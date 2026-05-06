बिहारमध्ये अल्पवयीन मुलावर दोन दिवस क्रूर अत्याचार; प्रकृती बिघडल्यानंतर रेल्वे स्थानकावर सोडून दिले; दोघांना अटक
आंध्र प्रदेशच्या विजयवाड्याहून बिहारमधील मोतिहारी येथील आपल्या गावी जाण्यासाठी रेल्वेनं पाटणा इथं पोहोचलेल्या एका 15 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर, दोन दिवस अत्यंत क्रूर अत्याचार करण्यात आले.
Published : May 6, 2026 at 7:09 PM IST
पाटणा (बिहार) : पाटणा इथं एका 15 वर्षीय मुलीवर धावत्या कारमध्ये सामूहिक बलात्कार करण्यात आला आहे. 1 मे रोजी गुन्हेगारांनी या मुलीचं पाटणा जंक्शनवरून अपहरण केलं. त्यानंतर, दोन दिवसांच्या कालावधीत विविध ठिकाणी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. मोबाइल फोन चोरीला गेल्यानंतर मदत करण्याच्या बहाण्यानं आरोपीनं पीडिताचा विश्वास संपादन केला आणि तक्रार दाखल करण्याच्या निमित्तानं तिला पटना जंक्शनवरून गांधी मैदानावर नेलं.
खरं तर, 1 मे रोजी दुपारी, आंध्र प्रदेशातील विजयवाडा येथून एक 15 वर्षीय अल्पवयीन मुलगी आपल्या कुटुंबाला पुन्हा भेटण्याच्या आनंदानं भारलेली अवस्थेत रेल्वेनं पाटणा इथं दाखल झाली. मात्र, तिला याची पुसटशीही कल्पना नव्हती की, स्थानकावरील त्या गजबजलेल्या गर्दीत, 'मदती'चं सोंग दाखवणारा एक विकृत माणूस तिच्यावर क्रूर आणि पाशवी अत्याचार करेल.
जंक्शनवर मोबाईल चोरी: पाटणा रेल्वे पोलिसांच्या माहितीनुसार, पीडित तरुणीनं २८ एप्रिल रोजी विजयवाडा जंक्शनवरून रेल्वे पकडली होती. १ मे रोजी दुपारी ३ वाजता ती पाटणा जंक्शनवर पोहोचली. तिथून तिला मोतिहारी येथील आपल्या गावी जायचं होतं. मात्र, रेल्वे स्थानकावर तिचा मोबाईल फोन चोरीला गेला. आता काय करावं, हे तिला सुचत नव्हतं. फोन चोरीला गेल्यामुळे हवालदिल झालेली आणि आपल्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधणं अशक्य झाल्यामुळे, ती जंक्शनवर बसून रडत होती. त्याच वेळी, 'विकास' उर्फ 'विजय' नावाचा एक तरुण तिच्याजवळ आला. काळजी आणि मैत्रीचं सोंग घेत त्यानं तिचं सांत्वन केलं आणि चोरीची तक्रार दाखल करण्यास मदत करण्याच्या बहाण्यानं तिचा विश्वास संपादन केला.
मदतीचा हेतू विकृतीत बदलला : या कठीण प्रसंगी मदतीचा हात पुढे केलेला पाहून, ती तरुणी त्या तरुणावर विश्वास ठेवते. ती त्याच्यासोबत जाण्यास तयार होते. त्यानंतर, तो तरुण तिला आपल्या ऑटो-रिक्षातून गांधी मैदानावर घेऊन जातो. गांधी मैदानावर पोहोचल्यावर, तो तरुण त्याच्या मित्राला अरविंद याला फोन करतो. अरविंद एका पांढऱ्या रंगाच्या गाडीतून तिथं येतो. त्यानंतर, त्या दोघांनी त्या तरुणीला गाडीत बसण्यास सांगितलं. ती तरुणी त्यांचं म्हणणं मान्य करून गाडीत बसते आणि त्यानंतर लगेचच, तिच्यावर त्या भयानक अत्याचाराची सुरुवात होते.
