वऱ्हाडाच्या बसला भीषण अपघात, 13 जण ठार तर 34 जण गंभीर जखमी

नेपाळमध्ये वऱ्हाडाच्या बसला भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातात 13 जण मृत्युमुखी पडले असून अनेकजण गंभीर जखमी झाले आहेत.

bus accident
वऱ्हाडाच्या बसला भीषण अपघात (Photo- Local Resident)
पिथोरागढ (उत्तराखंड) : पिथोरागढ जिल्ह्यातील झूलाघाट परिसरालगत असलेल्या नेपाळच्या बैतडी जिल्ह्यात गुरुवारी (5 फेब्रुवारी) रात्री उशिरा भीषण रस्ता अपघात झाला. या अपघातात 13 वर्‍हाडी ठार झाले असून 34 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींपैकी अनेकांची प्रकृती चिंताजनक असल्यानं मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

नेमकं काय घडलं? : मिळालेल्या माहितीनुसार, बैतडी जिल्ह्यातील पुरचुंणी नगरपालिका-7 भवणे या गावातून वधूला घेऊन वरात बजांग जिल्ह्यातील सुनकुडा गावच्या दिशेनं जात होती. बस पुरचुंणीच्या बडगाव वळणावर येताच, नियंत्रण सुटून ती सुमारे 150 मीटर खोल दरीत कोसळली. अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ मदतकार्य सुरू करत जखमींना बाहेर काढलं आणि जवळच्या रुग्णालयात दाखल केलं. सध्या जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अनेक जखमींची प्रकृती चिंताजनक असल्याचं सांगण्यात येत आहे. गंभीर जखमींना पुढील उपचारांसाठी धनगढी इथं पाठवण्यात आलं आहे.

मृतांची नावं :

या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांमध्ये खालील व्यक्तींचा समावेश आहे :

  • केशव राज जोशी (वय 40)
  • अशोक राज जोशी (वय 13)
  • बसंत राज जोशी
  • विष्णुदत्त जोशी (वय 41)
  • नरेश राज जोशी (वय 42)
  • बिशन दत्त जोशी (वय 17)
  • दीपक जोशी (वय 28)
  • किशन जोशी (वय 46)

वरील सर्व मृत बजांग, बित्थड चीर गाव नगरपालिका-7 चे रहिवासी होते.

इतर मृत :

  • मोहन देव भट्ट (वय 60), केदारस्यु गाव पालिका, बजांग
  • केशव भट्ट (वय 27), केदारस्यु गाव पालिका, बजांग
  • बसंत राज रतला (वय 40), जय पृथ्वी नगरपालिका-7, बजांग
  • पुष्पा अवस्थी (वय 40), पुरचुंणी नगरपालिका-7, बैतडी
  • सुशील जोशी, पुरचुंणी नगरपालिका-7, बैतडी

पोलिसांना काय सांगितलं? : बैताडी जिल्हा पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक बलदेव बडू यांनी सांगितलं की, या अपघातात 6 जणांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला, तर 5 जणांचा डडेलधुरा रुग्णालयात आणि 2 जणांचा कोटिला रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. अपघातानंतर नेपाळ पोलीस आणि स्थानिक नागरिकांनी संयुक्तपणे बचावकार्य राबवलं. सोबतच, अपघातात बस चालक विरेंद्र बुढा (रा. भीमदत्त नगरपालिका-7, कंचनपूर) किरकोळ जखमी झाला असून त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.

अपघाताचं कारण : प्राथमिक तपासानुसार, बस ओव्हरलोड असल्यानं ती चढणीचा मार्ग चढू शकली नाही आणि चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं हा भीषण अपघात झाल्याचं सांगितलं जात आहे. या दुर्दैवी घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे.

