दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्गावर भीषण दुर्घटना; कारला आग लागल्याने एकाच कुटुंबातील 5 जण जिवंत होरपळले

आगीच्या घटनेत एकाच कुटुंबातील पाच सदस्य आगीत होरपळून मृत्युमुखी पडलेत. दरम्यान, कारचा चालक गंभीररीत्या भाजला असून, त्याला उपचारासाठी जयपूर येथील SMS रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय.

Horrific Accident on Delhi Mumbai Expressway
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 30, 2026 at 11:18 AM IST

अलवर : बुधवारी रात्री उशिरा जिल्ह्यातील मौजपूर येथील SSB प्रशिक्षण केंद्राजवळ दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्गावर एका भरधाव कारला आग लागली. या हृदयद्रावक घटनेत एकाच कुटुंबातील पाच सदस्य आगीत होरपळून मृत्युमुखी पडलेत. दरम्यान, कारचा चालक गंभीररीत्या भाजला असून, त्याला उपचारासाठी जयपूर येथील SMS रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. घटनेची माहिती मिळताच लक्ष्मणगड पोलीस आणि अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी आग विझवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले. SSB प्रशिक्षण केंद्राचे कर्मचारीही घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी बचावकार्यात मदत केली. घटनेचे वृत्त समजताच अलवरचे पोलीस अधीक्षक सुधीर चौधरी आणि DSP कैलाश जिंदाल यांनी घटनास्थळी भेट दिली.

एकाच कुटुंबातील 5 जणांचा मृत्यू : SSB निरीक्षक जितेंद्र कुमार यांनी सांगितले की, बुधवारी रात्री उशिरा दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्गावर कारला आग लागल्याचे पाहताच प्रशिक्षण केंद्राचे कर्मचारी तातडीने घटनास्थळी धावले आणि त्यांनी आग विझवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तोपर्यंत आगीने संपूर्ण कारला आपल्या विळख्यात घेतले होते. कर्मचाऱ्यांना कारचा चालक विनोद मेहर याला सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले आणि त्यांनी त्याला अलवर जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. कारच्या आत दोन महिला, दोन लहान मुली आणि एक पुरुष यांचा होरपळून मृत्यू झाला. मृत्युमुखी पडलेले सर्वजण मध्य प्रदेशातील श्योपूर जिल्ह्यातील 'चैनपुरा' गावाचे रहिवासी होते आणि वैष्णोदेवीचे दर्शन घेऊन ते आपल्या गावी परतत होते.

11 वाजण्याच्या सुमारास कारला आग लागली : अलवरचे पोलीस अधीक्षक सुधीर चौधरी यांनी या घटनेला दुजोरा देताना सांगितले की, बुधवारी रात्री उशिरा साधारणपणे 11 वाजण्याच्या सुमारास कारला आग लागली. मध्य प्रदेशातील श्योपूर जिल्ह्यातील चैनपुरा येथील एका कुटुंबाने प्रवासासाठी टॅक्सी भाड्याने घेतली होती. कारमध्ये गॅस गळती झाल्यामुळे ही आग भडकली. आगीचा भडका इतक्या वेगाने उडाला की, कारमध्ये अडकलेल्या कोणालाही बाहेर पडण्याची संधीच मिळाली नाही. या अपघातात भाजल्यामुळे दोन महिला, एक पुरुष आणि दोन लहान मुलींचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.

चालकाला जयपूरला हलवण्यात आले : दरम्यान, कारचा चालक खिडकीची काच फोडून बाहेर उडी मारण्यात यशस्वी झाला; त्याला सुरुवातीला अत्यंत गंभीर अवस्थेत अलवर येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर पुढील विशेष उपचारांसाठी चालकाला जयपूर येथील रुग्णालयात हलवण्यात आले. मृतदेहांचे शवविच्छेदन केले जाईल आणि पुढील कायदेशीर कार्यवाही सुलभ करण्यासाठी डीएनए (DNA) नमुने गोळा केले जातील. या घटनेचे प्राथमिक कारण म्हणजे वाहनाच्या सीएनजी (CNG) किटमध्ये भडकलेली आग असल्याचे दिसून येत आहे. पोलीस सध्या या घटनेशी संबंधित परिस्थितीचा तपास करत आहेत. मृतांच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधण्यात आला असून, त्यांना या दुर्दैवी घटनेची माहिती देण्यात आली आहे.

अग्निशमन दलाने 15 मिनिटांत आगीवर नियंत्रण मिळवले : घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचे एक वाहन घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी आग विझवण्याचे प्रयत्न तात्काळ सुरू केले. सुमारे 15 मिनिटे चाललेल्या प्रयत्नांनंतर अग्निशमन दलाने आगीवर यशस्वीरीत्या नियंत्रण मिळवले; तोपर्यंत वाहनातील पाचही प्रवासी पूर्णपणे भाजले गेले होते. त्यानंतर, एक वैद्यकीय पथकही घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी मृतांचे मृतदेह वाहनातून बाहेर काढले.