पाटण्याच्या रस्त्यांवर धावत्या कारमध्ये सामूहिक बलात्कार: विकास आणि अरविंद या दोन आरोपींनी पाटण्याच्या रस्त्यांवर धावत्या कारमध्ये पीडितेवर एकत्रितपणे सामूहिक बलात्कार केला. जेव्हा त्या निष्पाप पीडितेनं प्रतिकार केला, तेव्हा या दोघांनी तिला जीवे मारण्याची धमकी देऊन गप्प केलं. या अत्यंत वेदनादायी प्रसंगादरम्यान, त्यांनी तिच्यावर अनेकदा सामूहिक बलात्कार केला. 1 मे च्या रात्रीपासून ते दुसऱ्या दिवशी, म्हणजेच 2 मे पर्यंत, त्यांनी पीडितेला शहराच्या विविध भागांत कारमधून फिरवत ठेवलं.
तिघांकडून सामूहिक बलात्कार: 1 मे रोजी घडलेल्या घटनेनंतरही समाधान न झाल्यामुळे, 2 मे रोजी संध्याकाळ होताच त्या दोन आरोपींनी क्रूरतेचा दुसरा अध्याय सुरू केला. विकास आणि अरविंद या आरोपींनी त्या तरुणीला 'बेउर' (Beur) येथील एका बांधकाम सुरू असलेल्या घरात नेलं. तिथं 'पवन राय' नावाचा तिसरा आरोपी आधीच उपस्थित होता. त्यानंतर या तिघांनी मिळून त्या तरुणीला डांबून ठेवलं आणि संपूर्ण रात्रभर तिच्यावर अमानुष लैंगिक अत्याचार केले. या सततच्या आणि क्रूर अत्याचारांमुळे त्या तरुणीची प्रकृती गंभीर झाली आणि तिला मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव होऊ लागला.
सलग दोन दिवस झालेल्या क्रूर छळामुळे त्या चिमुकलीची प्रकृती अत्यंत गंभीर झाली होती. या काळात, आपल्या दुखापतींमुळे त्या मुलीचा कदाचित मृत्यू होईल या भीतीनं, आरोपींनी तिला त्याच रक्तबंबाळ अवस्थेत दानापूर स्थानकाजवळ सोडून दिलं आणि तेथून पळ काढला. ती मुलगी कसाबसा मार्ग काढत स्थानकापर्यंत पोहोचली. दरम्यान, त्या मुलीनं पोलिसांकडे धाव घेतली आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी 'विकास' तिथं परत आला. त्यानंतर त्यानं पुन्हा एकदा त्या मुलीवर आपल्यासोबत येण्यासाठी दबाव टाकण्यास सुरुवात केली.
पीडितेच्या धाडसामुळे आरोपींना अटक: घटनेदरम्यान, त्या तरुणीनं असीम धाडस दाखवलं आणि आरडाओरडा करण्यास सुरुवात केली. स्थानकावर उपस्थित असलेल्या प्रवाशांना काहीतरी अनुचित घडत असल्याचा संशय आला. त्यांनी तत्काळ जीआरपीला (शासकीय रेल्वे पोलीस) सावध केलं. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले, त्यांनी पीडितेला आपल्या संरक्षणाखाली घेतलं आणि विकास (उर्फ विजय) व पवन राय यांना जागेवरच अटक केली. दरम्यान, गाडीचा मालक अरविंद हा घटनास्थळावरून पळून गेला. त्याला पकडण्यासाठी पोलीस सध्या विविध ठिकाणी धाडी टाकत आहेत.
"दोन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. दानापूर जीआरपी (GRP) इथं सामूहिक बलात्कार आणि 'पॉक्सो' (POCSO) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पीडितेला पाटण्यातील पीएमसीएच (PMCH) रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून, तिथं तिच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत. तसेच, फॉरेन्सिक पथकानं तपासणीसाठी नमुनेही गोळा केले आहेत." - आनंद कुमार राय, पाटणा रेल्वे एसपी