NH 31 वर ट्रक आणि रिक्षाची भीषण धडक; नवजात बालकासह 7 जणांचा मृत्यू
बिहारमधील 'थाठा' गावाजवळ भरधाव वेगाने येणाऱ्या एका ट्रकची आणि ऑटो-रिक्षाची समोरासमोर धडक होऊन हा अपघात घडला; यात सात जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
Published : May 18, 2026 at 7:13 PM IST
खगरिया : जिल्ह्यातील मानसी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत NH 31 महामार्गावर सोमवारी घडलेल्या एका भीषण रस्ते अपघाताने संपूर्ण परिसर हादरून गेलाय. 'थाठा' गावाजवळ भरधाव वेगाने येणाऱ्या एका ट्रकची आणि ऑटो-रिक्षाची समोरासमोर धडक होऊन हा अपघात घडला; यात सात जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर अन्य चार जण गंभीर जखमी झालेत.
रस्ते अपघातात 7 बळी : या अपघातात दोन महिन्यांचे एक नवजात बालक, एक महिला आणि एक लहान मुलगा यांच्यासह सात जणांना आपला जीव गमवावा लागल्याने संपूर्ण समाज गहिवरून गेलाय. घटनेनंतर अपघातस्थळी रस्त्यावर एकच गोंधळ उडाला; सर्वत्र भीतीचे वातावरण आणि मदतीसाठीच्या आर्त किंकाळ्या ऐकू येत होत्या. प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, रिक्षातील प्रवासी एका तातडीच्या कामासाठी प्रवास करत असताना विरुद्ध दिशेने भरधाव वेगाने येणाऱ्या एका ट्रकने त्यांच्या वाहनाला थेट धडक दिली.
भरधाव ट्रकची प्रचंड धडक : ही धडक इतकी भीषण होती की, ऑटो-रिक्षाचा पूर्णपणे चक्काचूर झाला आणि त्यातील अनेक प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाला. रस्त्यावर विखुरलेले मृतदेह आणि जखमींना पाहून स्थानिक रहिवासी भीतीने सुन्न झाले.
जखमींची प्रकृती चिंताजनक : अपघातानंतर तात्काळ आजूबाजूच्या परिसरातील गावकऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि रिक्षात अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्यास सुरुवात केली. जखमींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांनी अनेक जखमींची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक असल्याचे सांगितले असून, त्यांना पुढील प्रगत उपचारांसाठी विशेष रुग्णालयात हलवण्याची तयारी सुरू आहे. दरम्यान, पोलिसांनी मृतांचे मृतदेह ताब्यात घेतले असून ते शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहेत.
पोलिसांनी ट्रक जप्त केला : घटनेची माहिती मिळताच मानसी पोलीस दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली. पोलिसांनी अपघातात सामील असलेला ट्रक जप्त केला आहे. अपघातानंतर ट्रकचालक तात्काळ घटनास्थळावरून पळून गेल्याचे समजते, आणि सध्या पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत.
"प्राथमिक तपासातून असे समोर आले आहे की, ट्रकचा अतिवेग हेच या अपघाताचे मुख्य कारण होते. पोलीस या संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत." — मुकुल रंजन, डीएसपी, खगरिया सदर
NH 31 वरील वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे जनतेचा संताप : स्थानिक गावकऱ्यांनी आपला तीव्र असंतोष व्यक्त केला असून, NH-31 महामार्गावर भरधाव वेगाने धावणाऱ्या वाहनांमुळे होणारे अपघात अत्यंत वारंवार घडत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. प्रशासनाने या रस्त्यावर वाहतुकीवर कडक नियंत्रण ठेवावे, वाहनांच्या वेगावर देखरेख करावी आणि सुरक्षेच्या अधिक प्रभावी उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे. जर प्रशासनाने वेळीच योग्य पावले उचलली नाहीत, तर भविष्यातही अशा अपघातांमध्ये निष्पाप जीवांचा बळी जातच राहील, असा इशारा गावकऱ्यांनी दिला आहे.
शोकाकुल नातेवाईक : या अपघातात एका नवजात बालकाचा आणि एका महिलेचा मृत्यू झाल्यामुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे. मृत व्यक्तींचे नातेवाईक दुःखाने व्याकुळ झाले असून त्यांचे सांत्वन करणेही कठीण झाले आहे. दरम्यान, अपघातात जखमी होऊन रुग्णालयात दाखल असलेल्या व्यक्तींचे कुटुंबीय, त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा व्हावी आणि ते सुखरूप व्हावेत यासाठी अखंड प्रार्थना करत आहेत. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीही रुग्णालयाला भेट देऊन जखमींच्या प्रकृतीची विचारपूस केली, तसेच बाधित कुटुंबांना आर्थिक मदत पुरवावी, अशी विनंती प्रशासनाकडे केली आहे.
हेही वाचाः
उत्तर प्रदेशमध्ये भीषण अपघात; ट्रक आणि मॅजिकच्या धडकेत 10 जणांचा मृत्यू
चंद्र, शुक्र अन् गुरु एकत्र चमकणार; 18 ते 20 मे दरम्यान दुर्मिळ खगोलीय दृश्य पाहायला मिळणार