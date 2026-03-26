कलबुर्गीमध्ये दिवसा ढवळ्या घडलं आक्रित! रस्त्यावरच पतीने सर्वांसमोर पत्नीचा चिरला गळा
मूळच्या महाराष्ट्रातील महिलेची भररस्त्यातच तिच्या पतीनेच गळा चिरून केल्याची घटना घडली आहे. या घटनेत 28 वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला. कर्नाटकात ही घटना घडलीय.
Published : March 26, 2026 at 9:35 PM IST
कलबुर्गी (कर्नाटक) - कलबुर्गी जिल्ह्यातील एका कौटुंबिक वादातून, गुरुवारी भररस्त्यातच आपल्या पत्नीचा गळा चिरून पतीने तिची हत्या केल्याची घटना घडली आहे. या घटनेत 28 वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. मृत महिलेची ओळख पटली असून तिचं नाव 'सान्वी' असं आहे. ती मूळची महाराष्ट्रातील रहिवासी होती, असं पोलिसांनी सांगितलं.
स्थानिकांनी आपल्या मोबाईल फोनवर चित्रित केलेले या घटनेचे व्हिडिओ सध्या ऑनलाइन मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित होत आहेत. या व्हिडिओंमध्ये, आरोपी 'अक्षय' हा भरचौकातच सार्वजनिक ठिकाणी त्या महिलेवर हल्ला करताना दिसत आहे. ही घटना कलबुर्गी जिल्ह्यातील अफजलपूर तालुक्यांतर्गत येणाऱ्या 'बल्लुर्गी' गावाजवळ घडली, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी पतीने आपल्या पत्नीला एका कारमधून घटनास्थळी आणलं. त्यानंतर त्यानं तिला बळजबरीने कारमधून खाली उतरवून रस्त्यावर आणलं आणि तिचा गळा चिरला. या प्रत्यक्ष घटनेचा व्हिडिओ तिथे आसपास असणाऱ्या लोकांनी मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड केला. त्यामध्ये सान्वीच्या किंकाळ्यांचा आवाज ऐकू येतो, तसंच थरारक दृष्य दिसतं. या घटनात तिचा मृत्यू झाला. हत्येनंतर, आरोपीनं आपली कार थेट मृत पत्नीच्या अंगावर घातली.
या घटनेची माहिती मिळताच, पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली आणि तपास सुरू केला. पोलिसांनी आरोपीसह कारमध्ये उपस्थित असलेल्या इतर व्यक्तींनाही ताब्यात घेतलं असून, त्यांची कसून चौकशी केली जात आहे. या हत्येमागील नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.
जिल्हा पोलीस अधीक्षक अड्डूर श्रीनिवासुलू यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. अफजलपूर पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळं स्थानिक रहिवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
