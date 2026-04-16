ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेशात भीषण रस्ते अपघात: बोलेरोची लॉरीला धडक; 8 ठार, 12 जखमी

आंध्र प्रदेशातील अपघातात 8 जणांचा मृत्यू झाला असून, 12 जण जखमी झालेत. जखमींना तातडीने येम्मिगनूर येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय.

Horrific Road Accident in Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेशात भीषण रस्ते अपघात (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 16, 2026 at 10:16 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

येम्मिगनूर : गुरुवारी सकाळी कुर्नूल जिल्ह्यात एक भीषण रस्ते अपघात घडला. मंत्रालयम मंडलातील चिलकालडोना येथे एका बोलेरो गाडीची आणि 'रेडी-मिक्स काँक्रीट' वाहून नेणाऱ्या लॉरीची जोरदार धडक झाली. या घटनेत 8 जणांचा मृत्यू झाला असून, 12 जण जखमी झालेत. जखमींना तातडीने येम्मिगनूर येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून, घटनेचा तपास सुरू केलाय.

अपघातात एकूण आठ जणांचा मृत्यू : भाविकांना घेऊन जाणाऱ्या बोलेरो गाडीची, रेडी-मिक्स काँक्रीटच्या लॉरीशी जोरदार धडक झाल्यामुळे हा अपघात घडला. या धडकेत अनेक जणांना आपला जीव गमवावा लागला. कर्नाटकातील चिकमंगळूर येथील रहिवासी असलेले हे भाविक, राघवेंद्र स्वामींच्या दर्शनासाठी मंत्रालयमच्या दिशेने प्रवास करीत होते. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या अपघातात एकूण आठ जणांचा मृत्यू झाला आहे. पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर इतर तीन जणांचा जवळच्याच रुग्णालयात उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला.

पोलिसांची पथके तात्काळ घटनास्थळी दाखल : या अपघातात अंदाजे 10 ते 12 जण जखमी झालेत. जखमींना तातडीने येम्मिगनूर येथील रुग्णालयात हलवण्यात आले असून, तिथे त्यांच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितलंय. अपघाताची माहिती मिळताच पोलिसांची पथके तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाली आणि त्यांनी बचाव आणि मदत कार्य सुरू केलंय. जखमींना वाहनांतून बाहेर काढण्यासाठी आणि घटनास्थळावरून वाहनांचा चक्काचूर झालेला मलबा हटवण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्यात आलेत.

अपघाताच्या नेमक्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी तपास सुरू : या घटनेच्या संदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, अपघाताच्या नेमक्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी तपास सुरू आहे. तपास जसजसा पुढे जाईल आणि अपघाताची कारणे आणि त्यामागील परिस्थितीबाबत अधिक माहिती समोर येईल, तसतसे या घटनेचे आणखी तपशील उपलब्ध होतील, असे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.

TAGGED:

HORRIFIC ROAD ACCIDENT
BOLERO READYMIX LORRY COLLISION
ANDHRA PRADESH ROAD ACCIDENT
आंध्र प्रदेश रस्ते अपघात
ACCIDENT IN KURNOOL DISTRICT

Quick Links / Policies

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.