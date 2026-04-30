मजुरांना घेऊन जाणारा पिक अप उलटला : तब्बल 14 मजूर ठार झाल्यानं मोठी खळबळ
मजुरांना घेऊन जाणारा पिकअप उलटल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या पिकअपमधील तब्बल 14 मजुरांचा मृत्यू झाला आहे. ही घटना मध्यप्रदेशातील तिर्ला पोलीस ठाण्याच्या परिसरात घडली.
Published : April 30, 2026 at 1:13 AM IST|
Updated : April 30, 2026 at 1:30 AM IST
भोपाळ : मजुरांना घेऊन जाणारा पिक अप उलटल्यानं तब्बल 14 मजूर ठार झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना बुधवारी रात्री तिर्ला पोलीस ठाण्याच्या परिसरात चिकालिया इथल्या रिलायन्स पेट्रोल पंपाजवळ घडली. या घटनेत इतर 13 मजूर गंभीर जखमी झाले आहेत. मजूर घेऊन जाणाऱ्या पिकअपवरील चालकाचं नियंत्रण सुटून तो पलटी झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
मजुरांना घेऊन जाणारा पिकअप उलटला : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या पिकअप ट्रकमध्ये ३० ते ३५ मजुरांसह त्यांची मुलं प्रवास करत होते. हा पिकअप अमझेराच्या दिशेनं निघाले होते. मात्र रात्री ८:०० ते ८:३० च्या सुमारास अमझेराच्या दिशेनं जाणाऱ्या या पिकअपच्या चालकाचं गाडीवरील नियंत्रण सुटलं. त्यानंतर तो उलटला. त्यामुळे पिकअपमधील सर्व मजूर वाहनाखाली दबल्या गेले. अपघातानंतर घटनास्थळी मोठा गोंधळ उडाला. घटनास्थळावर मदतीसाठी आर्त किंकाळ्या ऐकू येऊ लागल्या. वाटेनं जाणाऱ्या स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी त्वरित मदतकार्य सुरू करुन पिकअपखाली अडकलेल्यांना बाहेर काढण्याचं काम हाती घेतलं. अनेक जखमी मजूर रस्त्यावर विखुरलेल्या अवस्थेत पडले होते, त्यामुळे परिस्थिती अत्यंत गंभीर आणि नाजूक बनली.
जखमींना केलं रुग्णालयात दाखल :प्रत्यक्षदर्शींच्या मतांनुसार, अनेक मजुरांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाल्यानं रस्त्यावर मृतदेह पडलेले दिसत होते. जखमींना धार जिल्हा रुग्णालयात हलवण्यात आलं. तिथं एकाच वेळी मोठ्या संख्येनं रुग्ण दाखल झाल्यामुळे रुग्णालयातही गोंधळ निर्माण झाला. रुग्णालयात आणलेल्या अनेक जखमींची प्रकृती चिंताजनक असल्याचं सांगण्यात येत आहे. रुग्णालयातील डॉक्टरांचं एक पथक जखमींवर उपचार करण्यात अविरतपणे व्यस्त आहे. जिल्हा रुग्णालयात उपस्थित असलेले आपत्कालीन वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सत्यपाल यांनी सांगितलं की, "रुग्णालयात आणलेल्या सर्व जखमींवर सध्या उपचार सुरू आहेत. पिकअप ट्रकच्या अपघातानंतर या जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यांनी या घटनेत 14 जणांचा मृत्यू झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. मृतांमध्ये दोन मुलांचाही समावेश आहे.
प्रशासन आणि पोलीस घटनास्थळी दाखल : घटनेची माहिती मिळताच, तिर्ला पोलीस दलाचे जवान आणि प्रशासकीय अधिकारी तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. सध्या मदत आणि बचावकार्य जोरात सुरू आहे. अपघाताच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी तपासही सुरू करण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांनी असे संकेत दिले आहेत की, पीडितांना झालेल्या दुखापतींची तीव्रता पाहता, मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.
