मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वेवर भीषण अपघात: गाडीला आग लागून तीन प्रवाशांचा 'कोळसा'
मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवेवर भीषण अपघात झाला असून या अपघातात तीन प्रवासी जळून खाक झाले आहेत. अज्ञात वाहनानं धडक दिल्यानंतर पिकअपनं पेट घेतल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
Published : December 17, 2025 at 2:07 PM IST
जयपूर : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेवर भीषण अपघात घडला असून या अपघातात पिकअपला आग लागून तब्बल तीन प्रवाशांचा 'कोळसा' झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना अलवरमधील रैनी पोलीस ठाण्याच्या परिसरात असलेल्या चॅनेल क्रमांक 131.5 जवळ मंगळवारी रात्री उशीरा घडली. दिल्लीहून जयपूरला जाणाऱ्या पिकअपला अज्ञात वाहनानं धडक दिली, त्यानंतर पिकअपला आग लागली. गाडीतील तीन जण जळून खाक झाले तर चालक गंभीर जखमी झाला. घटनेची माहिती मिळताच राष्ट्रीय महामार्ग वाहतूक सुरक्षा प्रशासन (NHAI) आणि रैनी पोलिसांचं पथक घटनास्थळी दाखल झालं.
अपघातात तीन जणांचा मृत्यू : रैनी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजपाल चौधरी यांनी सांगितलं की, "दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेवर पिकअपला अपघातानंतर आग लागल्याची माहिती मिळाली. पिकअपला आग लागल्याची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाला घटनास्थळी बोलावण्यात आलं. आग आटोक्यात आणण्यात आली. या अपघातात तीन जणांचा मृत्यू झाला. चालक गंभीर जखमी झाला असून त्याला उपचारासाठी जयपूर इथं पाठवण्यात आलं आहे."
मध्य प्रदेशातील दोघांचा मृत्यू तर एक प्रवासी आहे हरियाणाचा : या अपघातात हरियाणातील मोहीत याचा मृत्यू झाला असून दीपेंद्र आणि पदम हे दोघं मध्य प्रदेशातील रहिवासी आहेत, अशी माहिती पोलीस निरीक्षक राजपाल चौधरी यांनी दिली. याबाबत बोलताना ते म्हणाले की, "पिकअप चालक हनी हा हरियाणाचा रहिवासी होता. त्याच्यावर जयपूरमध्ये उपचार सुरू आहेत. स्थानिक रहिवासी आणि एनएचएआय पथकाच्या मदतीनं मृतदेह रैनी हॉस्पिटलच्या शवागारात ठेवण्यात आले आहेत. मृतांच्या कुटुंबीयांना घटनेची माहिती देण्यात आली आहे. त्यांचं कुटुंब पोहोचल्यानंतर शवविच्छेदन केलं जाईल."
अपघातानंतर लागली आग : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेवर झालेल्या अपघातानंतर दूरवरून आगीच्या ज्वाला दिसत होत्या. यामुळे घटनास्थळी गर्दी झाली. अपघातात जळालेल्यांचे मृतदेह पिकअपमध्ये अडकले होते. राजगडहून महापालिकेचं पथक मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी घटनास्थळी बोलावण्यात आलं. महापालिकेच्या पथकातील जवानांनी आणि रुग्णवाहिका कर्मचाऱ्यांनी मृतदेह रैनी हॉस्पिटलच्या शवागारात नेले, असंही राजपाल चौधरी यांनी यावेळी सांगितलं.
