यमुना एक्सप्रेसवेवर भीषण अपघात! अनियंत्रित ट्रकची कारला धडक; 4 जणांचा मृत्यू
पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी ट्रक चालकाला ताब्यात घेतले. महामार्गावरून अपघातग्रस्त वाहने हटवण्यात आली आणि वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली.
Published : August 31, 2026 at 10:02 AM IST
नवी दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: उत्तर प्रदेशातील ग्रेटर नोएडा येथील यमुना एक्सप्रेस वेवर एक भीषण रस्ते अपघात झाला. जेवर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत नोएडाकडून आग्र्याकडे जाणारा एक ट्रक चालकाचे नियंत्रण सुटल्यामुळे दुभाजक (डिवाइडर) आणि रेलिंग तोडून विरुद्ध दिशेच्या लेनमध्ये घुसला आणि समोरून येणाऱ्या कारला त्याने जोरदार धडक दिली. कारमधील चारही प्रवाशांचा रुग्णालयात उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला. घटनेनंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी ट्रक चालकाला ताब्यात घेतले. महामार्गावरून अपघातग्रस्त वाहने हटवण्यात आली आणि वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली.
जखमींना जवळच्या रुग्णालयात हलवले : खरं तर हा अपघात जेवर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत झाला; यात राजस्थान पासिंग असलेला ट्रक सामील होता, जो नोएडाकडून आग्र्याकडे जात होता. माहिती मिळताच जेवर पोलीस तातडीने घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी जखमींना जवळच्या रुग्णालयात हलवले, जिथे डॉक्टरांनी चौघांनाही मृत घोषित केले. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतले असून, ते शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहेत.
अपघाताचे नेमके कारण शोधण्यासाठी सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी : ग्रेटर नोएडाचे डीसीपी रवी शंकर निम यांनी सांगितले म्हणाले की, पोलिसांनी मृत्युमुखी पडलेल्या चौघांचे मृतदेह ताब्यात घेतले असून, ते शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहेत. अद्याप मृतांची ओळख पटलेली नाही, कारण त्यांच्याकडे कोणतीही ओळखपत्रे सापडली नाहीत. पोलीस परिसरातील भाग आणि एक्सप्रेस वेवरील टोलच्या नोंदी तपासून त्यांची ओळख पटवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. प्राथमिक तपासावरून असे दिसून येते की, ट्रकवरील नियंत्रण सुटणे हे अपघाताचे मुख्य कारण होते; मात्र, ट्रकचा समतोल नेमका का बिघडला? चालकाला डुलकी लागल्यामुळे की तांत्रिक बिघाडामुळे याचा सखोल तपास सुरू आहे. ट्रक चालकाला ताब्यात घेण्यात आले असून, पोलीस सविस्तर तपास करत आहेत. अपघाताचे नेमके कारण शोधण्यासाठी सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात आहे.