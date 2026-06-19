1500 रुपयांसाठी रचला हत्येचा कट, सात अल्पवयीन मुलांना अटक!
ही घटना केवळ 1500 रुपयांच्या व्यवहारावरून झालेल्या वादातून घडली आहे.
Published : June 19, 2026 at 6:53 PM IST
दुर्ग : छत्तीसगडमधील दुर्ग इथं पोलिसांनी एका तरुणाच्या हत्येप्रकरणी सात अल्पवयीन मुलांना अटक केली आहे. ही घटना केवळ 1500 रुपयांच्या व्यवहारावरून झालेल्या वादातून घडली आहे.
1500 रुपयांसाठी तरुणाची हत्या : पोलिसांच्या तपासात असं समोर आलं आहे की, एका तरुणानं मुख्य आरोपीकडून 1500 रुपये उसने घेतले होते. मात्र, वारंवार या पैशांची मागणी करूनही त्या तरुणानं पैसे परत केले नाहीत. त्यामुळं आरोपीनं त्याच्या हत्येचा कट रचला.
दगडानं डोकं ठेचलं, कटरनं केले वार : ही घटना 14 जून 2026 च्या रात्री घडली. मुख्य आरोपीनं त्या तरुणाला फोन करून तांदळाच्या गिरणीत बोलावलं. मुख्य आरोपीचे इतर मित्र आधीच तिथं उपस्थित होते. तरुण पोहोचताच सर्व आरोपींनी त्याला घेरलं. त्यानंतर आरोपींनी दगडानं त्याचे डोकं ठेचलं आणि कटरनं त्याच्या छाती, पोट व पाठीवर सतत वार करून त्याला ठार मारलं.
मृतदेह विहिरीत फेकून दिला : पुरावा नष्ट करण्यासाठी आरोपींनी तरुणाचा मृतदेह जवळच्या विहिरीत फेकून दिला आणि पसार झाले. 18 जून रोजी माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतला आणि तपास सुरू केला. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मोहन नगर पोलिसांनी तातडीनं कारवाई करत या घटनेत सहभागी असलेल्या सर्व सात अल्पवयीन आरोपींना ताब्यात घेतलं. पोलिसांनी दगड, कटर आणि इतर संबंधित पुरावेही जप्त केले.
"मोहन नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका विहिरीत मृतदेह आढळून आला. प्राथमिक तपासणीत, डोक्यावर जखमा आढळून आल्या. तपासादरम्यान या सात आरोपींना अटक करण्यात आली असून, ते सर्व अल्पवयीन आहेत. प्राथमिक तपासात एका आर्थिक व्यवहारातून ही हत्या झाल्याचं समोर आलं आहे," असं दुर्गचे एएसपी मनीषंकर चंद्र यांनी सांगितलं.
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