाटेतच शबाना यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. इतर जखमींमध्ये मेहदी हसन यांचा मुलगा अन्नू (वय 18) आणि राम रहीस यांचा मुलगा सोनी लाल (वय 25, रा. हरदोई) यांचा समावेश आहे आणि हसिनुद्दीन यांचा मुलगा शमीम (वय 42, रा. बिजनौर) यांच्यावर हरिद्वार येथील जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

एका आठवड्यात दोन अपघात : श्यामपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नव्याने बांधलेल्या उड्डाणपुलावर एका आठवड्यात झालेला हा दुसरा मोठा अपघात आहे, ज्यामध्ये जीवितहानी झाली आहे. गेल्या आठवड्यात एका वृद्ध दाम्पत्याचा आणि त्यांच्या पाच वर्षांच्या नातवाचा दुकान बंद करून घरी परतत असताना मृत्यू झाला होता. असे समजते की, उड्डाणपुलावर दिव्यांची (प्रकाशयोजनेची) कमतरता असणे हे यातील बहुतांश अपघातांचे एक प्रमुख कारण आहे.

अपघाताच्या कारणांचा तपास : पोलीस उपाधीक्षक (CO) अवनी तिवारी यांनी सांगितले की, मृतदेह ताब्यात घेण्यात आले असून, शवविच्छेदनासाठी जिल्हा रुग्णालयाच्या शवागारात हलवण्यात आले आहेत. संबंधित कुटुंबांना याची माहिती देण्यात आली आहे. अपघातात सहभागी असलेली वाहने 'हायड्रा क्रेन'च्या साहाय्याने हटवण्यात आली असून वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली आहे. अपघाताच्या कारणांचा सखोल तपास सुरू आहे, असंही पोलीस उपाधीक्षक अवनी तिवारी म्हणालेत.

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TAGGED:

HARIDWAR ROAD ACCIDENT
ROADWAYS BUS HITS PICKUP HARIDWAR
HARIDWAR ACCIDENT
हरिद्वार अपघात
ACCIDENT ON SHYAMPUR FLYOVER

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