बिहारमध्ये भीषण रस्ते अपघात! एकाच कुटुंबातील 3 जणांसह चौघांचा मृत्यू
भरधाव वेगाने येणाऱ्या पिकअप ट्रकची टेम्पोशी समोरासमोर धडक झाली, ज्यामुळे टेम्पोचा चक्काचूर झाला. मृतांपैकी तिघे जण एकाच कुटुंबातील होते.
Published : June 24, 2026 at 8:11 PM IST
मोतिहारी: बिहारमधील मोतिहारी येथील सुगौली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. बुधवारी छपवा-बेतिया मार्गावरील नायका टोलाजवळ झालेल्या एका भीषण रस्ते अपघातात चार जणांचा मृत्यू झाला, तर सहा जण जखमी झाले. भरधाव वेगाने येणाऱ्या पिकअप ट्रकची टेम्पोशी समोरासमोर धडक झाली, ज्यामुळे टेम्पोचा चक्काचूर झाला. मृतांपैकी तिघे जण एकाच कुटुंबातील होते.
पिकअपची टेम्पोला धडक: हा अपघात बुधवारी सुगौली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नायका टोलाजवळ झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, छपवाच्या दिशेने एक प्रवासी टेम्पो जात असताना बेतियाच्या दिशेने भरधाव वेगाने येणाऱ्या पिकअप ट्रकने त्याला जोरदार धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की टेम्पो पूर्णपणे नष्ट झाला.
मोतिहारी रस्ते अपघातात 4 जणांचा मृत्यू: या अपघातात चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला. मृतांची ओळख रुबिना खातून (30), आयशा खातून (22), जायद खान (7) आणि भैरव साह अशी पटली आहे. हे चौघेही टेम्पोमधील प्रवासी होते. अपघातानंतर घटनास्थळी एकच आक्रोश आणि गोंधळ उडाला.
पोलीस पथकासह घटनास्थळी दाखल: घटनेनंतर लगेचच परिसरातील ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतली. स्थानिकांनी जखमींना टेम्पोतून बाहेर काढले आणि पोलिसांना माहिती दिली. माहिती मिळताच सुगौली पोलीस ठाण्याचे प्रभारी (SHO) अवनीश सिंह पोलीस पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले.
"छपवा-बेतिया मार्गावरील नायका टोलाजवळ पिकअप ट्रक आणि टेम्पोची धडक झाली. यात चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. जखमींना रुग्णवाहिकेद्वारे सामुदायिक आरोग्य केंद्रात पाठवण्यात आले आहे. दोन्ही वाहने जप्त करण्यात आली असून प्रकरणाचा तपास सुरू आहे." — अवनीश सिंह, एसएचओ (SHO), सुगौली, मोतिहारी.
जखमींवर उपचार सुरू: पोलिसांनी सर्व जखमींना रुग्णवाहिकेद्वारे सुगौली सामुदायिक आरोग्य केंद्रात पाठवण्याची व्यवस्था केली. तिथे प्राथमिक उपचार मिळाल्यानंतर गंभीर जखमी असलेल्या चांद खान, शंकर कुमार शर्मा, रिफत परवीन आणि मन्नत परवीन यांना पुढील उपचारांसाठी बेतिया जीएमसीएच (GMCH) मध्ये हलवण्यात आलंय.
मृतदेहांचे शवविच्छेदन: पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतले असून, शवविच्छेदनासाठी ते मोतिहारी सदर रुग्णालयात पाठवले आहेत. अपघातानंतर पिकअप ट्रकचा चालक वाहन तिथेच सोडून घटनास्थळावरून पळून गेला. पोलिसांनी दोन्ही वाहने जप्त केली असून पळून गेलेल्या चालकाचा शोध घेत आहेत.
मोतिहारीमध्ये भरधाव वेगाचा बळी: प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, पिकअप ट्रक भरधाव वेगाने चालवला जात होता. ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्न करत असताना समोरासमोरून येणाऱ्या टेम्पोशी त्याची जोरदार धडक झाली. या अपघातामुळे छपवा-बेतिया मार्गावर काही काळ वाहतूक कोंडी झाली होती, जी नंतर पोलिसांनी सुरळीत केली.
एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू: सुगौली येथील या अपघातामुळे भरधाव वेग आणि निष्काळजीपणे वाहन चालवण्याबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एकाच कुटुंबातील तिघांच्या मृत्यूमुळे गावात शोककळा पसरली आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू केला आहे.
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